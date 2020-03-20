Энергетика
Газета.RuЦена нефти Brent выросла более чем на 3%
Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 3%. Так, согласно данным на 7.30 мск, стоимость нефти Brent составляет $29,3 за баррель. Стоимость нефти WTI, в свою очередь, показала рост на 5,13% - до $27,24 за баррель.
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