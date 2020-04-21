Мировые цены на нефть впервые в истории упали ниже нуля. Ночью американцы отпускали баррель за 3-8 долларов.

Мировые цены на нефть упали ниже нуля

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Единоборства Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.

Энергетика Кремль прокомментировал обвал цен на нефть Напомним, рекордный обвал цен WTI вызван кризисом на рынке нефти, где отмечен рекордный избыток предложения, однако объявленное снижение добычи странами ОПЕК+ так и не началось. 1K

Армия и оружие SANA: сирийская ПВО отразила ракетную атаку Израиля Средства сирийской противовоздушной обороны перехватили несколько израильских ракет над древним городом Пальмира в провинции Хомс в понедельник, сообщило Сирийское государственное информационное агентство (SANA). 212

Шоу-бизнес Вера Брежнева показала фото сына Александра Цекало Отмечается, что их дети уже заметно подросли. Вера Брежнева решила показать своим подписчикам фото племянника – сына Галушки и Цекало. 7

Футбол В Нидерландах до 1 сентября запретили футбольные соревнования Правительство Нидерландов до 1 сентября запретило проведение футбольных соревнований из-за пандемии коронавирусной инфекции, передает Football Oranje.

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Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 5,1K

Общество Верховный суд призвал к более низким штрафам за нарушение самоизоляции Люди, которые нарушили «общегражданский» режим самоизоляции, введенный в большинстве субъектов России, а также юрлица или ИП, продолжившие работу после ввода ограничений, должны быть привлечены к ответственности по другой норме КоАП — ч. 1 ст. 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), указал ВС. 67

Политика Эрдоган заявил об участии в новом переделе мира Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что впервые со времен Второй мировой воны его страна получила возможность поучаствует в переделе мира после пандемии коронавируса. 6

Общество ВОЗ назвала происхождение нового коронавируса По сути, в ВОЗ поддержали позицию китайских ученых, отстаивающих теорию природной мутации коронавируса при переходе с животных на человека. 205

Энергетика Совладелец «Альфы» назвал разумной стратегией хранить нефть в земле Совладелец «Альфа-Групп» и крупнейшей немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Герман Хан заявил, что лучшая стратегия сейчас — хранить нефть в земле.

Биатлон Драчёв голосовал против назначения Кабукова и Королькевича Владимир Драчёв сообщил «ТАСС», что он выступил против назначения Королькевича и Кабукова.