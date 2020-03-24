Энергетика
ТАССЦена на нефть марки Brent выросла до $28,26 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне растет на 3,3% - до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск. Стоимость фьючерса нефти WTI находится на отметке $24,17 за баррель (+3,5%).
Читать в источнике
Оценить54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 21:06, Ашберн
Комментарии
Общество
Опубликовано видео с Путиным в защитном костюме в Коммунарке
Президента России Владимира Путина одели в защитный костюм во время посещения больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с новым коронавирусом.
Здоровье
Пожилых жителей Сахалинской области отправят на карантин
Жителей Сахалина и Курильских островов старше 65 лет по решению региональных властей отправят на карантин, чтобы защитить их от коронавируса.
Наука
Об эффективности комбинированного препарата против коронавируса заявили французские врачи
По данным портала TechCrunch, бороться со штаммом COVID-19 можно при помощи антибиотика азитромицина в сочетании с антималярийным препаратом гидроксихлорохином.
Технологии
«Яндекс.Такси» добавил в приложение возможность заказа еды
"Яндекс.Такси" тестирует новую версию приложения, в котором на главном экране появилась возможность заказать продукты питания и другие товары первой необходимости, сообщили РИА Новости в компании.
Политика
Мишустин снял Жарова с должности главы Роскомнадзора
Премьер Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности главы Роскомнадзора.
Происшествия
Найдена похищенная из роддома в Йошкар-Оле новорожденная девочка
Правоохранительные органы нашли младенца, которого, как предполагается, похитили из перинатального центра в Йошкар-Оле 23 марта.
Общество
Собянин оценил динамику распространения коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что коронавирус распространяется в столице с высокой скоростью. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Консульство РФ сообщило об угрозе закрытия воздушного пространства США
Генконсульство РФ в Нью-Йорке сообщает об угрозе закрытия воздушного пространства США из-за распространения коронавируса.
Киберспорт
Natus Vincere выиграла первый матч на онлайн-турнире по CS:GO
Состав украинской киберспортивной организации Natus Vincere по CS: GO обыграл forZe (2:0) в третьем матче группового этапа онлайн-турнира ESL Pro League Season 11.
Общество
Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус
Народный артист РСФСР Лев Лещенко с супругой госпитализированы в медицинский центр в московском поселке Коммунарка.
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о скидке на нефть
Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
Шоу-бизнес
Михалкова рассказала об ощущениях от ухода из «Уральских пельменей»
Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала о своих ощущениях после ухода из коллектива.
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.
Экономика
Вирус вышел в тираж
По оценке группы "Эксмо-АСТ", в Москве и Санкт-Петербурге розничные продажи книг снизились на 30%, также снижение фиксируется на Урале.
Происшествия
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Экономика
Торги на американском рынке открылись ростом основных индексов на 5%
Индекс Dow Jones Industrial вырос на 6,1%, до 19732,23 пункта по состоянию на 16:33 мск, свидетельствуют данные торгов.
Спорт
Паоло Мальдини рассказал, как боролся с коронавирусом
Технический директор «Милана» Паоло Мальдини, ранее заболевший коронавирусом, рассказал о симптомах.
Экономика
Индекс деловой активности еврозоны упал до исторического минимума
Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в марте упал до 31,4 пункта с уровня февраля в 51,6 пункта, сообщает исследовательская организация Markit Economics.
Происшествия
ГП сообщила об экстрадиции из Польши совладельца «Зимней вишни»
Польша по запросу России экстрадировала Вячеслава Вишневского, директора компании «Кемеровский кондитерский комбинат» совладельца кемеровского торгового центра «Зимняя вишня», где произошел пожар в 2018 году.
Общество
В Турции за прошедшие сутки от коронавируса умерли семь человек
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что по меньшей мере семь человек умерли от вызываемого коронавирусом заболевания за прошедшие сутки в республике.
Общество
PornHub открыл бесплатный премиум-доступ для жителей всех стран
Общество
В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса
В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Экономика
В Госдуме подозревают правительство РФ в выходе из кризиса за счет граждан
Москва, 24 марта 2020, 18:09 — REGNUM Правительство РФ и ЦБ, возможно, решили выйти из кризиса за счет граждан.
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Авто
Минпромторг предлагает расширить программу льготного автокредитования
Кино
Меган Маркл предложили озвучить персонажа в «Симпсонах»
Экс-звезда "Форс-мажоров" озвучила нескольких мультипликационных персонажей в анимационных фильмах компании.
Происшествия
СК начал проверку из-за видео с «шуткой» о коронавирусе в Уссурийске
Следователи начали проверку из-за видео с лживой информацией о распространении коронавируса в Уссурийске, которое опубликовал в интернете местный мужчина, сообщается на сайте краевого следственного управления СК.