Цена на нефть марки WTI упала на 94,66%, до 1 доллара за баррель по состоянию на 20:34 мск, передает РБК со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE. Отметим, что это стало самым сильным однодневным падением в биржевой истории торгов.

Цена на нефть марки WTI упала до 1 доллара за баррель

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