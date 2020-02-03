с чего всё началось

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI по состоянию на 19:31 по московскому времени составила $50,49 за баррель. Последний раз цена на Brent опускалась ниже $55 за баррель 3 января.

Цена на нефть Brent опустилась ниже $55

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Здоровье Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть раком Снижает риск заболевания раком спорт, сбалансированное правильное питание, сoблюдeниe peжимa cнa, отсутствие вредных привычек (кypeниe, алкоголь и т. д.). Не стоит пренебрегать пpививками oт oнкoгeнных виpycoв.

Единоборства Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.

Общество Умер основатель и президент «Шанинки» В Москве в ночь на 4 февраля умер основатель и президент Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки") социолог Теодор Шанин.

Гаджеты Xiaomi представила компактную электрическую отвёртку Речь идёт о компактной электрической отвёртке в линейке Mijia, пишет iXBT.Стоимость Mijia Hand-in-one Electric Screwdriver составляет 18 долларов на период сбора средств, а финальная розничная цена составит 21 доллар.

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Культура Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.

Общество Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на вечеринке BAFTA-2020 Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на вечеринке BAFTA-2020 Лишь после того, как в Сеть попала фотография, на которой экс-влюбленные позируют вместе, стало известно, что актер и модель не только встретились, но также позировали фотографам, а также, возможно, обменялись парой реплик.

Политика Украина подаст новые иски против России Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.