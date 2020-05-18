Энергетика

Lenta.ruLenta.ruЦены на нефть побили месячный рекорд

Цена нефти Brent поднялась выше 33 долларов за баррель впервые с 13 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года поднялась на 1,6 процент и достигла 33,02 доллара за баррель.
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Цена нефти Brent достигла максимального за месяц показателя

РЕН ТВ06:39

Цена нефти Brent превысила $34 за баррель впервые с 9 апреля

РБК05:51

Цена на нефть WTI впервые с марта превысила $32 за баррель

Rambler News Service07:39

Цена нефти превысила $34

Вести.Ru05:56

Цена нефти Brent поднялась выше $33

МИР 2405:33

Цена нефти Brent превысила $34 впервые с 9 апреля

ТАСС05:42

Цена нефти марки Brent на бирже в Лондоне превысила 34 доллара за баррель

Эхо Москвы06:06
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