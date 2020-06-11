Энергетика
ПрофильЦена нефти Brent упала ниже $39 за баррель
В четверг, 11 июня, стоимость фьючерса на эталонную нефтяную смесь марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE опустилась до $38,96 за баррель. Это на 6,6% ниже уровня закрытия предыдущих торгов, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:11 мск.
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В Германии спавший 13 тысяч лет вулкан просыпается
Спавшее 13 тысяч лет вулканическое плато Айфель в Германии стало просыпаться и проявлять повышенную активность, сообщают геологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Университета Невады (США).
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В РФ стартовало производство новой версии Renault Logan
Оправдать наименование серии (Technology) должны информационно-развлекательный комплекс с mp3, USB, Bluetooth и 4 динамиками, многофункциональное рулевое колесо с кнопками, как правило, предлагающиеся во флагманских вариациях Logan.
CarsWeek.ru вчера в 01:45
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Piter.tv вчера в 11:01
Политика
Сестра Ким Чен Ына анонсировала «следующий шаг» КНДР в отношении Сеула
Корейская Народная Демократическая Республика в ближайшее время предпримет "следующий шаг" в отношении Сеула, заявила первый заместитель директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, являющаяся младшей сестрой лидера страны Ким Чены Ына.
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Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
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МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости вчера в 09:37
Экономика
Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов
Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
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Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия 12:47
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Закупки Urals американцами помогли России выиграть нефтяную войну
США приняли решение нарастить закупки дешевого сырья, что спасло Россию от последствий нефтяной войны.
Экономика сегодня 03:08
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Другие страны пока не подтвердили готовность принимать российских туристов, сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
RT на русском 13:12
Футбол
В отношении экс-главы ФИФА Блаттера начали новое расследование
Прокуратура Швейцарии начала новое расследование против экс-главы ФИФА Йозефа Блаттера. Об этом пишет Associated Press.
РЕН ТВ 11:10
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым категориям пенсионеров
С 1 июля 2020 года некоторым категориям работающих пенсионеров проиндексируют пенсии.
Известия 12:19
Армия и оружие
Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд
В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.
Lenta.ru вчера в 03:10
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В Китае на шоссе взорвался бензовоз
На скоростном шоссе в китайской провинции Чжэцзян взорвался бензовоз. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Российская газета 08:51
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru вчера в 05:12
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ЦСКА уступил «Арсеналу» в товарищеской игре
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Общество
Гидрометцентр ожидает возвращения жары в европейскую часть РФ
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о прогнозе погоды на территории европейской части России.
Газета.Ru вчера в 20:33
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Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru вчера в 05:08
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Политики и общественные деятели обеспокоены вспышкой коронавируса в Северодвинске
Как передает МБХ медиа, руководители региональных отделений партий «Парнас», «Яблоко» и штаба Алексея Навального в Архангельской области обратились к министру здравоохранения и главе МЧС с требованием направить в город аэромобильный госпиталь, который функционировал в Мурманской области, а также дополнительный штат врачей.
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Назван продукт, который снижает давление и холестерин.
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Пособия для безработных россиян продлили на три месяца
Правительство России продлило на три месяца возможность получить пособие по безработице для тех россиян, чей период выплат закончился 1 марта.
Компания 11 июня в 11:43
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Индия рассматривает Россию как крупнейшего партнера в энергетике
Россия - один из основных партнеров Индии в сфере энергетики, поставки из РФ помогут Дели решить масштабную задачу перевода транспорта на нетрадиционные источники энергии, заявил посол Индии в Москве Венкатеш Варма.
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