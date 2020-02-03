Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть Brent опустилась ниже $55

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI по состоянию на 19:31 по московскому времени составила $50,49 за баррель. Последний раз цена на Brent опускалась ниже $55 за баррель 3 января.
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с чего всё началось
На фоне распространения коронавируса спрос на нефть в Китае упал на три миллиона барреля в сутки, что составляет 20% от общего объема потребления, пишет
 Bloomberg.
Дождьвчера в 13:31

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Нефть, Gilead, «Аэрофлот»: за какими котировками следить сегодня

РБК01:00

Brent упала до минимума за 13 месяцев из-за коронавируса

Вестник Кавказавчера в 12:50

Цена на нефть марки Brent упала ниже $54 за баррель

Газета.Ruвчера в 20:47

Цена нефти Brent опустилась ниже $54

ТАССвчера в 20:23

Цена нефти Brent упала до минимума за последний год

Эхо Москвывчера в 21:04

Цены на нефть упали в ходе торгов

Известиявчера в 12:21

Мировые цены на нефть растут

RT на русском00:20
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Политика

К законопроекту об изменении Конституции поступило 65 поправок

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ко второму чтению президентского законопроекта об изменении Конституции в комитет нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству поступило 65 поправок.
RT на русском вчера в 11:15
Экономика

В Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады

В пресс-службе Минфина РФ сообщили, что ведомство не получало в этом году обращения от Хакасии о предоставлении дополнительной помощи.
Коммерсантъ вчера в 17:29
Шоу-бизнес

Григория Лепса прооперировали французские хирурги

SM News вчера в 05:48
Здоровье

Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть раком

Снижает риск заболевания раком спорт, сбалансированное правильное питание, сoблюдeниe peжимa cнa, отсутствие вредных привычек (кypeниe, алкоголь и т. д.). Не стоит пренебрегать пpививками oт oнкoгeнных виpycoв.
REGNUM 00:28
Единоборства

Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.
РБК вчера в 01:52
Происшествия

В Гонконге зафиксирован первый случай смерти от коронавируса

В Гонконге был зафиксирован первый случай летального исхода от последствий коронавируса, передает местное телевидение.
Коммерсантъ вчера в 21:59
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Общество

Умер основатель и президент «Шанинки»

В Москве в ночь на 4 февраля умер основатель и президент Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки") социолог Теодор Шанин.
Интерфакс 00:56
Гаджеты

Xiaomi представила компактную электрическую отвёртку

Речь идёт о компактной электрической отвёртке в линейке Mijia, пишет iXBT.Стоимость Mijia Hand-in-one Electric Screwdriver составляет 18 долларов на период сбора средств, а финальная розничная цена составит 21 доллар.
UfaTime.ru вчера в 05:29
Происшествия

В Красноярске врача оштрафовали на 3 млн руб. за помощь уклонисту

В Красноярском крае заведующего урологическим отделением признали виновным в получении взятки от призывника и оштрафовали на 3 млн руб. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСБ сообщает "РИА Новости".
РБК 01:25
Общество

Новый КоАП введет скидку в 50% на большинство штрафов

В новом КоАП предусмотрят возможность 50-процентной скидки на более чем 1000 составов административных правонарушений.
Российская газета 00:37
Технологии

В России планируют создать новую систему экстренного реагирования

На территории России планируется создание новой системы экстренного реагирования.
Актуальные Новости вчера в 06:41
Здоровье

Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 23 регионах России

Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 23 регионах России, сообщает Роспотребнадзор.
Авторадио вчера в 23:42
Армия и оружие

Турецкая армия утверждает, что «нейтрализовала» 76 сирийских военных

Газета.Ru 01:28
Культура

Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
News.ru вчера в 03:04
Шоу-бизнес

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Актуальные Новости вчера в 02:29
Общество

«Магнит» отказался от овощей и фруктов из Китая

НТВ вчера в 11:10
Армия и оружие

«Су-35 не эффективен»: в Индонезии выступили за переход на передовой истребитель

Потенциал российского истребителя Су-35 существенно ограничен в сравнении с более передовыми машинами своего класса.
Военное обозрение 02 февраля в 22:21
Политика

В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым

"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
Российская газета вчера в 06:56
Общество

Вступили в силу обновленные правила получения шенгенской визы

Новые правила выдачи шенгенских виз вступили в силу 2 февраля. Соответствующая информация предоставлена пресс-службой Еврокомиссии.
Политическая Экспертиза 02 февраля в 01:33
Энергетика

«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину

В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
РИА Новости вчера в 14:20
Общество

Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на вечеринке BAFTA-2020

Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на вечеринке BAFTA-2020 Лишь после того, как в Сеть попала фотография, на которой экс-влюбленные позируют вместе, стало известно, что актер и модель не только встретились, но также позировали фотографам, а также, возможно, обменялись парой реплик.
Вокруг ТВ вчера в 10:43
Политика

Украина подаст новые иски против России

Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.
Российская газета 00:26
Политика

Жители РФ ждут от нового правительства перемен к лучшему

Не надеются на какие-либо изменения в лучшую сторону 46%, ждут ухудшения ситуации 9% респондентов.
REGNUM 00:45
Энергетика

Украинцам дадут субсидии на оплату газа — министр энергетики Оржель

Несмотря на обещания Зеленского о снижении тарифов на газ для населения, украинцы обнаружили в платежках дополнительную строчку — доставки газа.
Красная весна вчера в 23:51
Общество

Врач рассказала, какие продукты вредят иммунитету

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала, какие продукты вредят иммунитету человека.
РИА Новости вчера в 20:16
Наука

Отказ от курения снижает риск развития рака легких

Считается, что даже среди бывших курильщиков риск развития рака крайне велик, поскольку клетки остаются поврежденными.
Волга-Медиа 02 февраля в 23:25
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью

Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.
News.ru 00:22
Общество

Находящийся в Ухане россиянин рассказал о ситуации с коронавирусом

РИА Новости вчера в 22:20
Общество

Айлиш выбрала работу 16-летней россиянки для обложки Vogue

Обложку для цифровой версии мартовского номера журнала Vogue создала 16-летняя жительница города Чайковский (Пермский край), передает ТАСС.
Взгляд.ру вчера в 18:58
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