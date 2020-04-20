Стоимость американского сорта нефти WTI опустилась до доллара за баррель, об этом свидетельствуют данные торгов. Цена майских фьючерсов упала более, чем на 90 процентов. До сегодняшнего дня исторический минимум составлял 9,75 доллара за баррель.

Цена на нефть снизилась до доллара

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