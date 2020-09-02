Цена на нефть марки Brent упала ниже 44 долларов за баррель
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Цена на нефть марки Brent снизилась более чем на 2% до уровня ниже 44,6 долларов за баррель, сообщает 2 сентября портал финансовой информации «Банки.ру». С 25 августа цена на нефть марки Brent колебалась в диапазоне от 45,5 до 46 долларов за баррель.В источнике
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Цены на нефть ускорили рост до 1,5% на ослаблении опасений за мировую экономику
ПРАЙМ1 сентября в 11:30