Энергетика

ФАНФАНЦена на нефть марки WTI упала ниже нуля

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI впервые в истории стала отрицательной, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.10 по московскому времени, WTI торговался уже на уровне минус 1,4 доллара за баррель. Срок окончания обращения майского фьючерса — 21 апреля.
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Нефть WTI упала ниже нуля. Как так вышло и что будет дальше

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