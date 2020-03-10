Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъРост цен на нефть марки Brent превышал 6%

Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent во вторник выросла более чем на 6%. Цена достигала $36,78 за баррель. Цена нефти марки WTI поднималась до $32,38 (более 4%). Цены на нефть при открытии торгов в понедельник рухнули более чем на 30%.
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Мировые цены на нефть растут

RT на русском00:30

Нефть Brent подорожала на 7%

Rambler News Service00:24

Цена нефти марки Brent выросла до $35,85

ТАССвчера в 20:48

Рост цен на нефть превысил 6%

РБКвчера в 22:25

Стоимость нефти марки Brent дорожает на 6%

Газета.Ruвчера в 20:29

Нефть марки WTI дорожает более чем на 5% после обвала ранее

РИА Новостивчера в 19:04

Паника из-за ОПЕК+ обрушила цену нефти Brent до 33 долларов за баррель

Российский Диалогвчера в 02:27
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Экономика

Экономист спрогнозировал рост цен на нефть

Ранее «Говорит Москва» писала, что эксперты предостерегли россиян от манипуляций с валютой на фоне падения цен на нефть.
Говорит Москва вчера в 05:35
Финансы

Курс рубля колеблется на рынке Forex

Курс рубля на международном валютном рынке Forex продолжает колебаться, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Радио Sputnik 00:31
Экономика

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Известия 00:26
Энергетика

Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков

Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
РИА Новости вчера в 11:30
Политика

Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Lenta.ru вчера в 13:56
Шоу-бизнес

Двух дочерей Анджелины Джоли прооперировали

Как рассказала звезда фильма «Лара Крофт», последние два месяца она провела со старшей дочерью Захарой, а несколько дней назад ее младшей дочи тоже потребовалось хирургическое вмешательство.
RuNews24.ru вчера в 19:31
Экономика

Названы самые экономически здоровые регионы России

По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская, Московская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.
Российская газета 00:08
Общество

МО опубликовало информацию о количестве записей «Дороги памяти»

На сайте Минобороны РФ появилась информация о количестве загруженный материалов в базу уникального мультимедийного проекта "Дорога памяти", который увековечивает памяти обо всех участниках Великой Отечественной войны.
РЕН ТВ 00:00
Армия и оружие

В Сирии замечен новейший российский бронеавтомобиль «Линза»

На одном из опорных пунктов российских военных на территории Сирийской Арабской Республики был замечен новейших отечественный бронеавтомобиль «Линза».
Дни24 вчера в 12:35
Здоровье

Единая система менеджмента качества появится во всех больницах РФ

Единая система менеджмента качества будет постепенно внедрена во всех медицинских учреждениях страны, а внутренние процессы в больницах должны быть оцифрованы, чтобы обеспечить пациентам качественную и безопасную медпомощь.
Будущее России. Национальные проекты 08 марта в 07:44
Финансы

После рекордного падения цена на нефть во вторник стала расти

Bloomberg в свою очередь напоминает, что накануне котировки резко упали, более чем на 10 долларов, отреагировав на выход России из сделки с ОПЕК+, которая предусматривала значительное сокращение добычи.
Фонтанка.Ру 00:20
Экономика

Мишустин провел совещание по экономическим вопросам

Российский премьер Михаил Мишустин провел совещание на тему стабильности российской экономики.
Вести.Ru вчера в 12:15
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
РИА Новости вчера в 04:26
Общество

В Италии ограничили передвижение граждан по стране

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о расширении карантинных мер на всю национальную территорию в связи с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:30
Общество

Симоньян: У российской экономики есть запас прочности

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о том, что происходит в российской экономике Утро моего телефона началось с того, что сразу три очень влиятельных и известных в стране управленца, один из которых финансист, прислали текст о том, как бороться с коронавирусом.
Украина.ру вчера в 06:56
Общество

Си Цзиньпин прибыл в Ухань с инспекцией

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в город Ухань, где он проведет инспекцию. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Газета.Ru 00:24
Политика

В Нидерландах начался суд по делу о катастрофе MH17

В Нидерландах начался суд по делу о катастрофе MH17 В понедельник в судебном комплексе Схипхол под Амстердамом начался суд по делу о катастрофе самолета Boeing 777, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года.
Коммерсантъ вчера в 14:49
Гаджеты

Redmi Note 9 Pro Max получил новый дизайн

Ранее кнопки располагались справа. Официальная презентация линейки смартфонов Redmi Note 9 состоится 12 марта этого года.
iXBT.com вчера в 00:47
Технологии

Коронавирус COVID-19. Названы 6 продуктов для укрепления иммунной системы

Как сообщает MedikForum.ru, наиболее уязвимыми перед возможным заражением COVID -19 являются люди с ослабленной иммунной системой.
MedikForum.ru вчера в 12:47
Политика

Прокурор по делу MH17 процитировал Солженицына в суде

Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе завершил речь в суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH1, процитировав писателя Александра Солженицына.
Lenta.ru вчера в 19:16
Авто

Автокомпании представили свои новинки вне легендарного автосалона

Женевский автосалон был отменен после того, как швейцарское правительство запретило все крупные мероприятия для сдерживания распространения коронавируса.
SpeedMe 00:35
Общество

В России могут отменить рыбоохранные зоны

Минсельхоз готовится внести в Госдуму проект постановления, отменяющего определение рыбоохранных зон.
Коммерсантъ вчера в 21:27
Финансы

На Первом канале и «России 1» в «черный понедельник» не сказали, на сколько упал рубль

На Первом канале и России 1 в вечерних выпусках новостей в черный понедельник не сказали, на сколько упал курс рубль.
Znak.com вчера в 23:25
Армия и оружие

В России начали заново формировать «медицинский спецназ»

В России начали заново формировать «медицинский спецназ», попавший в ходе военной реформы под сокращение.
Lenta.ru вчера в 23:06
Общество

СМИ сообщили об усложненной схеме воровства с банковских карт

В интернете появилась новая система кражи денег с банковских карт.
РБК вчера в 23:09
Космос

Xiaomi Mi10 Pro побывал в космосе и заснял красоту Земли

По непонятной причине компания Xiaomi любит запускать свои смартфоны в космос.
Srnsk 08 марта в 11:06
Энергетика

Fitch предупредило о возможной девальвации в РФ из-за цен на нефть

Обвал цен на нефть до 30 долларов за баррель может привести к дефициту бюджета и девальвации в России.
Компания вчера в 04:21
Шоу-бизнес

В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой

Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
Аргументы и Факты вчера в 09:40
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой

Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Вестник вчера в 03:40
Политика

Байден лидирует по итогам опросов в Мичигане, Миссури и Миссисипи

Экс-вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии, опережает своего соперника сенатора Берни Сандерса по итогам опросов, проводившихся в штатах Мичиган, Миссури и Миссисипи.
ТАСС вчера в 10:44
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