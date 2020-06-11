Энергетика

РБКРБКЦена нефти Brent опустилась ниже $39,5 за баррель

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 4,19%, до $39,47 за баррель по состоянию на 15:30 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже. Фьючерс на американскую нефть марки WTI с поставкой в июле упал на 5,28%, до $37,5 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать29

Подробнее о событии

WTI опустилась в стоимости ниже $36 за баррель

Газета.Ruвчера в 12:45

Цена нефти Brent впервые с мая упала ниже 37-ми долларов за баррель

Эхо Москвы04:03

Цена нефти Brent упала ниже $37 впервые с 29 мая

РБК03:10

Цена нефти Brent опустилась ниже $38

ТАССвчера в 12:38

Мировые цены на нефть начали расти

News.ru08:20

Нефть WTI опустилась ниже $36 за баррель

REGNUMвчера в 14:49

В России ускорилось падение цен на гречку, рухнули цены на пшено

Финмаркет09 июня в 03:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 12:02, Ашберн
Общество

Подполковник ФСИН рассказал о судьбе Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал "Вечерней Москве" о том, как отбывают заключение знаменитости и что ожидает Михаила Ефремова в колонии, если суд даст ему реальный срок по делу о смертельном ДТП.
РИА Новости 11:01
Происшествия

Один человек погиб в авиакатастрофе в Рязанской области

Пилот легкомоторного самолета погиб в результате крушения в Рязанской области, сообщила "Интерфаксу" в четверг представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская.
Интерфакс вчера в 15:54
18
Шоу-бизнес

Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова

Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
Lenta.ru 08:24
41
Политика

МИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой

МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за заявления официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РБК 10:52
Политика

Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок

Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 06:31
2,8K
Общество

В Белоруссию начала поступать нефть из США

Piter.tv вчера в 08:46
114
Киберспорт

В CS:GO может появиться новый режим игры

После обновления CS:GO от 11 июня датамайнеры нашли в файлах игры намеки на новый режим для шутера. Информация об этом появилась на reddit.
CyberSport.ru 07:55
Политика

На Парад Победы приедут 12 зарубежных лидеров

Москва получила подтверждения от 12 глав государств, в основном, СНГ, о намерении посетить Парад Победы 24 июня.
Российская газета вчера в 09:59
45
Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 11:23
Политика

Чехия согласилась обсуждать судьбу памятника Коневу

Чехия согласна обсудить с Россией судьбу памятника маршалу Ивану Коневу, который ранее снесли в Праге.
Lenta.ru 08:54
5
Здоровье

Главный инфекционист Минздрава оценила ситуацию с коронавирусом

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с распространением COVID-19 в России.
RT на русском 10:12
Происшествия

В центре Москвы обрушился фасад жилого дома

Известия 11:24
Общество

Мурашко заявил, что масочный режим в России должен сохраняться

Снятие режима ограничений Ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса, пока еще рано полностью снимать во всех регионах страны, заявил Мурашко.
ТАСС 10:49
Общество

Названы признаки второй волны коронавируса

Названы признаки второй волны коронавируса. О них рассказал доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев.
Piter.tv 09:22
Общество

Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет

Крылатые ракеты, которые использовались в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компании Saudi Aramco, оказались иранского происхождения.
Lenta.ru 01:59
256
Общество

Названы сроки окончания первой волны коронавируса

Доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн считает, что первая волна эпидемии коронавируса подходит к концу.
РИА Новости 09:04
Здоровье

Выявлен новый симптом коронавируса

Ученые Университета Ливерпуля обнаружили новый симптом, связанный с COVID-19 и заболеваниями поджелудочной железы.
BFM.ru 06:09
378
Общество

Собянин порекомендовал москвичам не выходить из дома в праздники

Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям города не выходить из дома в День России 12 июня и в день проведения парада Победы – 24 июня.
Ведомости вчера в 12:29
2,4K
Происшествия

Актёра Ефремова допросили по делу о сбыте ему наркотиков

REGNUM 01:16
1,8K
Общество

Жена президента Украины заразилась коронавирусом

Жена президента Украины Елена Зеленская сообщила, что прошла тест на коронавирус COVID-19, который дал положительный результат.
Коммерсантъ 08:40
159
Происшествия

Адвокат: Семья погибшего Сергея Захарова отказалась от денег Ефремова

Актуальные Новости вчера в 12:29
474
Политика

Премьер Украины констатировал невозможность подачи воды в Крым

Поставки воды с территории Украины в Крым невозможны «физически», заявил 11 июня украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, подводя итоги 100 дней работы своего правительства.
Известия вчера в 17:24
35
Транспорт

В Крым начнут ходить поезда по новым направлениям

С июля поезда свяжут Евпаторию с Санкт-Петербургом, а также Симферополь с Кисловодском и Екатеринбургом После сообщения об открытии туристического сезона в Крыму увеличился рост продаж билетов на поезда.
Юга.ру вчера в 06:50
278
Происшествия

Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с Ефремовым

Актер Иван Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с артистом Михаилом Ефремовым.
Lenta.ru вчера в 09:41
88
Общество

Лукашенко: по делу «Белгазпромбанка» задержаны 15 человек

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что по уголовному делу, связанному с обыском в "Белгазпромбанке", задержаны около 15 человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:38
Игры

Rockstar выпустят GTA V на PlayStation 5 в 2021 году

Piter.tv 11:01
19
Происшествия

В Симферополе арестованы подозреваемые в подготовке теракта

Киевский районный суд Симферополя поместил на два месяца в СИЗО троих подозреваемых в подготовке теракта, еще один отправлен под домашний арест.
Коммерсантъ 10:14
Недвижимость

Правительство проработает вопрос расширения программы льготной ипотеки

Вопрос расширения программы льготной ипотеки будет проработан правительством РФ.
Российская газета вчера в 07:03
10
Общество

Объяснен порядок госпитализации при коронавирусе

В Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС) объяснили порядок госпитализации при коронавирусе.
Lenta.ru 10:03
Армия и оружие

Украина насчитала 23 уничтоженных Турцией российских ЗРПК «Панцирь-С1»

ИА Красная Весна 09 июня в 09:03
4
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное