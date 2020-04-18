Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI опустилась до доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на площадке ICE. Цена майских фьючерсов упала более, чем на 90 процентов. До сегодняшнего дня исторический минимум составлял 9,75 доллара за баррель.

Цена на нефть марки WTI упала до доллара за баррель

Общество Трамп заявил о скором создании «революционного» теста на коронавирус Вашингтон, 21 апреля 2020, 08:54 — REGNUM В США завершается разработка теста, который будет выявлять коронавирусную инфекцию и произведёт революцию в медицинской диагностике.

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 4,5K

Политика Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова Очередной публичный конфликт «Новой газеты» и властей Чечни оказался связан со статьей Елены Милашиной о ситуации с коронавирусом в республике «Смерть от коронавируса — меньшее зло». 313

Энергетика Стоимость нефти WTI приблизилась к отрицательной Цена североамериканской нефти WTI с поставкой в мае упала до рекордных за всю историю 5 центов за баррель, свидетельствуют данные торгов. 70

Политика Путин предупредил о пике коронавируса На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства. 2,6K

Культура Харламов снова поиздевался над передачей Гузеевой Резидент Comedy Club Гарик Харламов очень любит шутить над телеведущей Ларисой Гузеевой. 15

Биатлон СБР утвердил тренерский штаб сборной РФ на следующий сезон СБР на своем сегодняшнем заседании утвердил тренерский штаб сборной РФ по биатлону на следующий сезон, говорится в сообщении союза.

Общество Майские праздники 2020: как отдыхаем в этом году Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сказал, что объявление нерабочей недели в марте не повлияет на график других выходных и праздничных дней, в частности, на майские праздники. 16

Энергетика Цена российской нефти Urals достигла отрицательных значений Российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, начала торговаться по отрицательной цене — до - $2 за баррель.

Экономика Тюменский депутат задекларировал свыше миллиарда рублей доходов Помимо миллиарда рублей, в собственности Дмитрия Горицкого в 2019 году имелись автомобили Porsche Cayenne Turbo S и Mercedes-Benz S 560 4 MA, четыре земельных участка, жилой дом площадью 199,5 кв. м, квартира на 256,5 кв. м, два гаража и два машиноместа. 6

Общество Где в Кузбассе выявили новых больных коронавирусом Сегодня, 21 апреля, власти Кузбасса рассказали, что за минувшие сутки было выявлено 9 больных коронавирусом.

Энергетика Эксперт прокомментировал падение цен на нефть WTI ниже нуля Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT ситуацию на мировом энергетическом рынке в связи с падением цены на нефть марки WTI ниже нуля. 6

Шоу-бизнес Мама Юлии Началовой показала повзрослевшую внучку В честь праздника мама покойной певицы Таисия Началова поделилась на своей Инстаграм-странице красивыми праздничными фотографиями со своей внучкой.

Здоровье Власти Австралии снимут часть эпидемиологических ограничений Правительство Австралии снимет часть ограничений, введенных 24 марта из-за широкого распространения коронавируса.