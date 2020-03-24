Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксЦена нефти Brent превысила $28 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают уверенно расти в ходе торгов во вторник. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:21 по московскому времени составляет $28,06 за баррель, что на $1,03 (3,81%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
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Цена нефти Brent превысила $28 за баррель

Интерфакс07:43

Нефть продолжает дешеветь

Эхо Москвывчера в 12:30

Цена нефти марки Brent выросла более чем на 5%

РБК05:43

Нефть марки Brent дорожает более чем на 5%

RT на русском05:33

Нефть марки Brent дорожает на бирже ICE в Лондоне до $28,5

ТАСС05:48

Нефть подорожала, вслед за ней укрепился рубль

Красная весна06:14

Цена на нефть марки Brent ускорила рост

Известия06:00
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Политика

Россия завершила переброску помощи для борьбы с коронавирусом в Италии

Российские военные самолеты Ил-76 (восьмой и девятый по счету) доставили в Италию последние группы специалистов и оборудование для борьбы с коронавирусом, сообщило Минобороны.
Коммерсантъ вчера в 06:57
Общество

МИД сообщит о странах, которые хотят ограничить воздушные перевозки

Оперативный штаб поручил МИД представить в Минтранс и Росавиацию информацию о странах, которые в ближайшее время планируют ограничить воздушные перевозки, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 11:49
Финансы

Украинская гривна немного стабилизировалась после резкого падения

Киев, 23 марта 2020, 12:53 — REGNUM Национальный банк Украины на понедельник, 23 марта, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 27,74 грн, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 05:53
Футбол

Экс-президент «Торпедо» Тукманов нелестно отозвался о болельщиках клуба

Экс-президент «Торпедо» Александр Тукманов назвал фанатов «чёрно-белых» дураками из-за их протеста против главного тренера Сергея Игнашевича во время матча ФНЛ с «Текстильщиком» (0:0).
Metaratings 11:37
Игры

Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx

Сегодня, 23 марта состоялся релиз игры Half-Life: Alyx, в основу которой легла технология виртуальной реальности.
Live24 вчера в 16:10
Общество

На острове Пасхи выявили первый случай заражения коронавирусом

На чилийском острове Пасхи, самом удаленном в мире, выявили первый случай заражения коронавирусом.
Телеканал Санкт-Петербург 11:28
Политика

Правительство поручило составить перечень аэропортов для рейсов из стран с коронавирусом

Минтрансу и Минобороны поручено представить в правительство перечень аэропортов, которые могут принять рейсы из стран с коронавирусом, сообщает кабинет министров.
Взгляд.ру 11:45
Общество

В России из-за коронавируса запретили курение кальянов в барах

Правительство России поручило регионам из-за коронавируса запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.
RT на русском 11:41
Общество

Гидрометцентр озвучил прогноз на весну и лето в России

Средние значения температуры воздуха на территории России за период с апреля по сентябрь будут около и немного выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Интерфакс вчера в 06:21
Происшествия

Стало известно, где пятеро петербуржцев заразились коронавирусом

Остальные три пациента (двое 31-летних мужчин и 27-летняя женщина) заразились COVID-19 от петербурженки, у которой ранее подтвердили коронавирус.
Peterburg2.ru 11:16
Музыка

Евровидение-2020 могут провести онлайн

"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
Интерфакс вчера в 06:23
Музыка

Фронтмен Little Big начал писать картины на самоизоляции

Фронтмен российской рейв-группы Little Big Илья Прусикин уехал за пределы города вместе с коллегами по коллективу.
News.ru 10:42
Общество

В России предложили сажать на семь лет за нарушение карантина

В России предложили ужесточить уголовное наказание за нарушение карантина и сажать сроком до семи лет, если оно привело к гибели людей.
Lenta.ru 08:27
Политика

В Италии помощь России в борьбе с коронавирусом назвали жестом дружбы

Помощь Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 со стороны России является жестом великой дружбы.
RT на русском 11:21
Шоу-бизнес

Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу

Ольга Бузова и Елена Степаненко стали соведущими нового проекта на телеканале "Россия 1".
ToDay News Ufa 09:21
Культура

Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН

Evo-rus.com 10:45
Происшествия

Зятя Мишустина подозревают в отмывании денег

Прокуратура города Кобленц в Германии расследует уголовное дело об отмывании денег в отношении зятя председателя правительства России Михаила Мишустина, бизнесмена Александра Удодова.
News.ru вчера в 07:15
Политика

Путин осмотрел больницу для пациентов с коронавирусом в Коммунарке

Российская газета 09:48
Общество

Меркель проверилась на коронавирус

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на наличие заражения коронавирусом нового типа.
Вестник Кавказа вчера в 09:44
Армия и оружие

ПВО Сирии сбили беспилотник у авиабазы Хмеймим

РЕН ТВ вчера в 19:30
Шоу-бизнес

Петросян не стал комментировать слухи о рождении у него ребенка

REGNUM 01:17
Происшествия

Польша экстрадировала в Россию совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

Российская газета 08:44
Политика

Посол в США призвал HRW не лгать о борьбе с коронавирусом в России

Посол России в США Анатолий Антонов призвал главу неправительственной организации Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота не распространять дезинформацию о деятельности российского правительства в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 06:22
Общество

Лев Лещенко госпитализирован в Коммунарке с двухсторонней пневмонией

Народный артист РСФСР Лев Лещенко госпитализирован в инфекционную больницу Коммунарки вместе с женой Ириной.
Газета.Ru 10:32
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Футбол

«Локомотив» прекратил тренировки в связи с пандемией коронавируса

Футболисты московского «Локомотива» прервали тренировочный процесс и ушли на карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 11:32
Экономика

Минфин может выделить Минтрансу средства из резервного фонда кабмина для вывоза россиян

Минфин может выделить Минтрансу средства из резервного фонда правительства на вывоз россиян из-за рубежа.
ТАСС 11:44
Энергетика

Белоруссия раскрыла детали поставок нефти из России

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что российские нефтяные компании будут поставлять нефть в Белоруссию без премии.
Lenta.ru 09:55
Здоровье

В Чечне зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Грозный, 24 марта 2020, 17:55 — REGNUM На территории Чеченской Республики зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом.
REGNUM 10:55
Общество

Премьер Индии объявил о введении режима строгой изоляции на 21 день

Власти Индии приняли решение о введении в стране с 25 марта режима строгой изоляции на 21 день, предусматривающем закрытие границ между регионами страны.
ТАСС 11:00
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