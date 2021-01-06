Цена мартовского фьючерса на нефть сорта Brent на бирже по состоянию на 05:27 мск выросла до $54,02 за баррель.

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