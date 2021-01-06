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Инфорос
Инфорос

Цена на нефть марки Brent впервые с 26 февраля превысила $54

Цена мартовского фьючерса на нефть сорта Brent на бирже по состоянию на 05:27 мск выросла до $54,02 за баррель.В источнике
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ПРАЙМ

Нефть торгуется у максимумов с февраля на итогах заседания ОПЕК+

ПРАЙМ05:13
Татар-информ

Цена на нефть Brent поднялась выше 54 долларов впервые с февраля 2020 года

Татар-информ02:09
REGNUM

Нефть подорожала на 5% за день торгов

REGNUM17:13
URA.Ru

Новости кризиса 6 января. Россию ждет дефицит машин, в стране введут новую детскую выплату

URA.Ru23:00
ТАСС

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $54 впервые с 26 февраля

ТАСС21:28
Forbes

Цена на нефть марки Brent впервые с февраля выросла до $54 за баррель

Forbes00:43
Интерфакс

Цена нефти WTI поднялась выше $50 за баррель впервые с февраля 2020 г

Интерфаксвчера в 12:09