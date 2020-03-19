Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent выросла более чем на 15%.

Цена на нефть марки Brent выросла на 15%

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