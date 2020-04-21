Энергетика

Snob.ruSnob.ruЦена на нефть марки Brent упала ниже 18 долларов за баррель

Цена фьючерсов на североамериканскую нефть WTI (West Texas Intermediate) примерно в то же время достигла 6,5 доллара за баррель, а затем превысила отметку в 11 долларов.
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