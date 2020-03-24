Энергетика

RT на русскомRT на русскомНефть марки Brent дорожает более чем на 5%

По состоянию на 12:30 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 5,03% — до $28,39 за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 5,48% — до $24,64 за баррель.
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Цена на нефть марки Brent ускорила рост

Известия06:00

Цена нефти марки Brent выросла более чем на 5%

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URA.Ru00:00

Европейские фондовые биржи растут на 3-5%. Накануне, как отмечает «Коммерсантъ», они наоборот, закрылись снижением

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Нефть марки Brent дорожает на бирже ICE в Лондоне до $28,5

ТАСС05:48

Нефть подорожала на 3% к утру 24 марта, рубль также укрепился

Мойка7802:22

Нефть марки Brent дорожает более чем на 5%

RT на русском05:33
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Комментарии

Общество

В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
REGNUM 08:03
Спорт

Токио и МОК договорились отложить Олимпиаду на 2021 год

BFM.ru 08:50
Общество

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Народный артист РСФСР Лев Лещенко с супругой госпитализированы в медицинский центр в московском поселке Коммунарка.
Интерфакс 09:10
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
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ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:56
Политика

Путин посетил больницу для зараженных коронавирусом в Коммунарке

Президент Владимир Путин во вторник, 24 марта, приехал в больницу для зараженных коронавирусом COVID-19 в подмосковной Коммунарке.
Коммерсантъ 09:44
Общество

Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии

В понедельник, 23 марта, эксперты назвали ещё одну причину высокой смертности от коронавируса в Италии.
Piter.tv вчера в 15:17
Политика

Польша не пропустила Ил-76 с медпомощью для Италии

Комсомольская правда вчера в 17:35
Армия и оружие

Оперативная группа Минобороны в Италии совершит марш в Бергамо

Российский отряд вместе с доставленной техникой готовится совершить 600-км марш в город Бергамо, где ему предстоит проводить мероприятия по борьбе с коронавирусом.
Военное обозрение 08:00
Общество

Алексею Воробьеву отказались делать тест на коронавирус в США

ИА InterMedia 04:35
Политика

Путин примет участие в экстренном саммите G20

"26 марта с.г. президент Российской Федерации Путин примет участие в экстренном саммите Группы двадцати, который пройдет в формате видеоконференции и будет посвящен борьбе с пандемией коронавируса и ее влиянием на мировую экономику", - отметили в Кремле.
ТАСС 09:32
Общество

В Москве утвердили пакет антикризисных мер для бизнеса

Власти Москвы утвердили первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии вируса COVID-19.
Коммерсантъ 10:08
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Общество

Собянин рассказал о динамике распространения коронавируса в Москве

Динамика развития коронавируса в Москве высокая, новой инфекцией могут быть заражены до 500 человек, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании по вопросам здравоохранения у президента РФ Владимира Путина.
РИА Новости 07:52
Общество

В Гидрометцентре дали прогноз погоды на весну и лето в России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал оптимистический прогноз на весну и лето.
ФАН вчера в 23:07
Происшествия

Польша выдала России совладельца «Зимней вишни»

Спецконвой доставил в Россию из Польши Вячеслава Вишневского, совладельца кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», при пожаре которого в марте 2018 погибло 60 человек, в том числе 37 детей.
РБК 09:26
Космос

Солнечная система образовалась спустя «всего» 100 миллионов лет

V-kosmose.com 08:36
Футбол

Чемпионат Белоруссии отказались прерывать из-за коронавируса

В Белорусской федерации футбола (АБФФ) заявили, что ситуация с пандемией коронавируса в стране позволяет проводить матчи чемпионата по футболу, в том числе со зрителями на трибунах.
Матч ТВ 09:35
Авто

Минпромторг расширит программу льготного автокредитования

Сегодня, 24 марта 2020 года, стало известно, что Министерство промышленности и торговли РФ подготовило проект постановления правительства, расширяющий программу льготного автокредитования «Семейный автомобиль».
Саминвестор 09:39
Происшествия

В Мичуринске двое школьников погибли от удара током

Тамбов-Информ 04:30
Космос

Американский кинопродюсер Берри раскрыл правду о высадке США на Луну в 1969 году

ПолитРоссия 09:45
Общество

Бассейны и фитнес-центры закрываются в Нижегородской области

Все бассейны, фитнес-центры и аквапарки закрываются в Нижегородской области с 24 марта.
Newsroom24 09:51
Здоровье

В Крыму подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Новые шесть случаев коронавирусной инфекции зафиксированы в Крыму, все случаи – завозные, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 08:17
Общество

Мэр Тамбова не может вернуться из Вьетнама из-за коронавируса

Мэр Тамбова Наталия Макаревич из-за коронавируса не может вернуться из Вьетнама, где отдыхает вместе с дочерью, написала глава города в Facebook.
Газета.Ru 09:13
Общество

Брянские мамы получат выплаты на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от 3 до 7 лет.
Городской телеканал (Брянск) 21 марта в 05:11
Политика

На Рефата Чубарова в Крыму завели уголовное дело

Председателя запрещенного в России "Меджлиса" обвиняют в организации массовых беспорядков с насилием в Крыму В Крыму в отношении председателя запрещенного в РФ «Меджлиса» возбудили уголовное дело.
SM News вчера в 10:42
Гаджеты

Apple поднимает цены на свои гаджеты

Источники подтверждают, что компания Apple начала повышать цены на различные продукты.
Piter.tv 03:26
Общество

Гречка и пельмени вошли в топ-10 «кризисных» товаров

Продажи гречки выросли на 66% к аналогичному периоду 2019 года, риса — на 64%, сахара — на 56%.
Коммерсантъ 05:53
Общество

Студента Университета гражданской авиации отчислили за комментарии о коррупции вуза

Студента петербургского Университета гражданской авиации Степана Деркача отчислили из вуза комментарии "ВКонтакте", в которых он указывал на то, что, по его мнению, в стенах учебного заведения имеется коррупция, пишет "Фонтанка" .
ЗакC.Ру 06:56
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