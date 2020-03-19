Коронавирус
News.ruЦена на нефть марки Brent выросла на 15%
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Музыка
Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Шоу-бизнес
50-летняя Лада Дэнс станцевала у шеста
50-летняя Лада Дэнс показала, как зажигает на шесте.
Финансы
Силуанов оценил запас прочности бюджета при нынешних ценах на нефть
России при нынешних ценах на нефть хватит запаса прочности минимум на шесть лет для выполнения всех обязательств, в том числе социальных, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире программы "Вести".
Политика
МИД РФ призвал Киев отказаться от провокационного «марша на Крым»
Готовящийся «Меджлисом крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) силовой поход на Крым является провокацией, Москва призывает Киев отказаться от его проведения.
Политика
Путин ответил всем, кто считает его царем
Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем.
Энергетика
Американские нефтекомпании срочно реструктурируют долги
Частные нефтегазовые компании США реструктурируют долги на миллиарды долларов или ищут способы поддержки предприятий на фоне обвала цен на нефть и роста доходности по облигациям.
Здоровье
В Хабаровске не исключили закрытия всех зарубежных авиарейсов
Власти Хабаровского края не исключают закрытия оставшихся зарубежных авиарейсов из Хабаровска на фоне распространения COVID-19, сообщил журналистам зампред правительства края Юрий Минаев.
Общество
Власти Подмосковья рекомендовали приостановить работу ТЦ из-за вируса
«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в сообщении.
Общество
Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом
Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Авто
Появится новый документ на автомобили в РФ
31 марта 2020 года в Российской Федерации появится новый автомобильный документ — «этикетка энергоэффективности».
Политика
Жириновский ответил на слова Шнурова о Крыме
Во время выступления на заседании Госдумы лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал высказывание Сергея Шнурова о принадлежности Крыма к России.
Политика
Украине предрекли дефолт из-за коронавируса
Политолог Марат Баширов оценил влияние пандемии коронавируса на политическую и экономическую ситуацию на Украине.
Общество
Регионы России подготовят к случаям повышенного спроса на товары
Российские власти начали работу с регионами для реагирования на повышенный спрос на товары.
Политика
Путин объяснил нежелание Минска признавать Крым частью РФ
Энергетика
Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США
Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.
Наука
От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом
Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Политика
Меркель сравнила коронавирус со Второй мировой
«Со времени Второй мировой войны не было ещё такого вызова в нашей стране, когда требовалось бы столько наших совместных солидарных действий», – сказала Ангела Меркель.
Энергетика
WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть
Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
Происшествия
В Лондоне из-за коронавируса началось мародерство
В Лондоне шесть человек разбили витрину магазина, чтобы украсть алкогольные напитки, сообщает Daily Mail.
Общество
Минкомсвязь отложила из-за коронавируса учения по устойчивости Рунета
15 января Минкомсвязь России утвердила график учений на 2020 год в рамках обеспечения устойчивой и безопасной работы Рунета.
Хоккей
Михеев: НХЛ разрешила игрокам уехать, но это небезопасно. Никто не хочет рисковать
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев поделился мнением о паузе в чемпионате НХЛ, вызванной эпидемией коронавируса.
Энергетика
Bloomberg: аналитики предупредили о нефти по пять долларов за баррель
Нефтяные трейдеры опасаются, что стоимость нефти может упасть до 20 долларов за баррель или даже ниже, сообщает Bloomberg со ссылкой на опрошенных специалистов.
Здоровье
Российские ученые расшифровали геном коронавируса
В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Гаджеты
Apple представила обновленные iPad Pro
Экономика
Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
Гаджеты
Microsoft представила DirectX 12 Ultimate — общий графический API для PC и консолей
Наука
В России начались испытания вакцины против коронавируса
Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Энергетика
В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Армия и оружие
Под Калининградом развернут РЛС, способную следить за всей Европой
Под Калининградом развернут второй комплекс РЛС "Контейнер", способный следить за всей Европой.