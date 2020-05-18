Энергетика
REGNUMЦена на нефть марки Brent впервые с апреля поднялась выше $34
Лондон, 18 мая 2020, 13:47 — REGNUM Цена нефти марки Brent с поставкой в июле нынешнего года в ходе торгов на лондонской бирже ICE впервые с начала нынешнего апреля превысила цену в $34 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
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Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru вчера в 22:45
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Селюк рассказал о привилегиях Уткина в московском «Локомотиве»
Агент Дмитрий Селюк прокомментировал отношение блогера Василия Уткина к московскому «Локомотиву», передает «Чeмпионат».
ProstoProSport 06:32
Общество
Сын Солженицына стал главой крупнейшей угольной компании России
Сын русского писателя Александра Солженицына Степан стал главой российской угольной компании СУЭК, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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В Петербурге автомобиль насмерть сбил женщину на тротуаре
Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что автомобиль такси сбил женщину и детей на тротуаре.
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Индийский генерал заявил, что ВВС страны отказываются от приобретения F-21 американского производства
Из Индии приходят сообщения о том, что командование ВВС страны решило отказаться от рассмотрения возможности приобретения американских истребителей F-21.
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Загитова похвасталась подарками на 18-летие
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Lenta.ru 04:44
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Путин обеспокоен заболеваемостью коронавирусом в Дагестане
Сегодня Президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию в республике с главой региона, председателем народного собрания и муфтием.
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LiveResult.Ru вчера в 22:37
Армия и оружие
Летчики ЮВО отработали дозаправку в воздухе: кадры из кабины Су-34
Более 20 экипажей бомбардировщиков Су-24М, Су-34, истребителей Су-30СМ, базирующихся в Ростовской и Волгоградской областях, отработали сложнейший элемент боевой подготовки – дозаправку в воздухе.
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Общество
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За минувшие сутки в РФ выявлено 8926 новых случаев заражения коронавирусом в 81 регионе, 18 мая сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
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Политика
Путин проведет совещание по выплатам медикам 19 мая
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что президент России Владимир Путин проведет совещание по вопросу выплат надбавок медикам.
Газета.Ru 08:56
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Xiaomi показала новый смартфон Redmi 10X на Dimensity 820
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Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
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Новосибирский Минздрав объяснил полиэтиленовые пакеты на ногах медиков
Некоторые сотрудники используют полиэтиленовые пакеты для дополнительной защиты вместе с неткаными бахилами.
РИА Новости 08:11
Авто
Более 1000 Lada Largus будет поставлено для Почты России
Почта России получит 1162 автомобиля Lada Largus в долгосрочную аренду от ВТБ-Лизинг.
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К Terraria выпустили финальное обновление Journey’s End
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Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции
Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции.
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Зрители выбрали лучшую песню в истории «Евровидения»
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Авто
Полиция Петербурга пересядет в новый автопарк
Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга получат 190 новых машин, большая часть из которых выполняет патрульные функции.
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Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом
За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
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Предсказано появление максимально простого въезда в Россию
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Ubisoft подала иск против Apple и Google за клон Rainbow Six Siege
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Политика
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Киев, 18 мая 2020, 14:06 — REGNUM Эксперты политического директората МИД Украины подготовили «Стратегию деоккупации Крыма», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 18 мая в в интервью «РБК-Украина».
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Стала известна дата открытия Турции для россиян
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В Гильдии кинокритиков предсказали спрос на комедии после пандемии
После окончания пандемии коронавируса в России в первую очередь станут популярными фильмы легких жанров, заявил президент гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов.
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СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей
Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
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Названо условие возвращения Москвы к обычному ритму жизни
Москвичи смогут вернуться к привычной жизни только после того, как будет известно реальное число выявленных случаев COVID-19.
Газета.Ru 01:42