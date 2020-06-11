Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаЦена на нефть марки Brent упала ниже 40 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent опустилась до 39,2 доллара за баррель, а североамериканская нефть WTI торгуется за 36,7 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.
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Мировые цены на нефть понизились по итогам торгов четверга

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Мировые цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 01:23

Падение цен на нефть ускорилось: WTI дешевеет на 10%, Brent - на 9%

ПРАЙМ11 июня в 12:41
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Три человека погибли и ещё семеро пострадали в результате столкновения двух машин в Нижегородской области.
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Гоша Куценко вступился за Михаила Ефремова

Актер Гоша Куценко обратился к актеру Михаилу Ефремову через соцсеть со словами поддержки.
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В Париже акция против произвола полиции переросла в беспорядки

Люди в черной одежде и с закрытыми лицами устроили беспорядки во время несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия на площади Республики в Париже.
Российская газета 11:16
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В Подмосковье арестован сантехник-маньяк

Газета.Ru 15:23
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Политика

Захарова рассказала об эмоциональных моментах на переговорах

Известия 16:29
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Баскетбол

Названы финансовые потери игроков НБА в случае завершения сезона

Игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) потеряют $1,2 млрд в случае досрочного завершения сезона, сообщает ESPN.
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Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей

Федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей.
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Армия и оружие

Военная база США в Ираке подверглась ракетному обстрелу

На территорию военной базы «Эт-Таджи» в Ираке, которую используют силы коалиции во главе с США, упали две ракеты типа «катюша», сообщает телеканал «Аль-Арабия».
Коммерсантъ 16:44
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МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой

Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости вчера в 09:37
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Общество

В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений

Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
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Происшествия

В Париже и Лондоне в ходе акций протеста начались беспорядки

В Париже и Лондоне акции протеста переросли в массовые беспорядки.
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РИА Новости 05:10
Общество

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Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
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Военные ПНС готовятся к захвату ливийского города Сирт – Al Arabia

Триполи, 13 июня 2020, 20:24 — REGNUM Вооруженные силы Правительства национального согласия (ПНС) готовятся к проведению масштабной операции для захвата города Сирт.
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Назван простой способ смотреть ролики на YouTube без рекламы

Пользователь ресурса Reddit раскрыл простой способ смотреть видеоролики на YouTube без рекламы.
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В ведомстве подготовили проект санитарных требований к рынкам и магазинам, реализующих пищевую продукцию.
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Семья погибшего в ДТП Захарова не приняла извинения актера Ефремова

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Фьючерсы на фондовые индексы США растут после распродажи

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Глава Ростуризма заявила о неготовности других стран принимать россиян

Другие страны пока не подтвердили готовность принимать российских туристов.
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Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды

Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
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На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками.
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Боец Шлеменко обнаружил в Иртыше тело утонувшего мужчины

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