Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI вернулась к положительным значениям. Согласно данным биржи NYMEX, цены выросли до 2,21 доллара за баррель.

Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 апреля Ситуация в мире По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире на 20 апреля превысило 2,31 млн человек, 157,8 тыс. умерли. 12

Финансы Курс рубля снизился после падения цен на нефть Рубль подешевел по отношению к доллару на 1,28 руб. относительно цены закрытия прошлого торгового дня, к евро – на 1,32 руб. 27

Общество В России за сутки выявили 4268 случаев коронавируса За прошедшие сутки в России зафиксированы 4268 новых случаев заражения коронавирусом.

Экономика В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях. 361

Общество В РФ подтверждено 5642 случаев заражения коронавирусом за сутки Москва, 21 апреля 2020, 10:45 — REGNUM Исследования подтвердили 5642 случая заражения коронавирусом в России за минувшие сутки.

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 4,6K

Экономика ЦБ ввел новые правила наличных расчетов Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты. 15

Общество Госдума приняла законопроект о цифровизации населения Во время пандемии коронавируса Госдума РФ практически незаметно 17 апреля приняла во втором чтении правительственный законопроект "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ", включающий в себя всю полную информацию о каждом гражданине страны - от рождения до смерти. 180

Общество В России объяснили рост числа заражений коронавирусом Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова объяснила рост числа заражений коронавирусом в программе «Познер» на Первом канале. 1K

Экономика Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств О возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов, Минпромторгу сообщили семь фармацевтических компаний. 186

Общество В России удивились низкой смертности пациентов с COVID-19 Директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович назвала эти показатели удивительными в эфире передачи «60 минут» на канале «Россия 1». «У нас до сих пор, и это удивительно, держится самый низкий уровень смертности», — сказала Попович. 13

Общество Генпрокуратура выявила популярную схему мошенничества на коронавирусе В надзорном ведомстве отмечают, что такая схема мошенничества стала популярна из-за пандемии коронавируса и введения ограничений.

Политика Депутаты одобрили кандидатуру Седовой на пост зампреда правительства Депутаты Саратовской областной думы на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению 21 апреля обсудили кандидатуру Ирины Седовой на пост зампреда правительства. 2

Энергетика В России резко упали оптовые цены на бензин Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России). 2,2K

Культура Исследование: Сколько килограммов набрал и потерял Кристиан Бэйл Авторы YouTube-канала Metaflix взялись выяснить, сколько килограммов за свою карьеру сбросил и обратно набрал Кристиан Бэйл.

Игры Игры Xbox Game Studios и Warner Bros. покинут библиотеку GeForce Now Nvidia объявила, что уже 24 апреля библиотеку GeForce Now покинут игры Xbox Game Studios, Warner Bros.