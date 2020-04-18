Коронавирус
РИА НовостиЦена на нефть марки WTI упала до доллара за баррель
Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI опустилась до доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на площадке ICE. Цена майских фьючерсов упала более, чем на 90 процентов. До сегодняшнего дня исторический минимум составлял 9,75 доллара за баррель.
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Рекордно обвалилась ниже $19 за баррель цена эталонно нефти WTI
Курьер. Среда. Бердск18 апреля в 00:43
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Вашингтон, 21 апреля 2020, 08:54 — REGNUM В США завершается разработка теста, который будет выявлять коронавирусную инфекцию и произведёт революцию в медицинской диагностике.
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В России резко снизились оптовые цены на бензин.
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Энергетика
Стоимость нефти WTI приблизилась к отрицательной
Цена североамериканской нефти WTI с поставкой в мае упала до рекордных за всю историю 5 центов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
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Общество
Жители Владикавказа вышли на незаконный митинг против самоизоляции
Жители Владикавказа, недовольные введенным режимом самоизоляции, устроили несанкционированный митинг, сообщает ГТРК "Алания".
РИА Новости вчера в 08:05
Здоровье
Первых пациентов приняла инфекционная больница в Вороновском
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CNN: США проверяют данные разведки об ухудшении здоровья Ким Чен Ына
Власти США проверяют разведывательные данные о якобы ухудшившемся здоровье лидера КНДР Ким Чен Ына.
Газета.Ru вчера в 23:40
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru вчера в 07:22
Происшествия
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Как сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике коронавирусной инфекции, лаборатории региона подтвердили 41 новый случай заболевания за минувшие сутки.
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Харламов снова поиздевался над передачей Гузеевой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов очень любит шутить над телеведущей Ларисой Гузеевой.
Рамблер вчера в 04:53
Биатлон
СБР утвердил тренерский штаб сборной РФ на следующий сезон
СБР на своем сегодняшнем заседании утвердил тренерский штаб сборной РФ по биатлону на следующий сезон, говорится в сообщении союза.
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Общество
В Москве трое пациентов выздоровели после переливания плазмы
В Москве выздоровели трое пациентов после того, как им перелили плазму с антителами к COVID-19.
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«Пескара» представила новую форму, которую придумал 6-летний болельщик
Форму разработал шестилетний фанат "Пескары" Луиджи Д’Агостино.
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Майские праздники 2020: как отдыхаем в этом году
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сказал, что объявление нерабочей недели в марте не повлияет на график других выходных и праздничных дней, в частности, на майские праздники.
Сиб.фм вчера в 04:59
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Цена российской нефти Urals достигла отрицательных значений
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Помимо миллиарда рублей, в собственности Дмитрия Горицкого в 2019 году имелись автомобили Porsche Cayenne Turbo S и Mercedes-Benz S 560 4 MA, четыре земельных участка, жилой дом площадью 199,5 кв. м, квартира на 256,5 кв. м, два гаража и два машиноместа.
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Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
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Эксперт прокомментировал падение цен на нефть WTI ниже нуля
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT ситуацию на мировом энергетическом рынке в связи с падением цены на нефть марки WTI ниже нуля.
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Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
Коммерсантъ вчера в 16:41
Происшествия
В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела
РИА Новости 02:22
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Власти Австралии снимут часть эпидемиологических ограничений
Правительство Австралии снимет часть ограничений, введенных 24 марта из-за широкого распространения коронавируса.
ТАСС 01:49
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском вчера в 03:02
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о знаковом событии для лечения коронавируса
Амбулаторное лечение пациентов с COVID-19 является знаковым событием для борьбы с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости вчера в 22:27
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Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 19 апреля в 08:00