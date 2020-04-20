Коронавирус
Право.руЦена на нефть марки Brent упала ниже $27 за баррель
По данным на 15:45 по мск, баррель эталонной нефти марки Brent с поставкой в июне торгуется на Лондонской бирже ICE за $26,39 (–6,404%).
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06% - до $26,94 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 04:10 мск.ТАССвчера в 21:25
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Цена нефти марки WTI опустилась ниже $9 за баррель
Цена фьючерсов нефти марки WTI с поставкой в мае опустилась ниже $9 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Общество
Майские праздники 2020: как отдыхаем в этом году
8 % предложили присоединить майские праздники к январским каникулам 2021 года, передаёт «РИА Новости».
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В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
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Напомним, на утро 20 апреля в Санкт-Петербурге было выявлено 1846 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
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Желаю удачи Евсееву и всего самого хорошего. Думаю, что его карьера будет очень классной. Как человек, он тоже очень сильный.
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Общество
Режим самоизоляции в России решили продлить
Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 13:00
Энергетика
В АКРА назвали причины обрушения цены на нефть WTI
Обвал цены нефти WTI произошел из-за окончания срока фьючерсов и переполненных хранилищ, говорится в комментарии Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
ТАСС 17:11
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Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом
Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
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SpaceX планирует запуск ракеты с 60 спутниками Starlink 22 апреля
Как сообщает пресс-служба SpaceX, благоприятный прогноз погоды позволил перенести запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группировкой микроспутников Starlink с 23 на 22 апреля.
Московский Комсомолец 19:40
Происшествия
В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 153 человек
Число выявленных больных с коронавирусом в Бурятии за сутки увеличилось на 28 человек и достигло 153, сообщает минздрав республики.
РИА Новости 22:34
Энергетика
Цена нефти WTI с поставкой в мае вернулась к положительному значению
Цена американской нефти марки WTI с поставкой в мае подорожала до 2,21 доллара за баррель, вернувшись к положительному значению, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 20:39
Авто
В Уфе пройдет распродажа арестованных автомобилей
15 мая в Уфе пройдут два аукциона по продаже 60 арестованных автомобилей.
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Беспорядки во Владикавказе: тысячи людей сорвали самоизоляцию под руководством певца
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На Урале грабитель взорвал банкомат «Сбербанка»
В центре Ревды мужчина взорвал банкомат «Сбербанка» и забрал деньги. Об этом сообщает местное издание «Ревда-инфо».
URA.Ru 15:15
Общество
Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом
Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
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В Гражданском кодексе пропишут соседские права
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Вести.Ru вчера в 22:12
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 18:52
Общество
Мигрантов могут временно приравнять к гражданам России
Гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева предложила приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ, чтобы у них была возможность получить пособия по безработице и другие льготы.
МР7.ру 03:53
Армия и оружие
Украинский БТР дополнили необычным местом пулеметчика в Нигерии
"Буцефал" в Нигерии получил пулемет в передней части машины. Украинский БТР-4 дополнили необычным местом пулеметчика в Нигерии.
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Ученые назвали период, когда наиболее заразен заболевший коронавирусом
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Прилучный ответил на обвинения в избиении жены
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Газета.Ru вчера в 08:02
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Сергей Цивилёв прокомментировал слова президента
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Протестующие во Владикавказе начали закидывать ОМОН камнями
Протестующие во Владикавказе, которые вышли на несанкционированный митинг против режима самоизоляции, начали бросать камни в бойцов ОМОНа.
Pravda.Ru 11:34