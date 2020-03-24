Цены на нефть ускорили темпы роста. Баррель марки Brent во вторник, 24 марта, дорожает более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12:23 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 5,01% и поднималась до $28,41 за баррель.

Общество Илон Маск подарил Калифорнии 1200 аппаратов для вентиляции легких 1200 аппаратов искусственной вентиляции легких получили от американского предпринимателя Илона Маска власти Калифорнии, рассказал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом 23 марта на пресс-конференции.

Финансы Официальный курс доллара и евро упал Курс доллара и евро упал из расчета на 25 марта. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Армия и оружие Украина запросила помощь НАТО в борьбе против коронавируса в армии Украина обратилась к Евроатлантическому координационному центру реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (ЕКЦРСБК), входящему в структуру НАТО, с запросом о помощи по противодействию распространению коронавируса в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Шоу-бизнес Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу Актриса юмористического жанра, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко и экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова выступят в качестве соведущих в новом проекте на телеканале «Россия 1». Как написала Бузова в своем Instagram, она и «прекрасная и роскошная Елена Степаненко» зажгут «два огня в новом шоу».

Технологии Минкомсвязь ограничила «бесплатный интернет» сайтами на российском ПО Какие сайты отвечают критериям Минкомсвязи В середине марта министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что пакет документов для реализации проекта уже подготовлен, а в список сайтов с бесплатным доступом войдут мессенджеры, социальные сети и даже сайты с доставкой еды.

Общество Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде Главный врач областной больницы Владимира Кондюкова в Калуге в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.

Общество ЦБ рекомендовал ограничить выдачу наличных в некоторых банкоматах Российским банкам необходимо проводить дезинфекцию банкоматов и ограничить выдачу наличных денег в некоторых терминалах из-за распространения коронавируса, сообщил ЦБ.

Общество Британские врачи назвали новые симптомы коронавируса Британские врачи определили симптом заражения коронавирусной инфекцией, диагностироввав который, необходимо сразу же без предварительных манипуляций уходить на карантин.

Общество В Минздраве рассказали, когда снизится активность коронавируса Пока же в мире насчитывается больше 292 тысяч зараженных Как заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, активность коронавируса снизится с изменением сезона, то есть в апреле-мае.

Авто Новый Nissan X-Trail заметили на тестах Боковой профиль X-Trail не так затенен, как передняя и задняя части, где мы видим линию кузова и расположение окон, схожие с текущей моделью.

Происшествия ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.

Общество «Яндекс.Такси» добавило «Еду» в суперприложение Сервис «Яндекс.Такси» обновил приложение и добавил в него свой проект доставки из кафе и ресторанов – «Яндекс.Еду», рассказал представитель компании.

Общество Контактировавших с больными коронавирусом отследят по сотовой связи Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства поручил Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций внедрить в жизнь эффективную систему, благодаря которой можно будет отслеживать перемещение россиян, которые контактировали с заразившимися коронавирусом, благодаря геолокации операторов мобильной связи.