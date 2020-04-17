Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть WTI впервые с 2002 года опустилась ниже $19 за баррель
Цена на нефть марки WTI опустилась ниже $19 за баррель впервые с января 2002 года, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Комментарии
Общество
В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице
МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru вчера в 20:31
Происшествия
Установлены заказчики бунта в российской колонии
Установлены заказчики бунта в исправительной колонии №15 (ИК-15) в Ангарске Иркутской области.
Lenta.ru вчера в 05:25
Происшествия
Мэр Данилова погиб вместе с женой при пожаре
Мэр города Данилов в Ярославской области Иван Свечушкин погиб при пожаре в ночь на пятницу, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
РИА Новости 03:24
Общество
«Аэрофлот» приостанавливает продажу авиабилетов на международные рейсы
Авиакомпания "Аэрофлот" приостановила продажи на международные авиарейсы до "тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения".
ТАСС 03:20
Общество
В Германии объявили о частичном снятии карантина
Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что в стране будет частично снят карантин со следующей недели.
Суть событий 15 апреля в 15:07
Общество
Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом
Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
Общество
В Пензенской области коронавирусом заболели еще 12 человек
Утром в пятницу, 17 апреля, стало известно о выявлении коронавируса еще у 12 жителей Пензенской области.
Smi58.ru 03:00
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Минпросвещения России на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
Известия 03:43
Общество
Туристы из Таиланда прибыли в Казань
НТР 24 01:27
Экономика
Экономика Китая упала впервые за 30 лет
Экономика Китая на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, упала впервые за 30 лет, о чем свидетельствуют официальные данные по динамике ВВП страны в первом квартале 2020 года, опубликованные Национальным бюро статистики (NBS) КНР.
Lenta.ru 03:08
Экономика
Мишустин ответил на слова главы МЭР фразой «это поручение президента»
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова, назвавшего льготные кредиты для малого и среднего бизнеса убыточными для банков.
РБК вчера в 07:47
Религия
Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля
В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
Общество
Работающие россияне старше 65 лет получат больничные до 30 апреля
Электронные больничные листы будут оформлены работающим россиянам старше 65 лет на период с 20 по 30 апреля в связи с распространением режима самоизоляции.
ТАСС 03:14
Общество
В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 30 апреля
Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса в Челябинской области продлен до 30 апреля.
Российская газета 03:29
Общество
В Саратовской области пропускной режим начнет действовать с 20 апреля
Саратов, 17 апреля 2020, 10:27 — REGNUM В ходе заседания оперативного штаба при правительстве Саратовской области принято окончательное решение о введении пропускного режима на территории региона с 20 апреля.
REGNUM 03:27
Общество
«Союз МС-15» приземлился в Казахстане
Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-15» с россиянином и двумя американцами — членами экипажа Международной космической станции (МКС) — приземлился в степи в 147 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане в пятницу.
Известия 01:29
Политика
Врио главы Камчатского края отправил правительство региона в отставку
Врио главы Камчатского края Владимир Солодов отправил правительство региона в отставку, все члены кабинета министров назначены временно исполняющими обязанности.
RT на русском 00:54
Здоровье
В Хабаровском крае от коронавируса скончался третий пациент
Третий случай смерти от коронавирусной пневмонии зарегистрирован в Хабаровском крае.
ИА Красная Весна вчера в 23:52
Общество
В Госдуме не исключили отмены ЕГЭ в 2020 году
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предполагает, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году может не состояться в связи с эпидемиологической обстановкой, цитирует РИА "Новости".
Газета.Ru 01:46
Общество
ФНС России предложила вести реестр с доходами каждой семьи
Москва, 17 апреля 2020, 07:53 — REGNUM Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует создать специальный реестр, в котором наряду со всеми официальными данными о гражданах будет собираться информация об их доходах.
REGNUM 00:53
Общество
В Крыму выявили три новых случая коронавируса
Три новых случая коронавируса выявлено в Крыму за последние сутки, общие число зараженных достигло 40, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:03
Здоровье
Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru вчера в 13:51
Кино
Сэм Рэйми подтвердил, что снимет «Доктора Стрэнджа 2»
Piter.tv 15 апреля в 07:43
Политика
В МВД Украины подтвердили, что Шайтанов готовил покушение на Авакова
Задержанный генерал-майор Валерий Шайтанов действительно готовил покушение на министра внутренних дел Арсена Авакова.
Евразия Daily 00:09
Общество
Власти Уханя изменили статистику по жертвам коронавируса
Власти китайского города Ухань, ставшего эпицентром распространения коронавируса, пересчитали данные о числе заразившихся и погибших от COVID-19 пациентов.
Известия 00:08
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в столице в ближайшие дни
В Москве в ближайшие дни не ожидается сюрпризов от погоды – в дневные часы температура воздуха будет колебаться около 5–8 градусов.
Москва 24 01:55
Политика
Стало известно о решении перенести парад Победы в Москве
Кремль принял решение не проводить парад Победы в Москве 9 мая и перенести мероприятие на более позднюю дату.
Lenta.ru 15 апреля в 13:18
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 15 апреля в 07:11
Гаджеты
Некоторые HDD Seagate и Western Digital тайно используют SMR
3DNews 15 апреля в 13:33
Общество
В Липецкой области вводится пропускной режим
Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
МонаВиста 14 апреля в 13:16