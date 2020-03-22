Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 4,5%

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Цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4,5% - до $28,3 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на 9:25 мск.
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