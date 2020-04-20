Энергетика
ФАНЦена на нефть марки WTI упала ниже нуля
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI впервые в истории стала отрицательной, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.10 по московскому времени, WTI торговался уже на уровне минус 1,4 доллара за баррель. Срок окончания обращения майского фьючерса — 21 апреля.
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Комментарии
Политика
В Кремле оценили ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты
По словам Пескова, врачи имеют право и должны сообщать о нехватке средств защиты региональным министерствам здравоохранения.
RT на русском 06:19
Политика
В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции
Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42
Общество
РАН заявила о приближении к пику коронавируса в России
Россия приблизилась к пику по заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Известия 06:43
Политика
Мишустин назвал неудовлетворительной оснащенность российских больниц
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал неудовлетворительной оснащенность больниц оборудованием, необходимым для лечения пациентов с коронавирусом.
Lenta.ru 06:35
Экономика
«Мечел» продал Эльгинское месторождение
Общая сумма реструктурированных обязательств перед банками после погашения части долга за счет средств, полученных от продажи Эльги, составит 237 млрд руб. "В текущих экономических условиях и существующего уровня долга мы приняли для себя непростое, но взвешенное решение о продаже Эльгинского угольного комплекса", – отметил генеральный директор "Мечел" Олег Коржов.
Коммерсантъ 07:03
Технологии
Майнеры превратили $11 в $7 млн за 20 минут. Но вывести деньги не смогли
Майнеры при помощи манипуляций в сети стейблкоинов PegNet увеличили баланс своего кошелька с $11 до $6,7 млн.
РБК 06:50
Общество
На Украине продлевают карантин из-за коронавируса
«Правительство продолжает карантин до 11 мая», — написал он в своём Facebook.
RT на русском 06:41
Политика
Песков отклонил вопрос о госзащите для журналистки Милашиной
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос о предоставлении госзащиты журналистке "Новой газеты" Елене Милашиной не входит в компетенцию Кремля.
Московский Комсомолец 06:13
Авто
Расширен список попадающих под налог на роскошь автомобилей в России
Минпромторг России расширил список автомобилей стоимостью выше 3 млн рублей, владельцы которых должны платить налог на роскошь.
Автоновости дня вчера в 00:35
Политика
Вишневский по просьбе Беглова поднял шум на заседании ЗакСа
Лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский во время заседания Законодательного собрания Петербурга 22 апреля попросил своих коллег подписаться под письмом к президенту Владимиру Путину с просьбой выделить средства из Фонда национального благосостояния для борьбы с коронавирусом и для поддержки населения.
ЗакC.Ру 04:14
Здоровье
Сократить срок плато: Путин провел совещание с вирусологами
Владимир Путин в режиме видеосвязи провел совещание с экспертами по ситуации с эпидемией коронавируса в России.
Радио Комсомольская правда 20 апреля в 08:59
Общество
В Германии рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
Институт вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха одобрил первое клиническое испытание вакцины против коронавируса.
RT на русском 05:37
Хоккей
Хоккеист из команды Лукашенко заразился коронавирусом
Pravda.Ru вчера в 10:27
Политика
В Кремле прокомментировали заявления о происхождении коронавируса
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что все утверждения об искусственном происхождении COVID-19 бездоказательны.
RT на русском 05:56
Общество
Власти Москвы обязали жителей с симптомами ОРВИ соблюдать карантин
Жители Москвы с симптомами ОРВИ обязаны соблюдать карантин так же, как лица с подтверждённым диагнозом COVID-19.
RT на русском вчера в 09:22
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель вчера в 03:21
Здоровье
В Омской области уволили главврача больницы и двух замглав минздрава
Московский Комсомолец 01:03
Авто
Простоял в гараже 44 года: в Америке продают Mercedes за 84 млн рублей
Редкий автомобиль оценивают в 1 095 000 долларов (84,3 миллиона рублей по нынешнему курсу).
Российская газета 05:45
Наука
Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом
Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19.
Газета.Ru 05:32
Происшествия
СМИ узнали о проекте расширения полномочий полицейских
В правительстве подготовили поправки в закон «О полиции», которые расширят полномочия сотрудников правоохранительных органов и освободят их от преследования за совершенные действия.
РБК 06:59
Происшествия
Из-за сильного ветра в Москве на машину упало дерево
На севере Москвы из-за сильных порывов ветра упало дерево и повредило один автомобиль.
Газета.Ru 07:01
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Актриса Анастасия Заворотнюк выписана из больницы домой на время карантина.
Газета.Ru 05:35
Здоровье
В Краснодарском крае принудительно госпитализировали 10 человек
В период карантина в суды региона поступило 13 дел о госпитализации пациентов, которые не хотели добровольно лечь в инфекционный стационар.
Живая Кубань 06:38
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
По его данным, президент предложил политику стать вице-премьером Украины по реформам.
Коммерсантъ 06:47
Общество
929 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области
Количество зараженных коронавирусом в Нижегородской области увеличилось до 929. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
В Городе N 03:41
Общество
Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября
Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране.
ТАСС 05:01
Авто
Объявлены цены на новый внедорожник Haval H5 для России
На российский рынок выходит автомобиль Haval H5, ранее известный под именем Great Wall Hover.
Wroom.ru 05:20
Общество
Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным.
RT на русском 02:50
Происшествия
Замглавы департамента культуры Москвы пропал в Крыму
Заместитель руководителя московского департамента культуры Леонид Ошарин пропал в Крыму, сообщила его дочь Анастасия.
РИА Новости 05:01