Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent опустилась ниже $55
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI по состоянию на 19:31 по московскому времени составила $50,49 за баррель. Последний раз цена на Brent опускалась ниже $55 за баррель 3 января.
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с чего всё началось
На фоне распространения коронавируса спрос на нефть в Китае упал на три миллиона барреля в сутки, что составляет 20% от общего объема потребления, пишет Bloomberg.Дождьвчера в 13:31
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Политика
К законопроекту об изменении Конституции поступило 65 поправок
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ко второму чтению президентского законопроекта об изменении Конституции в комитет нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству поступило 65 поправок.
Экономика
В Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады
В пресс-службе Минфина РФ сообщили, что ведомство не получало в этом году обращения от Хакасии о предоставлении дополнительной помощи.
Шоу-бизнес
Григория Лепса прооперировали французские хирурги
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть раком
Снижает риск заболевания раком спорт, сбалансированное правильное питание, сoблюдeниe peжимa cнa, отсутствие вредных привычек (кypeниe, алкоголь и т. д.). Не стоит пренебрегать пpививками oт oнкoгeнных виpycoв.
Единоборства
Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.
Происшествия
В Гонконге зафиксирован первый случай смерти от коронавируса
В Гонконге был зафиксирован первый случай летального исхода от последствий коронавируса, передает местное телевидение.
Общество
Умер основатель и президент «Шанинки»
В Москве в ночь на 4 февраля умер основатель и президент Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки") социолог Теодор Шанин.
Гаджеты
Xiaomi представила компактную электрическую отвёртку
Речь идёт о компактной электрической отвёртке в линейке Mijia, пишет iXBT.Стоимость Mijia Hand-in-one Electric Screwdriver составляет 18 долларов на период сбора средств, а финальная розничная цена составит 21 доллар.
Происшествия
В Красноярске врача оштрафовали на 3 млн руб. за помощь уклонисту
В Красноярском крае заведующего урологическим отделением признали виновным в получении взятки от призывника и оштрафовали на 3 млн руб. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСБ сообщает "РИА Новости".
Общество
Новый КоАП введет скидку в 50% на большинство штрафов
В новом КоАП предусмотрят возможность 50-процентной скидки на более чем 1000 составов административных правонарушений.
Технологии
В России планируют создать новую систему экстренного реагирования
На территории России планируется создание новой системы экстренного реагирования.
Здоровье
Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 23 регионах России
Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 23 регионах России, сообщает Роспотребнадзор.
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Общество
«Магнит» отказался от овощей и фруктов из Китая
Армия и оружие
«Су-35 не эффективен»: в Индонезии выступили за переход на передовой истребитель
Потенциал российского истребителя Су-35 существенно ограничен в сравнении с более передовыми машинами своего класса.
Политика
В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым
"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
Общество
Вступили в силу обновленные правила получения шенгенской визы
Новые правила выдачи шенгенских виз вступили в силу 2 февраля. Соответствующая информация предоставлена пресс-службой Еврокомиссии.
Энергетика
«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину
В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
Общество
Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на вечеринке BAFTA-2020
Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на вечеринке BAFTA-2020 Лишь после того, как в Сеть попала фотография, на которой экс-влюбленные позируют вместе, стало известно, что актер и модель не только встретились, но также позировали фотографам, а также, возможно, обменялись парой реплик.
Политика
Украина подаст новые иски против России
Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.
Политика
Жители РФ ждут от нового правительства перемен к лучшему
Не надеются на какие-либо изменения в лучшую сторону 46%, ждут ухудшения ситуации 9% респондентов.
Энергетика
Украинцам дадут субсидии на оплату газа — министр энергетики Оржель
Несмотря на обещания Зеленского о снижении тарифов на газ для населения, украинцы обнаружили в платежках дополнительную строчку — доставки газа.
Общество
Врач рассказала, какие продукты вредят иммунитету
Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала, какие продукты вредят иммунитету человека.
Наука
Отказ от курения снижает риск развития рака легких
Считается, что даже среди бывших курильщиков риск развития рака крайне велик, поскольку клетки остаются поврежденными.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью
Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.
Общество
Находящийся в Ухане россиянин рассказал о ситуации с коронавирусом
Общество
Айлиш выбрала работу 16-летней россиянки для обложки Vogue
Обложку для цифровой версии мартовского номера журнала Vogue создала 16-летняя жительница города Чайковский (Пермский край), передает ТАСС.