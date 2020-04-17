Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06% - до $26,94 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 04:10 мск.

с чего всё началось

Цена достигла уровня $25,47 за баррель (21:45 мск). Как сообщает ТАСС, последний раз нефть сорта Brent опускалась ниже $26 за баррель 2 апреля этого года. Параллельно цена нефти марки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в июне дешевеет более чем на 15% до $21,21.

Цена нефти Brent опустилась ниже $26 за баррель

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