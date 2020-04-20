Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06% - до $26,94 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 04:10 мск.

с чего всё началось

По данным на 15:45 по мск, баррель эталонной нефти марки Brent с поставкой в июне торгуется на Лондонской бирже ICE за $26,39 (–6,404%).

Цена на нефть марки Brent упала ниже $27 за баррель

Политика Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. 2,6K

Общество Режим самоизоляции в России решили продлить Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними. 4,2K

Общество В России объяснили рост числа заражений коронавирусом Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова объяснила рост числа заражений коронавирусом в программе «Познер» на Первом канале. 632

Экономика Эксперты АКРА допустили падение ВВП России до 7,5% в 2020 году Согласно базовому сценарию, если карантин повторится из-за новой вспышки заболевания, а среднегодовая цена на нефть составит $35 за баррель, ВВП упадет на 4-4,5% по итогам текущего года, но уже в 2021 году будет рост на 2-3%. 13

Здоровье У работника Ульяновской подстанции скорой помощи выявили коронавирус По словам Виктора Мишарина, 15 апреля сотрудница подстанции, которая осуществляет допуск водителей автомобилей скорой помощи к работе, приступила к своим должностным обязанностям, спустя время почувствовала себя плохо, была обследована и госпитализирована в Центральную городскую клиническую больницу. 3

Энергетика Трамп решил пополнить стратегический нефтяной резерв США Президент США Дональд Трамп заявил о том, что намерен пополнить стратегический резерв страны 75 миллионами баррелей нефти в условиях беспрецедентного падения цен на WTI. 51

Общество Силовики потеснили протестующих во Владикавказе Как сообщал "Кавказский узел", несколько сотен человек вышли сегодня во Владикавказе на акцию протеста против режима самоизоляции в Северной Осетии. 9

Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы. 3,5K

Общество В Гражданском кодексе пропишут соседские права В Гражданском кодексе пропишут соседские права, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. 2,3K

Общество Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля. 868

Энергетика Цена на нефть WTI с поставкой в мае впервые стала отрицательной Цена на нефть WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) впервые стала отрицательной, составив минус $2 за баррель, свидетельствуют данные Dow Jones 20 апреля. 14

Политика Мурашко предложил подумать о модернизации системы здравоохранения Ситуация с пандемией коронавируса позволяет сегодня подумать о модернизации российской системы здравоохранения, в том числе и для противодействия подобным вызовам, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. 1,1K

Общество Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание. 157

Общество В российских городах прошли виртуальные митинги Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов. 3,4K

Здоровье Больница в Приморье частично закрыта на карантин из-за коронавируса Урологическое и хирургическое отделения Владивостокской клинической больницы N2 закрыты на карантин из-за заражения коронавирусной инфекцией нескольких пациентов и медицинских работников, сообщили в правительстве Приморского края.

Экономика Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям. 33

Гаджеты Продано 10 миллионов смартфонов Honor 9X Смартфоны стали первыми мобильными устройствами на базе однокристальной системы HiSilicon Kirin 810.Вице-президент по маркетингу Honor Гуань Хайтао в соцсети Weibo похвалился, что число продаж смартфонов линейки Honor 9X превысило порог в 10 миллионов штук, и это лишь в Китае.

Энергетика Цена на нефть снизилась до доллара Цена майских фьючерсов упала более, чем на 90 процентов. До сегодняшнего дня исторический минимум составлял 9,75 доллара за баррель. 1

Происшествия Число жертв стрельбы в Канаде достигло 19 По меньшей мере 19 человек погибли в результате стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия, сообщил телеканал CTV со ссылкой на полицию. 419