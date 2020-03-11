Энергетика
REGNUMЦены на нефть растут после обвала
Цена на нефть возобновила свой рост после обвала на 30% днём ранее. Об этом говорят данные биржевых торгов.
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Музыка
Группа «Время и Стекло» заявила о распаде
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Политика
Госдума поддержала обнуление президентских сроков для Путина
Поправку предложила депутат Валентина Терешкова. Депутаты Госдумы поддержали поправку об обнулении числа президентских сроков.
Спорт
Вяльбе обвинила норвежских лыжников в неумении проигрывать
Ранее в Госдуме отреагировали на победу Большунова в общем зачете Кубка мира.
Происшествия
В Магнитогорске школьник умер на уроке
СК поясняет, что, по предварительным данным, школьник почувствовал ухудшение здоровья во время урока.
Здоровье
В Белоруссии выявлено два новых случая заражения коронавирусом
В Белоруссии еще два человека заразились коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканский Минздрав.
Экономика
Минфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил о вступлении страны в фазу нового экономического кризиса.
Общество
Игровую выставку E3 2020 отменили
Разные источники, ссылаясь на слова организаторов Electronic Entertainment Expo (E3) сообщили, что игровую выставку в этом году отменили.
Футбол
Почеттино может сменить Зидана в «Реале»
Бывший главный тренер лондонского Тоттенхэма Маурисио Почеттино может возглавить мадридский Реал.
Общество
Власти Москвы запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
Массовые мероприятия, число участников которых превышает 5000 человек, запрещаются в Москве из-за опасности распространения коронавируса нового типа, соответствующий указ опубликован на официальном сайте мэра столицы.
Спорт
Олимпиаду в Токио могут перенести на год или два
В связи с распространением коронавируса Олимпиада в Токио может быть перенесена на год или два, если будет принято решение о ее отмене в 2020 году, сообщил член японского оргкомитета Харуюки Такахаши.
Наука
Названы основные факторы смерти от коронавируса
Выяснилось, что главными факторами риска являлись для них пожилой возраст, нарушение свертываемости крови и сепсис.
Здоровье
Коронавирус может стать хроническим
Коронавирус может стать хроническим из активной формы заболевания. О данной гипотезе сообщили российские ученые "Известиям".
Политика
Виц-спикер Госдумы Петр Толстой ушел на карантин
Толстой отправился на карантин после возвращения из Парижа, где он участвовал в заседании постоянного комитета Парламентской ассамблеи в Европе.
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Энергетика
Саудовская Аравия увеличит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки
Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco увеличит предельные производственные мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки.
Футбол
Чемпионат Италии официально приостановлен из-за коронавируса
Чемпионат Италии по футболу приостановлен из-за коронавируса. Серия А официально приостанавливается.
Политика
В Дагестан с рабочим визитом приедет Юрий Чайка
Энергетика
Силуанов заявил о готовности России к обвалу цен на нефть
После переговоров СМИ сообщили о намерении Эр-Рияда увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
Политика
РФПИ запускает инфраструктурный инвестфонд объемом до 600 млрд рублей
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на встрече президента РФ Владимира Путина с инвесторами сообщил о запуске инфраструктурного инвестфонда объемом до 600 млрд рублей.
Политика
Путин прокомментировал ситуацию на мировых рынках
Глава государства отметил, что есть все шансы, чтобы ключевые отрасли производства России вышли из нынешней экономической ситуации окрепшими и конкурентными.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Политика
В Белом доме подтвердили решение Трампа не ехать в Москву на 9 Мая
Как ранее сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в Кремле получили информацию, что Трамп не приедет на празднование юбилея Победы в Москву.
Общество
Тысяча контактов больных COVID-19 в Москве находятся под наблюдением
Около тысячи человек, которые контактировали с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, находятся под медицинским наблюдением.
Здоровье
Итальянский врач опубликовал душераздирающий пост о коронавирусе
Хирург больницы Humanitas Gavazzeni e Castelli в Бергамо, Даниэле Маккини, опубликовал в фейсбуке пост, описывающий ситуацию с COVID-19.
Экономика
АКРА предупредило о повышенной вероятности финансового кризиса
В методологии АКРА переход индекса выше отметки 2,5 пункта означает повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно является предвестником перехода в фазу кризиса.
Кино
Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»
Актриса Людмила Артемьева не захотела сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты», - утверждает ее коллега Татьяна Кравченко.
Армия и оружие
Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
Технологии
Произошел сбой в работе Twitter
Пользователи сообщили о проблемах в работе сервиса Twitter, передает Downdetector.