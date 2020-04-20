Энергетика

Право.руПраво.руЦена на нефть марки Brent упала ниже $27 за баррель

По данным на 15:45 по мск, баррель эталонной нефти марки Brent с поставкой в июне торгуется на Лондонской бирже ICE за $26,39 (–6,404%).
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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне упала до $26,94 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06% - до $26,94 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 04:10 мск.
ТАСС19 апреля в 21:25

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Нефть Brent подешевела до 27 долларов за баррель

РЕН ТВ19 апреля в 21:41

Цены на нефть продолжают снижаться

Эхо Москвывчера в 11:23

Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене

REGNUMвчера в 08:43

Нефть Brent упала в цене на 4,06%

News.ru19 апреля в 21:52

Цена нефти марки Brent остановилась около отметки в $28 за баррель

Ведомости19 апреля в 21:44

Нефть Brent подешевела до 25.3 долларов во вторник утром

Московский Комсомолецвчера в 23:23

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне упала до $26,94 за баррель

ТАСС19 апреля в 21:25
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Политика

Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса

По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru вчера в 07:25
2,6K
Общество

Режим самоизоляции в России решили продлить

Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru вчера в 13:00
4,2K
Общество

В России объяснили рост числа заражений коронавирусом

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова объяснила рост числа заражений коронавирусом в программе «Познер» на Первом канале.
Lenta.ru вчера в 14:51
632
Экономика

Эксперты АКРА допустили падение ВВП России до 7,5% в 2020 году

Согласно базовому сценарию, если карантин повторится из-за новой вспышки заболевания, а среднегодовая цена на нефть составит $35 за баррель, ВВП упадет на 4-4,5% по итогам текущего года, но уже в 2021 году будет рост на 2-3%.
РБК вчера в 17:37
13
Здоровье

У работника Ульяновской подстанции скорой помощи выявили коронавирус

По словам Виктора Мишарина, 15 апреля сотрудница подстанции, которая осуществляет допуск водителей автомобилей скорой помощи к работе, приступила к своим должностным обязанностям, спустя время почувствовала себя плохо, была обследована и госпитализирована в Центральную городскую клиническую больницу.
Misanec.ru вчера в 12:03
3
Энергетика

Трамп решил пополнить стратегический нефтяной резерв США

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что намерен пополнить стратегический резерв страны 75 миллионами баррелей нефти в условиях беспрецедентного падения цен на WTI.
Вести.Ru 00:05
51
Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

В России резко упали оптовые цены на бензин.
Lenta.ru вчера в 22:53
307
Общество

Силовики потеснили протестующих во Владикавказе

Как сообщал "Кавказский узел", несколько сотен человек вышли сегодня во Владикавказе на акцию протеста против режима самоизоляции в Северной Осетии.
Кавказский узел вчера в 09:00
9
Спорт

Спортсмен на самоизоляции пробежал 100 километров вокруг кровати

Приморский спортсмен, например, пробежал сто километров вокруг своей кровати.
Петрозаводск говорит вчера в 15:46
10
Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
3,5K
Общество

В Гражданском кодексе пропишут соседские права

В Гражданском кодексе пропишут соседские права, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Вести.Ru 19 апреля в 22:12
2,3K
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК 19 апреля в 22:04
868
Энергетика

Цена на нефть WTI с поставкой в мае впервые стала отрицательной

Цена на нефть WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) впервые стала отрицательной, составив минус $2 за баррель, свидетельствуют данные Dow Jones 20 апреля.
Известия вчера в 14:43
14
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры

Lenta.ru вчера в 16:42
62
Шоу-бизнес

Тимати ответил на вызов Ивлеевой

Ранее Тимати ответил на дерзкий вызов Ивлеевой также дерзко.
RuNews24.ru 19 апреля в 11:39
9
Общество

В Пермском крае опубликовали карту распространения коронавируса

На Сайте губернатора и Правительства Пермского края появилась карта распространения коронавируса.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края вчера в 01:41
15
Политика

Мурашко предложил подумать о модернизации системы здравоохранения

Ситуация с пандемией коронавируса позволяет сегодня подумать о модернизации российской системы здравоохранения, в том числе и для противодействия подобным вызовам, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости 19 апреля в 10:46
1,1K
Политика

Трамп заявил, что подпишет указ о приостановке иммиграции в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ о приостановке иммиграции в страну для сохранения рабочих мест американских граждан.
РИА Новости вчера в 23:01
33
Общество

Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова

Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
157
Шоу-бизнес

Представитель Надежды Бабкиной рассказал о ее состоянии

Надежда Бабкина продолжает лечение в больнице, сообщил "Дни.ру" исполнительный директор театра "Русская песня" Антон Собянин.
Москва 24 вчера в 08:51
28
Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
3,4K
Экономика

В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП

ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 15:39
183
Здоровье

Больница в Приморье частично закрыта на карантин из-за коронавируса

Урологическое и хирургическое отделения Владивостокской клинической больницы N2 закрыты на карантин из-за заражения коронавирусной инфекцией нескольких пациентов и медицинских работников, сообщили в правительстве Приморского края.
RT на русском вчера в 23:49
Экономика

Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций

Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям.
Российская газета вчера в 21:06
33
Гаджеты

Продано 10 миллионов смартфонов Honor 9X

Смартфоны стали первыми мобильными устройствами на базе однокристальной системы HiSilicon Kirin 810.Вице-президент по маркетингу Honor Гуань Хайтао в соцсети Weibo похвалился, что число продаж смартфонов линейки Honor 9X превысило порог в 10 миллионов штук, и это лишь в Китае.
UfaTime.ru вчера в 06:39
Технологии

«ВКонтакте» назвала главные желания россиян

Социальная сеть "ВКонтакте" рассказала, о чем мечтают россияне, находящиеся в режиме самоизоляции.
Вести.Ru вчера в 13:26
11
Энергетика

Цена на нефть снизилась до доллара

Цена майских фьючерсов упала более, чем на 90 процентов. До сегодняшнего дня исторический минимум составлял 9,75 доллара за баррель.
Lenta.ru вчера в 14:10
1
Общество

Жители Владикавказа вышли на незаконный митинг против самоизоляции

РИА Новости вчера в 08:05
8,8K
Происшествия

Число жертв стрельбы в Канаде достигло 19

По меньшей мере 19 человек погибли в результате стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия, сообщил телеканал CTV со ссылкой на полицию.
Коммерсантъ вчера в 11:04
419
Общество

Названы регионы с приростом и убылью населения

В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия 19 апреля в 18:02
375
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