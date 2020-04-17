Коронавирус
ИзвестияЦена нефти Brent опустилась ниже $26 за баррель
Цена достигла уровня $25,47 за баррель (21:45 мск). Как сообщает ТАСС, последний раз нефть сорта Brent опускалась ниже $26 за баррель 2 апреля этого года. Параллельно цена нефти марки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в июне дешевеет более чем на 15% до $21,21.
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06% - до $26,94 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 04:10 мск.ТАССвчера в 21:25
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Котировки Brent вновь опустились ниже $30 за баррель: фактор ОПЕК++ не сработал?
OilCapital.ru17 апреля в 09:37
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"Губернатор Билл Ли объявил, что срок действия указа, предписывавший жителям Теннесси оставаться дома, истечет 30 апреля, и подавляющее большинство коммерческих предприятий в 89 округах штата получат разрешение открыться с 1 мая", - говорится в заявлении губернатора.
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Стоимость барреля нефти ушла в минус
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Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
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Медведев сравнил ситуацию с ценами на нефть с картельным сговором
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с ценами на нефть.
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Уральцев вывезут из Таиланда на родину, за рейс придется доплатить
Вывозной рейс Бангкок — Иркутск — Екатеринбург запланирован на 22 апреля, сообщили в официальном телеграм-канале Минкомсвязи.
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Россия убрала двух украинских бизнесменов из санкционного списка
Россия убрала двух украинских предпринимателей Вадима Новинского и Андрея Киселева, занимающихся металлургией, из санкционного списка, пишет "Интерфакс".
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