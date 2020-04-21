Коронавирус

Life.ruLife.ruСтоимость нефти WTI вернулась к положительным значениям

Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI вернулась к положительным значениям. Согласно данным биржи NYMEX, цены выросли до 2,21 доллара за баррель.
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Цена нефти WTI с поставкой в мае вернулась к положительному значению

Коммерсантъвчера в 22:59

Цена на нефть WTI вернулась к положительному значению

РБК00:34

Цена нефти WTI снова упала до отрицательных значений

Газета.Ru03:23

Цена на североамериканскую нефть WTI вернулась к положительным значениям

Эхо Москвы03:00

Цена нефти WTI снова провалилась в отрицательные значения

Известия03:33

Цена нефти WTI вернулась к положительному значению

RT на русскомвчера в 20:41

Ушедшая в минус стоимость нефти WTI вернулась к положительному значению

РИА Новостивчера в 20:39
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Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 апреля

Ситуация в мире По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире на 20 апреля превысило 2,31 млн человек, 157,8 тыс. умерли.
РБК 01:30
12
Происшествия

Во Владикавказе задержаны первые участники акции протеста

REGNUM вчера в 07:34
1
Авто

В России расширен список автомобилей, попадающих под налог на роскошь

Минпромторг России расширил список автомобилей стоимостью выше 3 млн рублей, владельцы которых должны платить так называемый налог на роскошь.
Автоновости дня 00:35
40
Финансы

Курс рубля снизился после падения цен на нефть

Рубль подешевел по отношению к доллару на 1,28 руб. относительно цены закрытия прошлого торгового дня, к евро – на 1,32 руб.
Ведомости вчера в 16:25
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Здоровье

Новая инфекционная больница в Вороновском приняла первых пациентов

РИА Новости 00:40
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Общество

В России за сутки выявили 4268 случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России зафиксированы 4268 новых случаев заражения коронавирусом.
Известия вчера в 03:38
Политика

В Чечню ввели федеральные войска

Русская Планета 03:10
Общество

Еще 4268 случаев заражения коронавирусом выявлено в России за сутки

В России за сутки выявлено еще 4268 случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 03:35
Политика

Сеул опроверг данные о проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына

Другой источник назвал эти новости неправдой и добавил, что никаких признаков тяжелого состояния главы КНДР не отмечалось.
Газета.Ru 01:44
136
Общество

В Москве трое пациентов выздоровели после переливания плазмы

В Москве выздоровели трое пациентов после того, как им перелили плазму с антителами к COVID-19.
Вести.Ru 01:28
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Шоу-бизнес

Представитель Бабкиной сообщил последние данные о ее состоянии

Исполнительный директор театра «Русская песня» рассказал о состоянии Надежды Бабкиной.
Невские Новости вчера в 09:59
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Экономика

В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах

Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях.
Lenta.ru 03:04
361
Общество

В РФ подтверждено 5642 случаев заражения коронавирусом за сутки

Москва, 21 апреля 2020, 10:45 — REGNUM Исследования подтвердили 5642 случая заражения коронавирусом в России за минувшие сутки.
REGNUM 03:45
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
4,6K
Экономика

ЦБ ввел новые правила наличных расчетов

Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 03:21
15
Общество

Госдума приняла законопроект о цифровизации населения

Во время пандемии коронавируса Госдума РФ практически незаметно 17 апреля приняла во втором чтении правительственный законопроект "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ", включающий в себя всю полную информацию о каждом гражданине страны - от рождения до смерти.
Аргументы недели вчера в 11:08
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Общество

В России объяснили рост числа заражений коронавирусом

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова объяснила рост числа заражений коронавирусом в программе «Познер» на Первом канале.
Lenta.ru вчера в 14:51
1K
Экономика

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств

О возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов, Минпромторгу сообщили семь фармацевтических компаний.
Коммерсантъ вчера в 18:42
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Общество

Виталий Калоев обратился к осетинам, митингующим во Владикавказе

URA.Ru вчера в 13:56
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Здоровье

Заболевшим коронавирусом врачам в Петербурге выплатят по 300 тысяч

Заболевшие коронавирусом сотрудники медицинских учреждений в Санкт-Петербурге получат единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей.
Newia.ru вчера в 08:03
268
Общество

В России удивились низкой смертности пациентов с COVID-19

Директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович назвала эти показатели удивительными в эфире передачи «60 минут» на канале «Россия 1». «У нас до сих пор, и это удивительно, держится самый низкий уровень смертности», — сказала Попович.
Lenta.ru 03:23
13
Общество

Генпрокуратура выявила популярную схему мошенничества на коронавирусе

В надзорном ведомстве отмечают, что такая схема мошенничества стала популярна из-за пандемии коронавируса и введения ограничений.
Росбалт 03:03
Энергетика

Медведев призвал продавать нефть по принципу take or pay

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что в будущем принципы торговли нефтью могут измениться.
Интерфакс вчера в 17:20
667
Политика

Депутаты одобрили кандидатуру Седовой на пост зампреда правительства

Депутаты Саратовской областной думы на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению 21 апреля обсудили кандидатуру Ирины Седовой на пост зампреда правительства.
Регион 64 03:25
2
Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
2,2K
Культура

Исследование: Сколько килограммов набрал и потерял Кристиан Бэйл

Авторы YouTube-канала Metaflix взялись выяснить, сколько килограммов за свою карьеру сбросил и обратно набрал Кристиан Бэйл.
КиноПоиск вчера в 11:10
Происшествия

В Петербурге за сутки проверили на коронавирус более 7200 человек

Санкт-Петербург, 21 апреля 2020, 09:30 — REGNUM За последние сутки в Северной столице обследовали на коронавирус 7209 человек.
REGNUM 02:30
315
Происшествия

В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка

Известия вчера в 07:18
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Игры

Игры Xbox Game Studios и Warner Bros. покинут библиотеку GeForce Now

Nvidia объявила, что уже 24 апреля библиотеку GeForce Now покинут игры Xbox Game Studios, Warner Bros.
Игромания.ру 03:12
Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
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Как работают Яндекс.Новости?
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