Энергетика
Snob.ruЦена на нефть марки Brent упала ниже 18 долларов за баррель
Цена фьючерсов на североамериканскую нефть WTI (West Texas Intermediate) примерно в то же время достигла 6,5 доллара за баррель, а затем превысила отметку в 11 долларов.
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Политика
Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК
Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России.
REGNUM 15:50
Интернет
Свой мессенджер перевыпустил «Яндекс»
Свой мессенджер обновила компания «Яндекс».
Evo-rus.com 14:14
Здоровье
Лечение от коронавируса в Москве оплатят только в случае госпитализации на скорой
Московский городской фонд ОМС (МГФОМС) будет оплачивать лечение пациентов с коронавирусом только если они были госпитализированы на автомобиле скорой помощи.
Коммерсантъ 16:51
Политика
Украина заблокировала в ООН российскую резолюцию против санкций
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в фейсбуке ведомства, что страна заблокировала в ООН российскую резолюцию об ослаблении санкционного режима в период пандемии.
РИА Новости 15:54
Здоровье
В Италии оценили работу российских военных медиков в Бергамо
Начальник полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти отметил высокий профессионализм военных медиков из России, направленных в Италию на помощь в борьбе с COVID-19.
Gazeta.SPb 00:36
Политика
Американский штат подал иск к властям Китая из-за коронавируса
Генеральный прокурор американского штата Миссури Эрик Шмитт подал в местный окружной суд США иск к властям Китая, действия которых, по его мнению, привели к гибели жителей Миссури и серьезным экономическим последствиям.
Ведомости 02:33
Футбол
УЕФА настоятельно рекомендует всем лигам доиграть сезон
Европейский футбольный союз настоятельно рекомендовал всем национальным лигам доиграть текущий сезон.
ProstoProSport вчера в 10:57
Общество
В 21 регионе внедрят цифровые пропуска
Двадцать один российский регион подал заявку на внедрение у себя федеральной платформы выдачи цифровых пропусков, сообщило Минкомсвязи.
РИА Новости 13:48
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК 13:59
Общество
Обновлена карта распространения коронавируса в Московской области
Одинцово, Люберцы и Мытищи лидируют по количеству выявленных случаев коронавируса в Московской области, сообщает региональный штаб.
РИАМО вчера в 12:42
Общество
В Турции продается остров недалеко от Бодрума
РИА Новости 17:01
Политика
МИД Украины начал масштабную кампанию по исправлению «Википедии»
Министерство иностранных дел Украины начало масштабную кампанию по наполнению «Википедии» достоверной информацией о стране.
Lenta.ru 13:31
Футбол
ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА
В декабре прошлого года сообщалось, что госкорпорация станет владельцем футбольного клуба ЦСКА в результате превращения долга клуба в акции.
Компания 09:09
Политика
Кремль ожидает снижения заражений коронавирусом с середины мая
По оценкам российских специалистов, пик пандемии коронавируса COVID-19 в стране наступит в середине мая, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 12:24
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Политика
В Госдуме предложили разблокировать Telegram
Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram.
Газета.Ru 15:53
Технологии
Fortnite неожиданно появилась в Google Play
Epic Games вынужденно выпустила Fortnite в Google Play Store для Android, но делать она этого не хотела из-за принципа.
The GEEK вчера в 16:26
Экономика
Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК вчера в 04:13
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
Общество
Коммунисты в день 150-летия Ленина возложили цветы к мавзолею
Российская газета 08:00
Общество
Deutsche Bank оценил шансы COVID-19 стать худшей пандемией в истории
Самым смертоносным заболеванием в истории человечества за последние две тысячи лет, согласно Deusche Bank, стала «черная смерть» — пандемия чумы 1347–1351 годов, в результате которой, по данным исторических источников, умерло 42% мирового населения того времени — 200 млн человек.
РБК 15:37
Кино
В сети появился тизер второго «Венома»
ГЛАС.RU 10:24
Политика
Зеленский пообещал закончить конфликт в Донбассе за срок президентства
RT на русском 11:16
Экономика
Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.
Lenta.ru вчера в 12:51
Политика
В Кремле оценили способность Зеленского завершить конфликт в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский теоретически и практически может завершить конфликт в Донбассе до конца своего президентского срока.
Вечерняя Москва 13:24
Политика
Путин провел телефонный разговор с Меркель
Известия 09:48
Общество
Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
Интерфакс 16:48
Общество
Обновились правила самоизоляции в Мурманской области
В Заполярье продолжает действовать режим обязательной самоизоляции.
Вечерний Мурманск 10:17
Экономика
Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам
Пользователи жалуются, что банки принимают решения о снижении лимита по кредиткам в одностороннем порядке, иногда без отправки клиентам уведомлений.
РБК 11:46
Гаджеты
Xiaomi представила бюджетный электросамокат Scooter 1S
Xiaomi Scooter 1S может работать в трех режимах энергосбережения: ЭКО (ECO), нормальный режим (D) и спортивный режим (S).
Inc-news.ru вчера в 03:36