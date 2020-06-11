Котировки нефти Brent в четверг, 11 июня, показывают отрицательную динамику. Цены опустились ниже 40 долларов за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE. Такой отметки топливо достигло в 15:29 мск.

Цена на нефть Brent упала ниже 40 долларов за баррель

Происшествия Атомная подлодка загорелась во Франции Загорелась подлодка типа «Рюби», носящая название Perle (в переводе с французского — «Жемчужина»). 4

Происшествия Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье Полицейские задержали сантехника одного из ЖЭО Подмосковья по подозрению в серии убийств и изнасилований. 59

Происшествия В центре Москвы обрушился фасад жилого дома В центре Москвы произошло обрушение фасада жилого дома, данных о пострадавших не поступало. Об этом сообщили в экстренных службах 12 июня. 12

Общество В Белоруссии задержаны топ-менеджеры «Белгазпромбанка» Топ-менеджеры "Белгазпромбанка" задержаны в Белоруссии, в том числе заместители руководителя банка, заявил председатель Комитета госконтроля страны Иван Тертель. 4

Шоу-бизнес Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова. 198

Общество Меланья Трамп перед переездом в Белый дом добилась пересмотра брачного контракта Первая леди США Меланья Трамп переехала в Белый дом спустя только четыре с половиной месяца после вступления Дональда Трампа в должность президента, поскольку добивалась пересмотра условий брачного договора, пишет Washington Post со ссылкой на книгу сотрудницы издания Мэри Джордан.

Общество Супруга президента Украины заразилась коронавирусом Киев, 12 июня 2020, 15:50 — REGNUM Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская заразилась коронавирусом. 691

Общество Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля "Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании. 182

Общество Сатирика Анатолия Трушкина похоронили в Москве Ранее в храме Всемилостивого Спаса в столичном районе Митино прошло прощание с Трушкиным. Трушкин умер 10 июня на 79-м году жизни. 14

Политика МИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за заявления официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны. 1K

Общество Рошаль пожаловался Путину на дело калининградских врачей об убийстве Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль привлек внимание президента Владимира Путина к ситуации в Калининграде, где двух врачей судят за убийство новорожденного. 11

Общество Российские школьники получат аттестаты без экзаменов Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов. 1,6K

Общество Подполковник ФСИН рассказал о судьбе Ефремова в колонии Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал "Вечерней Москве" о том, как отбывают заключение знаменитости и что ожидает Михаила Ефремова в колонии, если суд даст ему реальный срок по делу о смертельном ДТП. 85

Происшествия На Кубани за сутки выявили 80 случаев заражения коронавирусом Краснодар, 12 июня 2020, 11:21 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 12 июня в региональном оперативном штабе. 1,6K

Общество Километровая очередь выстроилась в открывшийся на Невском магазин Zara У дверей открывшегося после нескольких месяцев карантина магазина Zara на Невском проспекте снова собралась очередь, длиной в несколько километров. 25