Энергетика

Газета.RuГазета.RuЦена нефти Brent выросла более чем на 3%

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 3%. Так, согласно данным на 7.30 мск, стоимость нефти Brent составляет $29,3 за баррель. Стоимость нефти WTI, в свою очередь, показала рост на 5,13% - до $27,24 за баррель.
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Brent выше $30, доллар выше 79 руб./$

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Цена нефти Brent растёт более чем на 3%

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ТАСС00:59

Цена нефти Brent выросла на 3%

Известия01:21

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 6%

Эхо Москвы18 марта в 20:05
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Около 3 млн предпринимателей могут прекратить работу из-за сложностей в экономике, сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова.
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