Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть WTI впервые с 2002 года опустилась ниже $19 за баррель

Цена на нефть марки WTI опустилась ниже $19 за баррель впервые с января 2002 года, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Цена на нефть марки WTI упала ниже 19 долларов впервые с 2002 года

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Нефть WTI обновила антирекорд 2002 года

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Банки.ру01:36

Американская нефть WTI опустилась ниже $19 за баррель

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Комментарии

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