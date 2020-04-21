Энергетика
ТВКЦена нефти впервые упала ниже нуля
Иными словами, даже при беспрецедентных отрицательных ценах совершалось немало транзакций. На фоне обвала WTI российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, тоже начала торговаться по отрицательной цене – до минус $2 за баррель, что следует из данных сервиса Refinitiv.
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Комментарии
Экономика
Греф заявил о преобладании негативных эффектов от налога по вкладам
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что он бы не стал сейчас вводить налог на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн руб. Об этом он рассказал в интервью председателю комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрею Макарову для ресурсов Rambler Group (трансляцию вел портал "Сбербанк TV").
РБК 08:13
Религия
Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве
Настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин умер на 49-м году жизни, сообщается во вторник в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 09:42
Общество
В Сбербанке спрогнозировали пик коронавируса в России
Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая, заявил Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV".
РИА Новости 08:22
Общество
Россияне назвали причины неполучения выплат от государства из-за кризиса
Среди основных причин, по которым россияне остались без поддержки, лидирует ответ, что такие меры поддержки не подходят по каким-либо причинам (17%).
РБК 09:51
Общество
Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса
Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru 07:24
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
Общество
Власти Италии планируют представить план выхода из карантина
Правительство Италии планирует на этой неделе представить план по ослаблению ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
Москва 24 07:23
Общество
Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году
Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb 07:43
Религия
Патриарх попросил правительство отсрочить оплату ЖКХ для церквей
Патриарх Кирилл направил премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой отсрочить коммунальные платежи для церквей.
Газета.Ru 09:34
Здоровье
В Воронеже облбольница частично приостановила прием пациентов
Обозреватель Врн 07:07
Хоккей
Гончар: не имею права оценивать, что происходит в России
Ранее форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин раскритиковал президента России Владимира Путина, а форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин выступил в поддержку российского лидера.
Metaratings 07:40
Экономика
Греф ответил на вопрос о возможности дефолта в России
Глава Сбербанка Герман Греф в видеоинтервью на Сбербанк TV прокомментировал возможность дефолта в России.
RT на русском 08:32
Общество
ВОЗ посоветовала Белоруссии ввести карантин
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советовала Белоруссии для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 принять более жесткие меры – вплоть до введения карантина или, возможно, комендантского часа, заявил во вторник белорусский лидер Александр Лукашенко.
РИА Новости 08:41
Экономика
В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
Общество
В Кремле прокомментировали виртуальные митинги
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском 05:52
Энергетика
Трамп поручил разработать план помощи нефтяным компаниям США
Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил министерствам финансов и энергетики страны разработать план по поддержке нефтяной и газовой отраслей.
RT на русском 09:51
Здоровье
Чайка передал в больницы СКФО комплекты средств индивидуальной защиты
Полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка передал в медицинские учреждения округа комплекты средств индивидуальной защиты, купленные за свой счет, сообщается на официальной странице аппарата полпредства в Instagram.
ТАСС 08:45
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как лечиться от коронавируса дома
Быстрое выздоровление пациентов со слабым течением коронавирусной инфекции возможно даже дома, рассказал в беседе с "Газетой.Ru" заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
РИА Новости 07:45
Финансы
Греф рекомендовал россиянам хранить сбережения в нескольких валютах
Глава Сбербанка Герман Греф порекомендовал россиянам хранить накопления в "валютной корзине".
ТАСС 08:26
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
Энергетика
Цены на Brent и Urals обрушились вслед за ставшей отрицательной WTI
Почему дешевеет нефть Brent и Urals повторяют динамику майского фьючерса на американскую WTI, срок которого истекает во вторник, 21 апреля.
РБК 09:50
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
РИА Новости 19 апреля в 20:15
Экономика
Греф выступил против раздачи денег всем россиянам
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что у российских властей нет возможности раздавать средства всем желающим («вертолетные деньги»), нужно помочь нескольким наиболее пострадавшим отраслям.
Коммерсантъ 09:11
Армия и оружие
Жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе
Жители Надтеречного района Чечни сняли на видео скопление военных машин федеральных войск. Об этом сообщает "Новая газета".
Газета.Ru 06:09
Общество
Лукашенко возмутился масками и антисептиками в школах
RT на русском 09:26
Экономика
ЦБ вводит новые правила расчетов наличными
Установлены новые правила для микрофинансовых организаций, ломбардов и кредитных потребительских кооперативов.
СРБ 03:34
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru вчера в 23:55
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43