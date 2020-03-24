Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне растет на 3,3% - до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск. Стоимость фьючерса нефти WTI находится на отметке $24,17 за баррель (+3,5%).

Цена на нефть марки Brent выросла до $28,26 за баррель

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