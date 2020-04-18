Коронавирус
RT на русскомЦена нефти марки WTI снизилась до доллара за баррель
Цена июньских фьючерсов на нефть Brent снижалась до $26,31. Ранее в ходе торгов цена на нефть WTI уменьшалась до $4 за баррель.
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Рекордно обвалилась ниже $19 за баррель цена эталонно нефти WTI
Курьер. Среда. Бердск18 апреля в 00:43
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Культура
Умер заразившийся коронавирусом режиссер Иван Щеголев
Режиссер Иван Щеголев умер в возрасте 59 лет, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов.
РИА Новости 06:31
Экономика
В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
Политика
Украинцам пообещали продление карантина с послаблениями
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что сейчас он готовит представление в правительство о продлении карантина для борьбы с коронавирусом после 24 апреля.
Lenta.ru 02:42
Общество
Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса
Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru 07:24
Экономика
Греф заявил о невозможности повторения опыта СССР по заморозке вкладов
22 января 1991 года президент СССР Михаил Горбачев подписал указ, которым запретил выдавать с вкладов в Сбербанке и других банках более 500 руб. в месяц.
РБК 07:25
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала фото сына Александра Цекало
Отмечается, что их дети уже заметно подросли. Вера Брежнева решила показать своим подписчикам фото племянника – сына Галушки и Цекало.
RuNews24.ru 06:25
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском вчера в 08:07
Экономика
Греф рассказал о выгоде сделки по продаже «Сбербанка»
Министерство финансов сообщило о закрытии сделки по покупке доли ЦБ в "Сбербанке" 10 апреля.
Газета.Ru 08:26
Здоровье
Глава минздрава Украины предложил продлить карантин до 12 мая
Киев, 21 апреля 2020, 10:38 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины предложит правительству продлить карантин в стране до 12 мая.
REGNUM 03:38
Общество
Новые ограничительные меры вводятся в Кузбассе в связи с коронавирусом
На территориях Анжеро-Судженского городского округа и Яйского муниципального округа вводятся дополнительные ограничительные мероприятия.
Сибдепо 06:01
Происшествия
Во Владикавказе арестован оперный певец Чельдиев
Суд во Владикавказе арестовал оперного певца Вадима Чельдиева сроком на два месяца.
BFM.ru 07:10
Экономика
Греф заявил об угрозе затяжного вирусного кризиса
Глава Сбербанка назвал реалистичным сценарий, при котором вирусный кризис продлится год-два, если, конечно, ранее не будут созданы вакцина или эффективное лекарство от COVID-19.
РБК 07:35
Общество
Москвичи старше 65 лет могут взять пропуск и уехать на дачу
В условиях введенного в Москве режима самоизоляции пожилые люди старше 65 лет могут оформить одноразовый цифровой пропуск для поездки на дачу, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Вести.Ru 06:06
Энергетика
Цена на нефть впервые в истории стала отрицательной
Ранее в апреле страны ОПЕК+ заключили соглашение о коллективном сокращении добычи почти на 10 млн баррелей в сутки, которое стало одновременно рекордным по объему и недостаточным для остановки падения нефтяных котировок.
НДН.инфо вчера в 23:04
Здоровье
В РСПП назвали три сценария работы школ и вузов при эпидемии
Возможное продолжение эпидемии коронавируса до 2021 год повысит риск домашнего насилия и увеличит проблемы с психическим здоровьем в семьях учащихся и преподавателей, говорится в материалах РСПП к заседанию Координационного совета союза по противодействию коронавирусной инфекции (есть у РБК), их подлинность подтвердил один из участников совещания.
РБК 08:27
Общество
В Саудовской Аравии в 2019 году казнили рекордное число людей
В апреле 2019 года Саудовской Аравии прошла одна из самых массовых казней в истории страны — смертный приговор исполнили в отношении 37 человек.
Телеканал RTVI 04:56
Экономика
Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК 04:13
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Общество
Сбербанк спрогнозировал пик коронавируса в России
Сбербанк рассчитал, что пик эпидемии коронавируса в России придётся на первую половину мая.
RT на русском 07:56
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM 19 апреля в 10:13
Общество
В Тульской области начинается тестирование пропускного режима
22 апреля начнётся тестирование пропускного режима, о дате его окончательного введения пока не сообщается.
АиФ Тула 06:30
Общество
В России принято постановление о максимальных выплатах безработным
По словам начальника областного Департамента труда и занятости населения Олега Белова, дополнительные выплаты на детей будут начислены без заявления за счет межведомственного взаимодействия, поэтому безработным с документами никуда обращаться не нужно.
Вологда.рф вчера в 11:17
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Здоровье
В красноярском глазном центре коронавирусом заразились 89 человек
Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, с 7 по 19 апреля в ККОКБ имени профессора Макарова зарегистрировано 89 случаев заражения коронавирусом, в том числе 13 — у сотрудников медицинской организации.
REGNUM 08:20
Общество
Беглов допустил введение пропускного режима в Петербурге
В Петербурге может быть введен пропускной режим, если ухудшится ситуация с коронавирусом, допустил губернатор Александр Беглов и назвал это самым жестким вариантом.
Интерфакс 07:18
Здоровье
В Удмуртии заразились коронавирусом еще 16 человек
16 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии.
ИА Удмуртия 07:10
Космос
Банкротство OneWeb срывает запуск 10 российских ракет
По мнению научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, из-за банкротства компании OneWeb пуск ракет может быть отложен на 6-12 месяцев.
ИКС вчера в 08:30
Шоу-бизнес
Коул Спроус и Лили Рейнхарт не расстались
Недавно стало известно, что актер Коул Спроус (Cole Sprouse) и Лили Рейнхарт (Lili Reinhart) расстались.
Popcake 08:00