Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent выросла более чем на 15%.

Цена на нефть марки Brent выросла на 15%

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Спорт Для переходов спортсменов в иностранные клубы установят правила Правила перехода спортсменов в российские и иностранные клубы должны определять спортивные федерации России, следует из пакета законопроектов о регулировании трансферов и деятельности спортивных агентов, ранее внесённых в Госдуму.

Экономика Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.