Энергетика
Право.руЦена на нефть марки Brent упала ниже $27 за баррель
По данным на 15:45 по мск, баррель эталонной нефти марки Brent с поставкой в июне торгуется на Лондонской бирже ICE за $26,39 (–6,404%).
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06% - до $26,94 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 04:10 мск.ТАСС19 апреля в 21:25
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Комментарии
Политика
Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса
По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru вчера в 07:25
Общество
Режим самоизоляции в России решили продлить
Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru вчера в 13:00
Общество
В России объяснили рост числа заражений коронавирусом
Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова объяснила рост числа заражений коронавирусом в программе «Познер» на Первом канале.
Lenta.ru вчера в 14:51
Экономика
Эксперты АКРА допустили падение ВВП России до 7,5% в 2020 году
Согласно базовому сценарию, если карантин повторится из-за новой вспышки заболевания, а среднегодовая цена на нефть составит $35 за баррель, ВВП упадет на 4-4,5% по итогам текущего года, но уже в 2021 году будет рост на 2-3%.
РБК вчера в 17:37
Здоровье
У работника Ульяновской подстанции скорой помощи выявили коронавирус
По словам Виктора Мишарина, 15 апреля сотрудница подстанции, которая осуществляет допуск водителей автомобилей скорой помощи к работе, приступила к своим должностным обязанностям, спустя время почувствовала себя плохо, была обследована и госпитализирована в Центральную городскую клиническую больницу.
Misanec.ru вчера в 12:03
Энергетика
Трамп решил пополнить стратегический нефтяной резерв США
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что намерен пополнить стратегический резерв страны 75 миллионами баррелей нефти в условиях беспрецедентного падения цен на WTI.
Вести.Ru 00:05
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
В России резко упали оптовые цены на бензин.
Lenta.ru вчера в 22:53
Общество
Силовики потеснили протестующих во Владикавказе
Как сообщал "Кавказский узел", несколько сотен человек вышли сегодня во Владикавказе на акцию протеста против режима самоизоляции в Северной Осетии.
Кавказский узел вчера в 09:00
Спорт
Спортсмен на самоизоляции пробежал 100 километров вокруг кровати
Приморский спортсмен, например, пробежал сто километров вокруг своей кровати.
Петрозаводск говорит вчера в 15:46
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
Общество
В Гражданском кодексе пропишут соседские права
В Гражданском кодексе пропишут соседские права, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Вести.Ru 19 апреля в 22:12
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК 19 апреля в 22:04
Энергетика
Цена на нефть WTI с поставкой в мае впервые стала отрицательной
Цена на нефть WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) впервые стала отрицательной, составив минус $2 за баррель, свидетельствуют данные Dow Jones 20 апреля.
Известия вчера в 14:43
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры
Lenta.ru вчера в 16:42
Шоу-бизнес
Тимати ответил на вызов Ивлеевой
Ранее Тимати ответил на дерзкий вызов Ивлеевой также дерзко.
RuNews24.ru 19 апреля в 11:39
Общество
В Пермском крае опубликовали карту распространения коронавируса
На Сайте губернатора и Правительства Пермского края появилась карта распространения коронавируса.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края вчера в 01:41
Политика
Мурашко предложил подумать о модернизации системы здравоохранения
Ситуация с пандемией коронавируса позволяет сегодня подумать о модернизации российской системы здравоохранения, в том числе и для противодействия подобным вызовам, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости 19 апреля в 10:46
Политика
Трамп заявил, что подпишет указ о приостановке иммиграции в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ о приостановке иммиграции в страну для сохранения рабочих мест американских граждан.
РИА Новости вчера в 23:01
Общество
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
Шоу-бизнес
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о ее состоянии
Надежда Бабкина продолжает лечение в больнице, сообщил "Дни.ру" исполнительный директор театра "Русская песня" Антон Собянин.
Москва 24 вчера в 08:51
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Экономика
В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП
ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 15:39
Здоровье
Больница в Приморье частично закрыта на карантин из-за коронавируса
Урологическое и хирургическое отделения Владивостокской клинической больницы N2 закрыты на карантин из-за заражения коронавирусной инфекцией нескольких пациентов и медицинских работников, сообщили в правительстве Приморского края.
RT на русском вчера в 23:49
Экономика
Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций
Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям.
Российская газета вчера в 21:06
Гаджеты
Продано 10 миллионов смартфонов Honor 9X
Смартфоны стали первыми мобильными устройствами на базе однокристальной системы HiSilicon Kirin 810.Вице-президент по маркетингу Honor Гуань Хайтао в соцсети Weibo похвалился, что число продаж смартфонов линейки Honor 9X превысило порог в 10 миллионов штук, и это лишь в Китае.
UfaTime.ru вчера в 06:39
Технологии
«ВКонтакте» назвала главные желания россиян
Социальная сеть "ВКонтакте" рассказала, о чем мечтают россияне, находящиеся в режиме самоизоляции.
Вести.Ru вчера в 13:26
Энергетика
Цена на нефть снизилась до доллара
Цена майских фьючерсов упала более, чем на 90 процентов. До сегодняшнего дня исторический минимум составлял 9,75 доллара за баррель.
Lenta.ru вчера в 14:10
Общество
Жители Владикавказа вышли на незаконный митинг против самоизоляции
РИА Новости вчера в 08:05
Происшествия
Число жертв стрельбы в Канаде достигло 19
По меньшей мере 19 человек погибли в результате стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия, сообщил телеканал CTV со ссылкой на полицию.
Коммерсантъ вчера в 11:04
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия 19 апреля в 18:02