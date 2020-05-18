Энергетика

REGNUMREGNUMЦена на нефть марки Brent впервые с апреля поднялась выше $34

Лондон, 18 мая 2020, 13:47 — REGNUM Цена нефти марки Brent с поставкой в июле нынешнего года в ходе торгов на лондонской бирже ICE впервые с начала нынешнего апреля превысила цену в $34 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
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