Энергетика

ПрофильПрофильЦена нефти Brent упала ниже $39 за баррель

В четверг, 11 июня, стоимость фьючерса на эталонную нефтяную смесь марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE опустилась до $38,96 за баррель. Это на 6,6% ниже уровня закрытия предыдущих торгов, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:11 мск.
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Эхономика: Мировые цены на нефть продолжают снижение

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Падение цен на нефть ускорилось: WTI дешевеет на 10%, Brent - на 9%

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Оправдать наименование серии (Technology) должны информационно-развлекательный комплекс с mp3, USB, Bluetooth и 4 динамиками, многофункциональное рулевое колесо с кнопками, как правило, предлагающиеся во флагманских вариациях Logan.
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Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
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Прокуратура Швейцарии начала новое расследование против экс-главы ФИФА Йозефа Блаттера. Об этом пишет Associated Press.
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Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
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В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
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Кто-то даже сравнил девушку с первой женой Николаева, певицей Наташей Королевой, отметив, что Юлия — «колхозница».
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Индия рассматривает Россию как крупнейшего партнера в энергетике

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