Энергетика
REGNUMЦена на нефть марки Brent впервые с апреля поднялась выше $34
Лондон, 18 мая 2020, 13:47 — REGNUM Цена нефти марки Brent с поставкой в июле нынешнего года в ходе торгов на лондонской бирже ICE впервые с начала нынешнего апреля превысила цену в $34 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
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Общество
На крупнейшем золотодобывающем ГОКе России заразились 866 сотрудников
На Олимпиадинском горнообогатительном комбинате (принадлежит золотодобывающей компании «Полюс») в Красноярском крае выявили 866 случаев COVID-19.
РБК 06:39
Шоу-бизнес
Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа
Реальную внешность Аллегровой рассекретил ее друг Александр Богданович, коллега Ирины по музыкальной сцене.
RuNews24.ru 01:42
Футбол
У футболиста «Рубина» Плиева выявлен коронавирус
Защитник казанского футбольного клуба «Рубин» Константин Плиев сдал положительный тест на коронавирус.
RT на русском 07:14
Политика
Путин попросил мусульман провести Ураза-байрам дома
Президент России Владимир Путин попросил мусульман прислушаться к муфтиям и провести праздник Ураза-байрам дома.
Реальное время 07:19
Общество
Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из ограничений
В эфире программы «Неделя в городе» на канале «Россия-1» губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что уже к понедельнику Подмосковье будет соответствовать трем критериям, которые требуются для частичного запуска экономики.
Журналистская правда вчера в 04:36
Политика
В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу
Газета.Ru вчера в 01:15
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала о самочувствии Анастасии Заворотнюк
В эфире телеканала НТВ эстрадная исполнительница, заслуженная артистка РФ Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк, у которой врачи обнаружили глиобластому.
Журналистская правда вчера в 05:26
Кино
The Witcher введет нового ведьмака во втором сезоне
Портал Redanian Intelligence 18 мая сообщил о введении нового персонажа в сюжет второго сезона.
ГЛАС.RU 07:19
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Общество
Премьер заявил о готовности 27 регионов РФ к смягчению ограничений
Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что 27 российских регионов готовы к постепенному снятию карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.
Интерфакс 06:05
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков из-за жалоб на нехватку масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить работников Гудермесской больницы, которые жаловались на нехватку масок и защитных костюмов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:10
Происшествия
Расследуется дело о попытке продать выпущенную в 1990-х медтехнику
Самый старый из продаваемых аппаратов ИВЛ был выпущен в 1996 году, остальные — в 1998–2000 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:03
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Гаджеты
Полный список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12
Инсайдер под псевдонимом Xiaomishka опубликовал полный список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат новейшую оболочку MIUI 12.
iXBT.com 01:21
Общество
Ветеран взял плату с российского военного за командировку в Сирию
Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес приговор ветерану боевых действий старшему прапорщику Сергею Понеделину, который за взятку в 50 тысяч рублей обещал военнослужащему помочь с командировкой в Сирию.
Lenta.ru 07:42
Политика
Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России
Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
Известия 16 мая в 16:23
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Общество
Чичваркин заявил о финансовых затруднениях: «Бизнес наполовину жив»
БИЗНЕС Online 06:00
Общество
Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам
Wang Peng / Globallookpress Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выделит 2 миллиарда долларов пострадавшим от пандемии коронавируса странам.
РЕН ТВ 06:58
Единоборства
Йожеф Сабо жестко раскритиковал Ломаченко и Усика за съёмки в российском фильме
Бывший тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо раскритиковал украинских боксеров Василия Ломаченко и Александра Усика за съёмки в российском фильме о вере и церкви.
Metaratings 04:55
Технологии
«Билайн» опробует возможности 5G на беспилотных самосвалах
«Основной задачей экспериментальной зоны является тестирование сети 5G для беспилотного и дистанционно управляемого транспорта, а также выявление и фиксация технологических преимуществ сети последнего поколения над сетью промышленного Wi-Fi/MESH», — отмечает «Билайн».
3DNews 00:44
Общество
Минздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам
Согласно документу стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, непосредственно работающие с больными COVID-19.
РБК вчера в 21:14
Общество
В Стерлитамаке снесли скульптуру Колчака
RT на русском 05:18
Здоровье
В Минздраве предостерегли гипертоников при пандемии коронавируса
В Минздраве России предостерегли гипертоников при пандемии коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:52
Экономика
Путин дал указание списать налоги малому бизнесу
Президент Владимир Путин поручил правительству России обеспечить списание налоговых платежей малому бизнесу и НКО.
Реальное время 16 мая в 00:59
Происшествия
В Ярославле на мужчину напал медведь
Газета.Ru 07:09
Авто
АвтоВАЗ может выпустить новую модель
Ранее стало известно, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Общество
Мурашко: ситуация с коронавирусом в Дагестане вызывает опасения
"На сегодняшний день ситуация в Республике Дагестан вызывает действительно серьезные опасения по поводу предстоящих праздников", - сказал министр в понедельник в ходе совещания с участием президента РФ Владимира Путина с руководством и представителями общественности республики Дагестан.
ТАСС 07:38
Единоборства
Видео нокаута в бою Оверим – Харрис на UFC Fight Night 172
В Джексонвилле (Флорида, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 172.
Чемпионат вчера в 00:40