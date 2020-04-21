Энергетика

ТВКТВКЦена нефти впервые упала ниже нуля

Иными словами, даже при беспрецедентных отрицательных ценах совершалось немало транзакций. На фоне обвала WTI российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, тоже начала торговаться по отрицательной цене – до минус $2 за баррель, что следует из данных сервиса Refinitiv.
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Нефть WTI упала ниже нуля. Как так вышло и что будет дальше

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Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве

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Власти Италии планируют представить план выхода из карантина

Правительство Италии планирует на этой неделе представить план по ослаблению ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
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Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году

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Греф ответил на вопрос о возможности дефолта в России

Глава Сбербанка Герман Греф в видеоинтервью на Сбербанк TV прокомментировал возможность дефолта в России.
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ВОЗ посоветовала Белоруссии ввести карантин

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советовала Белоруссии для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 принять более жесткие меры – вплоть до введения карантина или, возможно, комендантского часа, заявил во вторник белорусский лидер Александр Лукашенко.
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В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
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В Кремле прокомментировали виртуальные митинги

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Трамп поручил разработать план помощи нефтяным компаниям США

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил министерствам финансов и энергетики страны разработать план по поддержке нефтяной и газовой отраслей.
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Чайка передал в больницы СКФО комплекты средств индивидуальной защиты

Полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка передал в медицинские учреждения округа комплекты средств индивидуальной защиты, купленные за свой счет, сообщается на официальной странице аппарата полпредства в Instagram.
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В Роспотребнадзоре рассказали, как лечиться от коронавируса дома

Быстрое выздоровление пациентов со слабым течением коронавирусной инфекции возможно даже дома, рассказал в беседе с "Газетой.Ru" заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
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Греф рекомендовал россиянам хранить сбережения в нескольких валютах

Глава Сбербанка Герман Греф порекомендовал россиянам хранить накопления в "валютной корзине".
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Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Цены на Brent и Urals обрушились вслед за ставшей отрицательной WTI

Почему дешевеет нефть Brent и Urals повторяют динамику майского фьючерса на американскую WTI, срок которого истекает во вторник, 21 апреля.
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Греф выступил против раздачи денег всем россиянам

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Жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе

Жители Надтеречного района Чечни сняли на видео скопление военных машин федеральных войск. Об этом сообщает "Новая газета".
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США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

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РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
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