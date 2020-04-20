Коронавирус

Право.руПраво.руЦена на нефть марки Brent упала ниже $27 за баррель

По данным на 15:45 по мск, баррель эталонной нефти марки Brent с поставкой в июне торгуется на Лондонской бирже ICE за $26,39 (–6,404%).
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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне упала до $26,94 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06% - до $26,94 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 04:10 мск.
ТАССвчера в 21:25

Подробнее о событии

Новости кризиса 20 апреля: Россия не собирается сокращать расходы бюджета, начался прием заявок на льготную ипотеку

URA.Ru12:14

Цена нефти марки Brent остановилась около отметки в $28 за баррель

Ведомостивчера в 21:44

Нефть упала до $26 за баррель

REGNUM09:25

Цена нефти WTI опустилась до $23,7 за баррель

Газета.Ru02:13

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:16

Цены на нефть продолжают снижаться

Эхо Москвы11:23

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне упала до $26,94 за баррель

ТАССвчера в 21:25
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Здоровье

В Уфе главврач РКБ имени Куватова уходит на самоизоляцию

С 21 апреля у сотрудников медучреждения начинается двухнедельный период самоизоляции.
Башинформ 07:58
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Экономика

С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов

Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
6
Авто

Под налог на роскошь попадает все больше недорогих авто. Полный список

Российские власти ежегодно расширяют список авто, попадающих под налог на роскошь. Сейчас в него входит 1300 машин.
EAOmedia.ru 19:10
5
Энергетика

Цена нефти марки WTI опустилась ниже $9 за баррель

Цена фьючерсов нефти марки WTI с поставкой в мае опустилась ниже $9 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 12:29
2,3K
Общество

Майские праздники 2020: как отдыхаем в этом году

8 % предложили присоединить майские праздники к январским каникулам 2021 года, передаёт «РИА Новости».
Сиб.фм 04:59
8
Общество

Власти области не собираются вводить новые ограничения из-за пандемии

Правительство Новосибирской области не собирается вводить новые ограничения в рамках борьбы с распространением коронавируса.
РБК Новосибирск 01:21
42
Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

RT на русском 08:07
8,8K
Общество

У курсантов военно-медицинской академии Петербурга выявили коронавирус

Напомним, на утро 20 апреля в Санкт-Петербурге было выявлено 1846 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
ИА Красная Весна 14:31
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Футбол

Джикия: думаю, что тренерская карьера Евсеева будет очень классной

Желаю удачи Евсееву и всего самого хорошего. Думаю, что его карьера будет очень классной. Как человек, он тоже очень сильный.
Чемпионат 17:54
Культура

Гузель Яхина рассказала, что ждет сериал «Зулейха открывает глаза»

Писательница Гузель Яхина в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщила, что телеканал «Россия-1» до конца покажет сериал «Зулейха открывает глаза» по ее одноименной книге, несмотря на шумиху вокруг картины.
Mockva.ru 12:54
8
Наука

Новый вид зеленых гадюк назвали в честь основателя Слизерина

Салазар Слизерин мог говорить на языке змей, поэтому мы решили, что назвать новый вид гадюк в честь этого персонажа — хорошая идея, — объяснил ученый.
Народные новости 12:35
8
Общество

Режим самоизоляции в России решили продлить

Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 13:00
3,8K
Энергетика

В АКРА назвали причины обрушения цены на нефть WTI

Обвал цены нефти WTI произошел из-за окончания срока фьючерсов и переполненных хранилищ, говорится в комментарии Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
ТАСС 17:11
1
Общество

Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом

Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
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Космос

SpaceX планирует запуск ракеты с 60 спутниками Starlink 22 апреля

Как сообщает пресс-служба SpaceX, благоприятный прогноз погоды позволил перенести запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группировкой микроспутников Starlink с 23 на 22 апреля.
Московский Комсомолец 19:40
1
Происшествия

В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 153 человек

Число выявленных больных с коронавирусом в Бурятии за сутки увеличилось на 28 человек и достигло 153, сообщает минздрав республики.
РИА Новости 22:34
96
Энергетика

Цена нефти WTI с поставкой в мае вернулась к положительному значению

Цена американской нефти марки WTI с поставкой в мае подорожала до 2,21 доллара за баррель, вернувшись к положительному значению, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 20:39
Авто

В Уфе пройдет распродажа арестованных автомобилей

15 мая в Уфе пройдут два аукциона по продаже 60 арестованных автомобилей.
Автоновости дня вчера в 23:11
12
Политика

Беспорядки во Владикавказе: тысячи людей сорвали самоизоляцию под руководством певца

Московский Комсомолец 10:21
19
Происшествия

На Урале грабитель взорвал банкомат «Сбербанка»

В центре Ревды мужчина взорвал банкомат «Сбербанка» и забрал деньги. Об этом сообщает местное издание «Ревда-инфо».
URA.Ru 15:15
14
Общество

Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом

Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
620
Общество

В Гражданском кодексе пропишут соседские права

В Гражданском кодексе пропишут соседские права, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Вести.Ru вчера в 22:12
2,2K
Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 18:52
287
Общество

Мигрантов могут временно приравнять к гражданам России

Гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева предложила приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ, чтобы у них была возможность получить пособия по безработице и другие льготы.
МР7.ру 03:53
7,6K
Армия и оружие

Украинский БТР дополнили необычным местом пулеметчика в Нигерии

"Буцефал" в Нигерии получил пулемет в передней части машины. Украинский БТР-4 дополнили необычным местом пулеметчика в Нигерии.
Piter.tv 06:29
Общество

В Иркутской области вместо парада займутся ветеранами

Байкал24 16:51
Наука

Ученые назвали период, когда наиболее заразен заболевший коронавирусом

Как сообщает ToDay News Ufa, ученые пришли к выводу о том, что инфицированный становится наиболее заразен за один-два дня до проявления синдромов COVID-19.
ToDay News Ufa 06:14
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Шоу-бизнес

Прилучный ответил на обвинения в избиении жены

Актер Павел Прилучный ответил на обвинения со стороны жены Агаты Муцениеце в домашнем насилии, сообщает портал Вести.Ru со ссылкой на прямой эфир актера в социальной сети Instagram.
Газета.Ru вчера в 08:02
181
Здоровье

Сергей Цивилёв прокомментировал слова президента

Глава Кузбасса оперативно отреагировал на слова Владимира Путина о эффективности мер борьбы с распространением коронавируса на территории региона.
Московский комсомолец Кузбасс 08:48
Общество

Протестующие во Владикавказе начали закидывать ОМОН камнями

Протестующие во Владикавказе, которые вышли на несанкционированный митинг против режима самоизоляции, начали бросать камни в бойцов ОМОНа.
Pravda.Ru 11:34
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Как работают Яндекс.Новости?
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