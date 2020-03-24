Энергетика
ИнтерфаксЦена нефти Brent превысила $28 за баррель
Цены на нефть эталонных марок продолжают уверенно расти в ходе торгов во вторник. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:21 по московскому времени составляет $28,06 за баррель, что на $1,03 (3,81%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
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Политика
Россия завершила переброску помощи для борьбы с коронавирусом в Италии
Российские военные самолеты Ил-76 (восьмой и девятый по счету) доставили в Италию последние группы специалистов и оборудование для борьбы с коронавирусом, сообщило Минобороны.
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МИД сообщит о странах, которые хотят ограничить воздушные перевозки
Оперативный штаб поручил МИД представить в Минтранс и Росавиацию информацию о странах, которые в ближайшее время планируют ограничить воздушные перевозки, сообщается на сайте кабмина.
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Украинская гривна немного стабилизировалась после резкого падения
Киев, 23 марта 2020, 12:53 — REGNUM Национальный банк Украины на понедельник, 23 марта, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 27,74 грн, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Футбол
Экс-президент «Торпедо» Тукманов нелестно отозвался о болельщиках клуба
Экс-президент «Торпедо» Александр Тукманов назвал фанатов «чёрно-белых» дураками из-за их протеста против главного тренера Сергея Игнашевича во время матча ФНЛ с «Текстильщиком» (0:0).
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Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx
Сегодня, 23 марта состоялся релиз игры Half-Life: Alyx, в основу которой легла технология виртуальной реальности.
Общество
На острове Пасхи выявили первый случай заражения коронавирусом
На чилийском острове Пасхи, самом удаленном в мире, выявили первый случай заражения коронавирусом.
Политика
Правительство поручило составить перечень аэропортов для рейсов из стран с коронавирусом
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Общество
В России из-за коронавируса запретили курение кальянов в барах
Правительство России поручило регионам из-за коронавируса запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.
Общество
Гидрометцентр озвучил прогноз на весну и лето в России
Средние значения температуры воздуха на территории России за период с апреля по сентябрь будут около и немного выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Происшествия
Стало известно, где пятеро петербуржцев заразились коронавирусом
Остальные три пациента (двое 31-летних мужчин и 27-летняя женщина) заразились COVID-19 от петербурженки, у которой ранее подтвердили коронавирус.
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"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
Музыка
Фронтмен Little Big начал писать картины на самоизоляции
Фронтмен российской рейв-группы Little Big Илья Прусикин уехал за пределы города вместе с коллегами по коллективу.
Общество
В России предложили сажать на семь лет за нарушение карантина
В России предложили ужесточить уголовное наказание за нарушение карантина и сажать сроком до семи лет, если оно привело к гибели людей.
Политика
В Италии помощь России в борьбе с коронавирусом назвали жестом дружбы
Помощь Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 со стороны России является жестом великой дружбы.
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Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу
Ольга Бузова и Елена Степаненко стали соведущими нового проекта на телеканале "Россия 1".
Культура
Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН
Происшествия
Зятя Мишустина подозревают в отмывании денег
Прокуратура города Кобленц в Германии расследует уголовное дело об отмывании денег в отношении зятя председателя правительства России Михаила Мишустина, бизнесмена Александра Удодова.
Политика
Путин осмотрел больницу для пациентов с коронавирусом в Коммунарке
Общество
Меркель проверилась на коронавирус
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на наличие заражения коронавирусом нового типа.
Армия и оружие
ПВО Сирии сбили беспилотник у авиабазы Хмеймим
Происшествия
Польша экстрадировала в Россию совладельца ТЦ «Зимняя вишня»
Политика
Посол в США призвал HRW не лгать о борьбе с коронавирусом в России
Посол России в США Анатолий Антонов призвал главу неправительственной организации Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота не распространять дезинформацию о деятельности российского правительства в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией.
Общество
Лев Лещенко госпитализирован в Коммунарке с двухсторонней пневмонией
Народный артист РСФСР Лев Лещенко госпитализирован в инфекционную больницу Коммунарки вместе с женой Ириной.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Футбол
«Локомотив» прекратил тренировки в связи с пандемией коронавируса
Футболисты московского «Локомотива» прервали тренировочный процесс и ушли на карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Экономика
Минфин может выделить Минтрансу средства из резервного фонда кабмина для вывоза россиян
Минфин может выделить Минтрансу средства из резервного фонда правительства на вывоз россиян из-за рубежа.
Энергетика
Белоруссия раскрыла детали поставок нефти из России
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что российские нефтяные компании будут поставлять нефть в Белоруссию без премии.
Здоровье
В Чечне зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Грозный, 24 марта 2020, 17:55 — REGNUM На территории Чеченской Республики зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом.
Общество
Премьер Индии объявил о введении режима строгой изоляции на 21 день
Власти Индии приняли решение о введении в стране с 25 марта режима строгой изоляции на 21 день, предусматривающем закрытие границ между регионами страны.