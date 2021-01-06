ИнфоросЦена на нефть марки Brent впервые с 26 февраля превысила $54Цена мартовского фьючерса на нефть сорта Brent на бирже по состоянию на 05:27 мск выросла до $54,02 за баррель.В источникеВидеоФотоИнтересное видеоАвтовоспроизведениеИзвестияТК ЗвездаРЕН ТВМой БрянскИзвестияИзвестияДождьPiter.tvИзвестияТК ЗвездаPiter.tvМосква 24ИзвестияПодробнее о событииНефть торгуется у максимумов с февраля на итогах заседания ОПЕК+ПРАЙМ05:13Цена на нефть Brent поднялась выше 54 долларов впервые с февраля 2020 годаТатар-информ02:09Нефть подорожала на 5% за день торговREGNUM17:13Новости кризиса 6 января. Россию ждет дефицит машин, в стране введут новую детскую выплатуURA.Ru23:00Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $54 впервые с 26 февраляТАСС21:28Цена на нефть марки Brent впервые с февраля выросла до $54 за баррельForbes00:43Цена нефти WTI поднялась выше $50 за баррель впервые с февраля 2020 гИнтерфаксвчера в 12:09Показать ещёОценить37КомментироватьПоделиться