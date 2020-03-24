По состоянию на 12:30 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 5,03% — до $28,39 за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 5,48% — до $24,64 за баррель.

Нефть марки Brent дорожает более чем на 5%

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