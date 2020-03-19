Коронавирус

News.ruNews.ruЦена на нефть марки Brent выросла на 15%

Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent выросла более чем на 15%.
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Рост цены нефти Brent превысил 11%

Коммерсантъвчера в 13:29

Цена нефти Brent растёт более чем на 3%

RT на русском01:04

Стоимость нефти Brent выросла на 17%

РБКвчера в 15:54

Цена нефти Brent увеличилась более чем на 15%

Телеканал 360°вчера в 16:21

Цены на нефть растут после заявлений Трампа

РИА Новости01:55

Зафиксирован рост стоимости нефти Brent более чем на 12%

Национальная служба новостейвчера в 13:16

Нефтяные цены ускорили рост до 10-20%

Эхо Москвывчера в 12:30
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Музыка

Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Мой Брянск 18 марта в 13:52
Шоу-бизнес

50-летняя Лада Дэнс станцевала у шеста

50-летняя Лада Дэнс показала, как зажигает на шесте.
Актуальные Новости 18 марта в 12:12
Финансы

Силуанов оценил запас прочности бюджета при нынешних ценах на нефть

России при нынешних ценах на нефть хватит запаса прочности минимум на шесть лет для выполнения всех обязательств, в том числе социальных, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире программы "Вести".
Интерфакс вчера в 14:37
Политика

МИД РФ призвал Киев отказаться от провокационного «марша на Крым»

Готовящийся «Меджлисом крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) силовой поход на Крым является провокацией, Москва призывает Киев отказаться от его проведения.
Известия вчера в 11:39
Политика

Путин ответил всем, кто считает его царем

Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем.
Уралинформбюро вчера в 03:31
Энергетика

Американские нефтекомпании срочно реструктурируют долги

Частные нефтегазовые компании США реструктурируют долги на миллиарды долларов или ищут способы поддержки предприятий на фоне обвала цен на нефть и роста доходности по облигациям.
Известия 01:28
Здоровье

В Хабаровске не исключили закрытия всех зарубежных авиарейсов

Власти Хабаровского края не исключают закрытия оставшихся зарубежных авиарейсов из Хабаровска на фоне распространения COVID-19, сообщил журналистам зампред правительства края Юрий Минаев.
РИА Новости 02:00
Общество

Власти Подмосковья рекомендовали приостановить работу ТЦ из-за вируса

«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в сообщении.
РБК вчера в 16:56
Общество

Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом

Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Lenta.ru вчера в 05:33
Авто

Появится новый документ на автомобили в РФ

31 марта 2020 года в Российской Федерации появится новый автомобильный документ — «этикетка энергоэффективности».
Автоновости дня вчера в 01:15
Политика

Жириновский ответил на слова Шнурова о Крыме

Во время выступления на заседании Госдумы лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал высказывание Сергея Шнурова о принадлежности Крыма к России.
Live24 вчера в 12:48
Политика

Украине предрекли дефолт из-за коронавируса

Политолог Марат Баширов оценил влияние пандемии коронавируса на политическую и экономическую ситуацию на Украине.
Известия вчера в 21:11
Общество

Регионы России подготовят к случаям повышенного спроса на товары

Российские власти начали работу с регионами для реагирования на повышенный спрос на товары.
RT на русском 01:21
Политика

Путин объяснил нежелание Минска признавать Крым частью РФ

News.ru вчера в 02:15
Энергетика

Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США

Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.
Lenta.ru вчера в 06:32
Наука

От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом

Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Live24 17 марта в 08:01
Политика

Меркель сравнила коронавирус со Второй мировой

«Со времени Второй мировой войны не было ещё такого вызова в нашей стране, когда требовалось бы столько наших совместных солидарных действий», – сказала Ангела Меркель.
Победа РФ вчера в 03:40
Энергетика

WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть

Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
RT на русском вчера в 16:14
Происшествия

В Лондоне из-за коронавируса началось мародерство

В Лондоне шесть человек разбили витрину магазина, чтобы украсть алкогольные напитки, сообщает Daily Mail.
РИА Новости вчера в 17:06
Общество

Минкомсвязь отложила из-за коронавируса учения по устойчивости Рунета

15 января Минкомсвязь России утвердила график учений на 2020 год в рамках обеспечения устойчивой и безопасной работы Рунета.
RT на русском 01:45
Хоккей

Михеев: НХЛ разрешила игрокам уехать, но это небезопасно. Никто не хочет рисковать

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев поделился мнением о паузе в чемпионате НХЛ, вызванной эпидемией коронавируса.
Чемпионат вчера в 15:30
Энергетика

Bloomberg: аналитики предупредили о нефти по пять долларов за баррель

Нефтяные трейдеры опасаются, что стоимость нефти может упасть до 20 долларов за баррель или даже ниже, сообщает Bloomberg со ссылкой на опрошенных специалистов.
РИА Новости 02:19
Здоровье

Российские ученые расшифровали геном коронавируса

В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Интерфакс вчера в 07:03
Гаджеты

Apple представила обновленные iPad Pro

Ридус 18 марта в 11:37
Экономика

Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
BFM.ru вчера в 10:47
Гаджеты

Microsoft представила DirectX 12 Ultimate — общий графический API для PC и консолей

Игромания.ру вчера в 15:15
Наука

В России начались испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 20:34
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
Энергетика

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 18 марта в 15:18
Армия и оружие

Под Калининградом развернут РЛС, способную следить за всей Европой

Под Калининградом развернут второй комплекс РЛС "Контейнер", способный следить за всей Европой.
Piter.tv вчера в 01:13
Как работают Яндекс.Новости?
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