Цена на нефть марки Brent упала ниже 44 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent снизилась более чем на 2% до уровня ниже 44,6 долларов за баррель, сообщает 2 сентября портал финансовой информации «Банки.ру». С 25 августа цена на нефть марки Brent колебалась в диапазоне от 45,5 до 46 долларов за баррель.