Коронавирус

ИзвестияИзвестияЦена нефти Brent опустилась ниже $26 за баррель

Цена достигла уровня $25,47 за баррель (21:45 мск). Как сообщает ТАСС, последний раз нефть сорта Brent опускалась ниже $26 за баррель 2 апреля этого года. Параллельно цена нефти марки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в июне дешевеет более чем на 15% до $21,21.
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с чего всё началось

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне упала до $26,94 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06% - до $26,94 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 04:10 мск.
ТАССвчера в 21:25

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Цена нефти Brent опустилась ниже $26 за баррель

Известия14:20

Стоимость нефти Brent превысила $28 за баррель, WTI дешевеет

Росбалт17 апреля в 02:59

Цена нефти Brent торгуется ниже $26 за баррель

ТАСС14:14

Цена нефти марки WТI опустилась ниже 5 долларов за баррель

Эхо Москвы13:32

Котировки Brent вновь опустились ниже $30 за баррель: фактор ОПЕК++ не сработал?

OilCapital.ru17 апреля в 09:37

Цена на нефть Brent упала ниже $26 за баррель

РЕН ТВ14:39

Цена на нефть марки Brent закрепилась выше $28 за баррель

ИА Красная Весна17 апреля в 02:37
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В российских городах прошли виртуальные митинги

В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
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В направлении Земли летит новая комета

В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
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Общество

Ярошенко сообщил о смерти сокамерника из-за коронавируса

Отбывающий срок в американской тюрьме в Данбери российский летчик Константин Ярошенко узнал, что один из его сокамерников скончался от заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19.
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Общество

Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом

Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
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Общество

Гидрометцентр: в Ростовскую область идет аномальное похолодание

Начиная со вторника, в Ростовской области и Краснодарском крае ожидается понижение температуры - аномалия в среднем составит до –4,5 градусов ниже нормы.
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Авто

На 50% может упасть российский авторынок

Бизнес-новости в Кирове 14:27
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Общество

Госдума приняла законопроект о цифровизации населения

Во время пандемии коронавируса Госдума РФ практически незаметно 17 апреля приняла во втором чтении правительственный законопроект "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ", включающий в себя всю полную информацию о каждом гражданине страны - от рождения до смерти.
Аргументы недели 11:08
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Общество

Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова

Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК 17:19
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Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

RT на русском 08:07
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Общество

Оппозиционеры проведут онлайн-митинг из-за мер против коронавируса

28 апреля проведут онлайн-митинг «За жизнь» из-за недовольства мерами, которые государство предпринимает по борьбе с коронавирусом, заявил муниципальный депутат Илья Азар в Facebook.
Ведомости 11:55
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Космос

Банкротство OneWeb срывает запуск 10 российских ракет

По мнению научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, из-за банкротства компании OneWeb пуск ракет может быть отложен на 6-12 месяцев.
ИКС 08:30
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Происшествия

В Мурманской области за сутки коронавирус подтвердили еще у 35 человек

За сутки инфекцию подтвердили у 35 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.
REGNUM 15:37
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Кино

В Сети выложили новые кадры из шпионского боевика «Довод»

Pictures опубликовала в Сети несколько новых кадров в высоком качестве из фильма Кристофера Нолана "Довод", сообщает MovieWeb.
РИА Новости 17:56
Общество

Курганские власти вводят дополнительные выплаты для поддержки населения во время пандемии

Отмечается, что увеличенное пособие и доплаты родителям будут выплачиваться с даты регистрации в качестве безработного в апреле, мае и июне.
ТАСС 11:20
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Происшествия

Депздрав назвал причину смерти женщины возле дома в Москве

РБК 05:06
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Общество

В Роспотребнадзоре заявили о невозможности резкой отмены самоизоляции

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 13:28
Общество

Штат Теннесси снимет карантин с первого мая

"Губернатор Билл Ли объявил, что срок действия указа, предписывавший жителям Теннесси оставаться дома, истечет 30 апреля, и подавляющее большинство коммерческих предприятий в 89 округах штата получат разрешение открыться с 1 мая", - говорится в заявлении губернатора.
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Экономика

Каким будет жилье в The Residences at Mandarin Oriental, Moscow

Вместе с Capital Group рассказываем, какой будет жизнь в The Residences at Mandarin Oriental, Moscow.
РБК 01:31
Энергетика

Стоимость барреля нефти ушла в минус

Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru 15:30
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Экономика

С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов

Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
6
Общество

В Петербурге у курсантов академии выявили заражение коронавирусом

В Минобороны сообщили о заражении курсантов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:23
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Происшествия

Генпрокуратура передала в суд дело о катастрофе в Шереметьево

Известия 07:06
8
Общество

Режим самоизоляции в России решили продлить

Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 13:00
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Культура

Минкульт разработал меры поддержки музеев и театров

Министерство культуры предлагает восполнить потери крупных театров и музеев в течение 3 месяцев.
Орфей 07:00
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Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
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Энергетика

Медведев сравнил ситуацию с ценами на нефть с картельным сговором

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с ценами на нефть.
Lenta.ru 17:35
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Общество

Уральцев вывезут из Таиланда на родину, за рейс придется доплатить

Вывозной рейс Бангкок — Иркутск — Екатеринбург запланирован на 22 апреля, сообщили в официальном телеграм-канале Минкомсвязи.
Екатеринбург Онлайн 17:47
Политика

Россия убрала двух украинских бизнесменов из санкционного списка

Россия убрала двух украинских предпринимателей Вадима Новинского и Андрея Киселева, занимающихся металлургией, из санкционного списка, пишет "Интерфакс".
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Шоу-бизнес

Максим Галкин запер Аллу Пугачеву в замке

Максим Галкин и Алла Пугачёва крайне серьезно относятся к пандемии коронавируса и к карантинным мерам, принятым российскими властями.
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Технологии

В Facebook разработали карту с данными людей с подозрением на COVID-19

Facebook создала интерактивную карту с данными людей в США, имеющих симптомы, которые указывают на наличие коронавируса.
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Как работают Яндекс.Новости?
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