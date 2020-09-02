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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Цена на нефть марки Brent упала ниже 44 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent снизилась более чем на 2% до уровня ниже 44,6 долларов за баррель, сообщает 2 сентября портал финансовой информации «Банки.ру». С 25 августа цена на нефть марки Brent колебалась в диапазоне от 45,5 до 46 долларов за баррель.В источнике
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Rambler News Service

Цена на нефть Brent опустилась ниже $45 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 12:36
Взгляд.ру

Нефть подорожала на фоне ослабления доллара

Взгляд.ру1 сентября в 01:37
ИА Красная Весна

Цена на нефть марки Brent упала ниже 44 долларов за баррель

ИА Красная Веснавчера в 13:18
REGNUM

Нефть WTI подешевела до $41 за баррель

REGNUMвчера в 14:57
RT на русском

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 2 сентября

RT на русскомвчера в 01:13
ПРАЙМ

Цены на нефть ускорили рост до 1,5% на ослаблении опасений за мировую экономику

ПРАЙМ1 сентября в 11:30
Интерфакс

Нефть Brent подешевела до $44,82 за баррель

Интерфаксвчера в 11:18

В Кремле заявили о готовности сотрудничать с ФРГ по делу Навального

Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению всех обстоятельств ситуации вокруг блогера Алексея Навального, но на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов не дал.
Вести.Ruвчера в 12:40
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Китай потребовал снять ограничения на работу своих дипломатов в США

Пекин, 3 сентября 2020, 07:28 — REGNUM Соединенным Штатам необходимо отменить введенные ограничения на работу китайских дипломатов на территории страны, заявили представители посольства Китая в США, сообщает пресс-служба дипмиссии.
REGNUM00:28
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«Мистер Вселенная» ответил на обвинения в домогательствах к россиянке

Трехкратный обладатель титула "Мистер модель Вселенной" (Mister Golden Universe) Эдуард Кривенко прокомментировал обвинения в свой адрес со стороны девушки, которая утверждает, что он приставал к ней в отеле Екатеринбурге, пишет портал "E1.ru".
РИА Новости00:16
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Акции «Детского мира» утром снизились после SPO

Акции "Детского мира" утром в среду умеренно снижаются на Мосбиржепосле прошедшего вторичного размещения бумаг (SPO) по цене чуть ниже рынка, в результате которого объем акций в свободном обращении (free float) достиг 100%.
Интерфаксвчера в 03:32
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Жена телеведущего ВГТРК Сергея Брилева получила британское гражданство

Навальный подчеркивал, что квартира была куплена без займов и ипотеки, а семья телеведущего ВГТРК никогда не занималась бизнесом: Брилев — журналист гостелеканала, а его жена — занимается общественной деятельностью через семейное НКО.
Snob.ruвчера в 10:57
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Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомостивчера в 00:32
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Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
REGNUMвчера в 05:13
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