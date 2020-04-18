Цена июньских фьючерсов на нефть Brent снижалась до $26,31. Ранее в ходе торгов цена на нефть WTI уменьшалась до $4 за баррель.

Цена нефти марки WTI снизилась до доллара за баррель

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Здоровье Глава минздрава Украины предложил продлить карантин до 12 мая Киев, 21 апреля 2020, 10:38 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины предложит правительству продлить карантин в стране до 12 мая.

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Энергетика Цена на нефть впервые в истории стала отрицательной Ранее в апреле страны ОПЕК+ заключили соглашение о коллективном сокращении добычи почти на 10 млн баррелей в сутки, которое стало одновременно рекордным по объему и недостаточным для остановки падения нефтяных котировок.

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