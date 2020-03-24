Энергетика
ИзвестияЦена на нефть марки Brent ускорила рост
Цены на нефть ускорили темпы роста. Баррель марки Brent во вторник, 24 марта, дорожает более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12:23 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 5,01% и поднималась до $28,41 за баррель.
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В России за последние сутки зарегистрирован 71 подтвержденный случай новой коронавирусной инфекции.
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В Италии определили город для работы военных вирусологов из России
Накануне, 23 марта, десять самолетов ВКС России доставили военных вирусологов и медоборудование в Италию.
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В Волгограде подтвержден первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Волгограде.
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Илон Маск подарил Калифорнии 1200 аппаратов для вентиляции легких
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Финансы
Официальный курс доллара и евро упал
Курс доллара и евро упал из расчета на 25 марта. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Армия и оружие
Украина запросила помощь НАТО в борьбе против коронавируса в армии
Украина обратилась к Евроатлантическому координационному центру реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (ЕКЦРСБК), входящему в структуру НАТО, с запросом о помощи по противодействию распространению коронавируса в Вооруженных силах Украины (ВСУ).
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Игроки дортмундской «Боруссии» согласились на урезание зарплаты
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На Кубани с подозрением на коронавирус госпитализировали 217 человек
В медицинские организации края с подозрением на COVID-19 было госпитализировано 217 человек, из них продолжают стационарное лечение 92 человека.
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Экономика
В Bloomberg считают, что Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»
Страны Персидского залива, в числе которых и Саудовская Аравия, ждет "жестокий" кризис, считает аналитик Дэвид Фиклинг.
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Роднянский снимет сериал о киберспортсменах
Общество
ЦБ рекомендовал ограничить выдачу наличных в некоторых банкоматах
Российским банкам необходимо проводить дезинфекцию банкоматов и ограничить выдачу наличных денег в некоторых терминалах из-за распространения коронавируса, сообщил ЦБ.
Общество
Британские врачи назвали новые симптомы коронавируса
Британские врачи определили симптом заражения коронавирусной инфекцией, диагностироввав который, необходимо сразу же без предварительных манипуляций уходить на карантин.
Общество
В Минздраве рассказали, когда снизится активность коронавируса
Пока же в мире насчитывается больше 292 тысяч зараженных Как заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, активность коронавируса снизится с изменением сезона, то есть в апреле-мае.
Авто
Новый Nissan X-Trail заметили на тестах
Боковой профиль X-Trail не так затенен, как передняя и задняя части, где мы видим линию кузова и расположение окон, схожие с текущей моделью.
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ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
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Дочь Любови Успенской хочет сменить имя
Девушка признается, что ее так сначала называли друзья, а потом это имя дал ей шаман.
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«Яндекс.Такси» добавило «Еду» в суперприложение
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Контактировавших с больными коронавирусом отследят по сотовой связи
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Несколько российских банков повысили ставки по ипотеке
Часть российских банков уже повысили ставки по ипотеке и вкладам, другие кредитные организации заняли выжидательную позицию.
Экономика
ФРС США объявила о новых масштабных мерах поддержки экономики
Торги на американских биржах все равно открылись снижением основных индексов на 0,7–1,7%, несмотря на масштабные стимулы ФРС.
Политика
Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.