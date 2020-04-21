Энергетика
ПримаМировые цены на нефть упали ниже нуля
Мировые цены на нефть впервые в истории упали ниже нуля. Ночью американцы отпускали баррель за 3-8 долларов.
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Комментарии
Религия
Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве
Настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин умер на 49-м году жизни, сообщается во вторник в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 09:42
Единоборства
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском 14:06
Экономика
Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК 04:13
Кино
Умер режиссер сериалов «Карпов» и «Морозова» Иван Щеголев
Режиссер и сценарист Иван Щеголев, снявший сериалы «Карпов» и «Морозова», умер в возрасте 59 лет.
РБК 09:20
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $18 за баррель впервые с 2001 года
Цена июньского фьючерса марки Brent упала ниже 18 долларов за баррель впервые с декабря 2001 года, передает РИА Новости.
Москва 24 14:15
Общество
В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ
В текущем году из-за ситуации с коронавирусом ЕГЭ начнется 8 июня, проект расписания экзаменов опубликован для общественного обсуждения.
Газета.Ru 06:42
Энергетика
Кремль прокомментировал обвал цен на нефть
Напомним, рекордный обвал цен WTI вызван кризисом на рынке нефти, где отмечен рекордный избыток предложения, однако объявленное снижение добычи странами ОПЕК+ так и не началось.
Readovka.ru 06:44
Армия и оружие
SANA: сирийская ПВО отразила ракетную атаку Израиля
Средства сирийской противовоздушной обороны перехватили несколько израильских ракет над древним городом Пальмира в провинции Хомс в понедельник, сообщило Сирийское государственное информационное агентство (SANA).
Коммерсантъ вчера в 20:50
Общество
Беспорядки во Владикавказе: тысячи людей сорвали самоизоляцию под руководством певца
Московский Комсомолец вчера в 10:21
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала фото сына Александра Цекало
Отмечается, что их дети уже заметно подросли. Вера Брежнева решила показать своим подписчикам фото племянника – сына Галушки и Цекало.
RuNews24.ru 06:25
Футбол
В Нидерландах до 1 сентября запретили футбольные соревнования
Правительство Нидерландов до 1 сентября запретило проведение футбольных соревнований из-за пандемии коронавирусной инфекции, передает Football Oranje.
Газета.Ru 14:44
Наука
Вирусологи назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом
Как стало известно rosvest.com, главным способом передачи опасной инфекции являются длительные контакты с инфицированным человеком, по утверждению специалистов.
Российский Вестник 06:27
Общество
В Мосгордуме разъяснили порядок взыскания штрафов с нарушителей с ОРВИ
На заболевших ОРВИ распространят все те же правила, что и на нарушителей карантина с подтвержденным коронавирусом, сообщили в столичном оперштабе.
РБК 15:21
Финансы
Греф рекомендовал россиянам хранить сбережения в нескольких валютах
Глава Сбербанка Герман Греф порекомендовал россиянам хранить накопления в "валютной корзине".
ТАСС 08:26
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru вчера в 23:55
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Общество
Мэр российского города забыл выключить прямую трансляцию и обматерил помощницу
Мэр Геленджика Алексей Богадистов забыл выключить прямую трансляцию и обматерил свою помощницу в эфире.
Lenta.ru 09:42
Общество
Верховный суд призвал к более низким штрафам за нарушение самоизоляции
Люди, которые нарушили «общегражданский» режим самоизоляции, введенный в большинстве субъектов России, а также юрлица или ИП, продолжившие работу после ввода ограничений, должны быть привлечены к ответственности по другой норме КоАП — ч. 1 ст. 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), указал ВС.
РБК 07:50
Политика
Эрдоган заявил об участии в новом переделе мира
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что впервые со времен Второй мировой воны его страна получила возможность поучаствует в переделе мира после пандемии коронавируса.
Суть событий 14:08
Общество
ВОЗ назвала происхождение нового коронавируса
По сути, в ВОЗ поддержали позицию китайских ученых, отстаивающих теорию природной мутации коронавируса при переходе с животных на человека.
Российская газета 11:31
Энергетика
Совладелец «Альфы» назвал разумной стратегией хранить нефть в земле
Совладелец «Альфа-Групп» и крупнейшей немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Герман Хан заявил, что лучшая стратегия сейчас — хранить нефть в земле.
Компания 13:37
Футбол
Александр Медведев: «Газпром Арена» может стать временным госпиталем
ФК «Зенит» при необходимости может предоставить стадион на Крестовском острове под размещение коронавирусного госпиталя.
Город+ 08:27
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили Елизавету II с днем рождения
21 апреля Елизавета II, королева Великобритании, отмечает свой день рождения. Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили ее раньше всех.
Телеканал 360° 08:16
Биатлон
Драчёв голосовал против назначения Кабукова и Королькевича
Владимир Драчёв сообщил «ТАСС», что он выступил против назначения Королькевича и Кабукова.
ГЛАС.RU 08:44
Общество
Собянин разрешил выходить на улицу живущим с больными коронавирусом
Москвичам, которые живут вместе с гражданами с признаками коронавирусной инфекции COVID-19 или ОРВИ, разрешили выходить из дома по неотложным нуждам.
РБК 07:32
Происшествия
В Москве начали проверку из-за видео с избиением задержанного
Московская полиция начала служебную проверку после публикации видеоролика, на котором якобы правоохранитель бьет мужчину, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 07:37
Экономика
Эксклюзивное интервью Германа Грефа: о спасении бизнеса, деньгах россиян и мире после коронавируса
Как известно, источником коронавируса был Китай, и они были первыми в мире, кто закрыл границу с КНР.
Lenta.ru 07:25