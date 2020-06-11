Энергетика
Российская газетаЦена на нефть марки Brent упала ниже 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent опустилась до 39,2 доллара за баррель, а североамериканская нефть WTI торгуется за 36,7 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.
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Политика
Путин: мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась
"Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее", - сказал Путин в интервью в анонсе программы "Вести недели".
РИА Новости 15:12
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости 10:35
Футбол
«Манчестер Юнайтед» заинтересовался полузащитником «Ростова»
Норвежский полузащитник Матиас Норманн попал в сферу интересов английского клуба.
Советский спорт 10:17
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в Нижегородской области
Три человека погибли и ещё семеро пострадали в результате столкновения двух машин в Нижегородской области.
RT на русском 15:55
Шоу-бизнес
Гоша Куценко вступился за Михаила Ефремова
Актер Гоша Куценко обратился к актеру Михаилу Ефремову через соцсеть со словами поддержки.
ТК Звезда 10:33
Футбол
Кокорин рассказал о переговорах с «Марселем» и «Ромой»
Кокорин выступает за «Зенит» с 2016 года, сыграл 93 матча во всех турнирах, забил 34 гола и отметился десятью результативными передачами.
Metaratings вчера в 17:17
Происшествия
В Париже акция против произвола полиции переросла в беспорядки
Люди в черной одежде и с закрытыми лицами устроили беспорядки во время несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия на площади Республики в Париже.
Российская газета 11:16
Происшествия
В Подмосковье арестован сантехник-маньяк
Газета.Ru 15:23
Баскетбол
Названы финансовые потери игроков НБА в случае завершения сезона
Игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) потеряют $1,2 млрд в случае досрочного завершения сезона, сообщает ESPN.
Газета.Ru 07:09
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП
Областная газета 04:22
Экономика
Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей
Федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей.
Интерфакс 11 июня в 14:52
Армия и оружие
Военная база США в Ираке подверглась ракетному обстрелу
На территорию военной базы «Эт-Таджи» в Ираке, которую используют силы коалиции во главе с США, упали две ракеты типа «катюша», сообщает телеканал «Аль-Арабия».
Коммерсантъ 16:44
Политика
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости вчера в 09:37
Общество
В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений
Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM 10:30
Происшествия
В Париже и Лондоне в ходе акций протеста начались беспорядки
В Париже и Лондоне акции протеста переросли в массовые беспорядки.
RT на русском 15:03
Фигурное катание
Брайан Орсер войдет в команду Рики Кихиры
РИА Новости 05:10
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
Армия и оружие
Военные ПНС готовятся к захвату ливийского города Сирт – Al Arabia
Триполи, 13 июня 2020, 20:24 — REGNUM Вооруженные силы Правительства национального согласия (ПНС) готовятся к проведению масштабной операции для захвата города Сирт.
REGNUM 13:24
Технологии
Назван простой способ смотреть ролики на YouTube без рекламы
Пользователь ресурса Reddit раскрыл простой способ смотреть видеоролики на YouTube без рекламы.
ФАН 14:42
Общество
Роспотребнадзор подготовил для магазинов новые санитарные требования
В ведомстве подготовили проект санитарных требований к рынкам и магазинам, реализующих пищевую продукцию.
Smolnarod.ru вчера в 13:18
Финансы
Фьючерсы на фондовые индексы США растут после распродажи
Фьючерсы на фондовые индексы США восстанавливаются, отыгрывая позиции после сильнейшей распродажи с середины марта.
ПРАЙМ вчера в 06:57
Путешествия
Глава Ростуризма заявила о неготовности других стран принимать россиян
Другие страны пока не подтвердили готовность принимать российских туристов.
РБК 16:38
Общество
В Москве умерли 50 пациентов с коронавирусом
РИА Новости 16:16
Космос
Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды
Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
Российская газета 10 июня в 09:12
Шоу-бизнес
Норкин показал фото «летящей» покойной жены
На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками.
Discover24 12:43
Киберспорт
Разработчики раскрыли секрет новой Mafia
Российская газета 15:46
Происшествия
Боец Шлеменко обнаружил в Иртыше тело утонувшего мужчины
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко в своем Instagram рассказал об обнаруженном им в Иртыше теле неизвестного утонувшего мужчины.
Lenta.ru 09:50