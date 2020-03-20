Коронавирус

Комсомольская правдаКомсомольская правдаЦена на нефть марки Brent выросла на 17%, WTI — на 35%

Напомним, как писал сайт kp.ru, в среду, 18 марта, цена на нефть WTI впервые с 1 марта 2002 года упала ниже отметки в 22 доллара за баррель, а стоимость нефти марки Brent составла около 25 долларов. Однако уже на открытии торгов утром в четверг стоимость «черного золота» начала расти.
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Цены на нефть растут после заявлений Трампа

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