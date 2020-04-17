с чего всё началось

На торгах утром 17 апреля стоимость эталонной марки нефти Brent опустилась до 27,82 доллара за баррель, североамериканская WTI по 18,55 доллара за баррель. Это произошло впервые с 31 января 2002 года. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.

Цена на нефть марки WTI упала ниже 19 долларов впервые с 2002 года

Общество Роспотребнадзор заявил о плавном росте числа больных коронавирусом Прирост числа больных коронавирусом в России остается медленным, считает главный санитарный врач и глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».

Общество Работающим россиянам старше 65 лет раздадут больничные В период с 20 по 30 апреля работающим россиянам старше 65 лет раздадут больничные листы, чтобы они могли придерживаться введенного в стране режима самоизоляции. 329

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. 365

Экономика Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе. 58

Происшествия В Екатеринбурге суд отказался штрафовать нарушителей самоизоляции В Екатеринбурге суд отказался привлекать к административной ответственности мужчин, которые в прошлую субботу пошли в магазин за продуктами и пивом. 27

Происшествия В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме Московская полиция утром 17 апреля задержала 32-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте столичного главка МВД. 130

Недвижимость Путин предложил запустить программу льготной ипотеки под 6,5% Путин добавил, что в рамках этой программы можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья класса комфорт по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей – в Москве и Санкт-Петербурге, передает ТАСС. 3,1K

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Политика Врио главы Коми выступил против строительства экотехнопарка «Шиес» Врио главы Республики Коми Владимир Уйба выступил против строительства экотехнопарка "Шиес", который планировали разместить в Архангельской области по соседству с Коми, и не станет его поддерживать. 20

Экономика ЦБ допустил снижение ключевой ставки Банк России на ближайшем заседании, которое пройдет 24 апреля, рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки с 6%, заявила в ходе онлайн пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина. 185

Политика Черноморский флот направил в Абхазию специалистов и технику РХБЗ Россия приняла решение помочь Абхазии в борьбе с коронавирусом. В республику начата переброска подразделений РХБЗ Черноморского флота.

Шоу-бизнес Алла Пугачева показала, как выглядит после дня рождения В 2020 году из-за режима самоизоляции Алле Пугачевой пришлось праздновать день рождения дома в компании детей Гарри и Лизы и мужа - шоумена Максима Галкина.

Здоровье Желающим уволиться из-за коронавируса медикам дали совет Уходить Комаровский советует тем, кому за 60, а также тем медикам, которые находятся в группе риска из-за курения, ожирения и гипертонической болезни.

Общество Куйвашев установил свердловчанам «коронавирусные» выплаты По словам Евгения Куйвашева, единоразовые выплаты до 5 тысяч рублей получат многодетные и малоимущие семьи, семьи с детьми-инвалидами, которые в настоящее время состоят на учете в органах социальной защиты как нуждающиеся в государственной поддержке. 3

Религия Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его. 26