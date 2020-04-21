Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъЦена нефти Brent упала до $18 за баррель

Впервые с декабря 2001 года стоимость нефти марки Brent упала ниже $18 за баррель. В ходе торгов стоимость июньских фьючерсов падала до $17,9. В 22:30 Brent торговалась на уровне $19,8 за баррель. При открытии торгов стоимость этой нефти составляла $26.
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Цена нефти Brent опустилась ниже $18 за баррель. WTI - ниже $7

ТАСС13:53

Июньские контракты на американскую нефть обвалились вслед за майскими

URA.Ru13:50

Цена на нефть WTI вновь опустилась ниже $10 за баррель

Rambler News Service14:07

Цена нефти Brent опустилась ниже 18 долларов за баррель впервые с декабря 2001

Комсомольская правда14:43

Июльские фьючерсы WTI восстановились до $13

REGNUM16:46

Нефть Brent впервые с 2002 года опустилась ниже $19

Аргументы и Факты06:23

Стоимость нефти марки Brent упала ниже 19 долларов

Российская газета14:04
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Культура

Сериал «Зулейха открывает глаза» установил рекорд в телеэфире

За первую неделю показа фильм установил сразу несколько рекордов в телеэфире, несмотря на сильную конкуренцию в прайм-тайме, сообщает "Россия 1".
Республика Татарстан 13:40
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Общество

Эксперты зафиксировали резкий рост оборота онлайн-чаевых курьерам

За месяц (с 15 марта) оборот цифровых чаевых в сервисах доставки вырос на 900%.
РБК 22:00
Энергетика

Новак объяснил сокрушительный обвал цен на нефть WTI

Глава Минэнерго России Александр Новак сделал заявление о сокрушительном обвале цен на американскую нефть WTI, произошедшем в ночь с 20 на 21 апреля.
Российская газета 13:19
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Здоровье

В США предрекли более тяжелую вторую волну коронавируса

Глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд заявил изданию Washington Post, что вторая волна коронавируса следующей зимой в США может оказаться хуже, чем нынешняя, так как совпадет с началом эпидемии гриппа.
РИА Новости 21:39
Общество

Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции

Верховный суд (ВС) России объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 19:43
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Общество

Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии COVID-19

Врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз о пике заболеваемости COVID-19 в России оказался ошибочным.
РИА Новости 21:10
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Происшествия

Охранял лес от пожаров: в Бурятии погиб сотрудник лесхоза

REGNUM 08:11
Экономика

Малому и среднему бизнесу Красноярского края снизят налоги на весь год

Правительство Красноярского края разработало налоговые меры поддержки региональных предпринимателей в условиях коронавирусной инфекции.
Деловой квартал (Красноярск) 05:43
Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 20:10
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Авто

«ГАЗ» произведет 473 реанимобиля с ИВЛ по заказу Минпромторга

Горьковский автозавод ("ГАЗ", Нижний Новгород, входит в группу "ГАЗ") в ближайшее время произведет 473 автомобиля скорой медицинской помощи класса С по заказу Минпромторга, сообщает пресс-служба автозавода.
Интерфакс 15:18
Наука

Океаны на крупных экзопланетах могут быть бездонными

Газета DAILY 15:07
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Наука

Ученые назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в России выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом, 51 пациент скончался.
Известия 18:03
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Общество

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на ИВЛ

Искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) в столичном медцентре в Коммунарке проводили 51 пациенту с коронавирусной инфекцией, респираторная терапия 25 из них продолжается, трех больных удалось перевести в палату, сообщил главврач больницы Денис Проценко на своей странице в соцсети Facebook.
РИА Новости 18:40
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Экономика

Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам

Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС.
РИА Новости 16:33
10K
Общество

В России предложили делать антисептики из конфискованного алкоголя

Конфискованный нелегальный алкоголь предложили использовать при производстве антисептиков.
Известия 18:57
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Общество

Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко

Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском 14:06
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Здоровье

14 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае

В Алтайском крае подтвердили еще 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда вчера в 01:47
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Здоровье

За сутки в Свердловской области подтверждено 84 случая коронавируса

За прошедшие сутки в Свердловской области выявлено 84 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Роспотребнадзор РФ.
Московский Комсомолец Екатеринбург 08:46
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Политика

Разведка США изучает данные о болезни Ким Чен Ына

Аргументы недели 00:40
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Общество

Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать карантин

В Москве коронавирус диагностировали у 29 433 человек, 2057 выздоровели, 233 скончались.
РИА Новости 07:44
2,2K
Общество

Штат США подал в суд на Китай из-за коронавируса

Американский штат Миссури подал в суд на Китай, обвинив страну в распространении коронавируса.
Lenta.ru 21:09
17
Здоровье

Коронавирус вызвал почернение кожи у врачей

Повреждение печени при перенесенной болезни и распространение вируса по всему организму медиков вызвало почернение кожи.
Южный Федеральный вчера в 23:40
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Кино

Медиахолдинг WarnerMedia запустит стриминговый сервис HBO Max 27 мая

Платформа потокового видео HBO Max будет запущена 27 мая.
ТАСС 11:34
1
Экономика

В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант".
РИА Новости 12:11
2,2K
Экономика

Компания Netflix удвоила прибыль из-за карантина

Американская компания Netflix, занимающаяся поставкой фильмов и телесериалов на основе потокового мультимедиа, получила рекордную прибыль в первом квартале 2020 года – 709 миллионов долларов, что более чем в два раза больше, чем в тот же период предыдущего года, сообщается в документах компании.
РИА Новости 18:50
Наука

Ученые нашли связь просмотра телевизора и сердечной недостаточности

Ученые считают, что каждые лишние 1,5 часа просмотра телевизора ведут к увеличению вероятности сердечной недостаточности на 42%.
ИА Красная Весна 16:43
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Авто

ГАЗ выпустит новый среднетоннажный грузовик

«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
Автоновости дня 04:40
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Технологии

Объявлена дата старта тестирования на антитела в России

Объявлена дата старта массового тестирования на антитела к коронавирусу.
Lenta.ru 19:47
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Финансы

Греф рекомендовал россиянам хранить сбережения в нескольких валютах

Глава Сбербанка Герман Греф порекомендовал россиянам хранить накопления в "валютной корзине".
ТАСС 08:26
54
Технологии

Каждое второе банковское приложение могут взломать хакеры

Как сообщили в понедельник «РИА Новости», ссылаясь на данные исследования компании Positive Technologies, 50% мобильных банковских приложений без особого труда способны взломать хакеры.
Astera вчера в 08:02
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Как работают Яндекс.Новости?
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