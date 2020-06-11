Энергетика

КомпанияКомпанияЦена на нефть Brent упала ниже 40 долларов за баррель

Котировки нефти Brent в четверг, 11 июня, показывают отрицательную динамику. Цены опустились ниже 40 долларов за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE. Такой отметки топливо достигло в 15:29 мск.
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Цена нефти Brent впервые с мая упала ниже 37-ми долларов за баррель

Эхо Москвы04:03

Цена нефти «Brent» снова опустилась ниже $37

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В России ускорилось падение цен на гречку, рухнули цены на пшено

Финмаркет09 июня в 03:45

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Газета.Ruвчера в 12:45

Нефть марки Brent опустилась ниже $39

РЕН ТВвчера в 09:25

Цена нефти Brent упала ниже $37 впервые с 29 мая

РБК03:10
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Загорелась подлодка типа «Рюби», носящая название Perle (в переводе с французского — «Жемчужина»).
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Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье

Полицейские задержали сантехника одного из ЖЭО Подмосковья по подозрению в серии убийств и изнасилований.
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Происшествия

В центре Москвы обрушился фасад жилого дома

В центре Москвы произошло обрушение фасада жилого дома, данных о пострадавших не поступало. Об этом сообщили в экстренных службах 12 июня.
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Общество

«Газпром» назвал задержание руководства Белгазпромбанка незаконным

"Газпром" прокомментировал задержание в Белоруссии топ-менеджеров Белгазпромбанка.
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Общество

В Белоруссии задержаны топ-менеджеры «Белгазпромбанка»

Топ-менеджеры "Белгазпромбанка" задержаны в Белоруссии, в том числе заместители руководителя банка, заявил председатель Комитета госконтроля страны Иван Тертель.
Газета.Ru 11:49
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Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова

Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
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Меланья Трамп перед переездом в Белый дом добилась пересмотра брачного контракта

Первая леди США Меланья Трамп переехала в Белый дом спустя только четыре с половиной месяца после вступления Дональда Трампа в должность президента, поскольку добивалась пересмотра условий брачного договора, пишет Washington Post со ссылкой на книгу сотрудницы издания Мэри Джордан.
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Супруга президента Украины заразилась коронавирусом

Киев, 12 июня 2020, 15:50 — REGNUM Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская заразилась коронавирусом.
REGNUM 08:50
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Общество

Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля

"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
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Происшествия

Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:11
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Зеленский заявил о намерении вернуть вопрос Крыма в повестку дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет вернуть обсуждение вопроса Крыма на повестку дня.
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Общество

Сатирика Анатолия Трушкина похоронили в Москве

Ранее в храме Всемилостивого Спаса в столичном районе Митино прошло прощание с Трушкиным. Трушкин умер 10 июня на 79-м году жизни.
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На экраны выйдет сериал Сергея Урсуляка «Ненастье»

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МИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой

МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за заявления официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РБК 10:52
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Минфин нашел способ сгладить переход предпринимателей с ЕНВД на патент

В Минфине указывают, что новые меры позволят обеспечить «максимально комфортный» переход предпринимателей с ЕНВД на патентную систему.
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В Свердловской области заразились коронавирусом ещё 284 человека

За сутки в Свердловской области коронавирусом заболели ещё 284 человека.
Уральский меридиан 10 июня в 03:37
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Рошаль пожаловался Путину на дело калининградских врачей об убийстве

Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль привлек внимание президента Владимира Путина к ситуации в Калининграде, где двух врачей судят за убийство новорожденного.
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Российские школьники получат аттестаты без экзаменов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
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В Сочи сообщили о загрязнении нефтепродуктами реки Ира

News.ru 11:38
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Подполковник ФСИН рассказал о судьбе Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал "Вечерней Москве" о том, как отбывают заключение знаменитости и что ожидает Михаила Ефремова в колонии, если суд даст ему реальный срок по делу о смертельном ДТП.
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Общество

В России увеличили пособия по безработице

«Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе.
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Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
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Происшествия

На Кубани за сутки выявили 80 случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 12 июня 2020, 11:21 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 12 июня в региональном оперативном штабе.
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Происшествия

Рабочий пострадал при демонтаже спорткомплекса в Петербурге

В Петербурге госпитализирован рабочий, сломавший позвоночник при демонтаже спортивно-концертного комплекса "Петербургский", сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.
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Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды

Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
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Километровая очередь выстроилась в открывшийся на Невском магазин Zara

У дверей открывшегося после нескольких месяцев карантина магазина Zara на Невском проспекте снова собралась очередь, длиной в несколько километров.
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Выявлен новый симптом коронавируса

Ученые Университета Ливерпуля обнаружили новый симптом, связанный с COVID-19 и заболеваниями поджелудочной железы.
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Владимир Путин наградил дагестанца полководческим орденом России

Указом Президента России Владимир Путина, орденом Александра Невского награжден дагестанец Рустам Мурадов.
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