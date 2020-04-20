Энергетика
ФАНЦена на нефть марки WTI упала ниже нуля
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI впервые в истории стала отрицательной, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.10 по московскому времени, WTI торговался уже на уровне минус 1,4 доллара за баррель. Срок окончания обращения майского фьючерса — 21 апреля.
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Комментарии
Общество
В Свердловской области могут ввести пропускной режим
Власти Свердловской области рассчитывают возможность введения пропускной системы на майских праздниках для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, об этом рассказал глава региона Евгений Куйвашев президенту РФ Владимиру Путину в ходе рабочей встречи.
РИА Новости вчера в 08:37
Здоровье
В России закончилась эпидемия гриппа
В институте констатируют, что эпидемия гриппа в России завершилась, но при этом "заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах".
Газета.Ru вчера в 15:22
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Общество
Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций
Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК вчера в 16:07
Здоровье
О разрушительной второй волне коронавируса предупредили в США
Глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд соотечественников, что вторая волна коронавируса может оказаться более серьезной, по сравнению с первой, пишет The Washington Post.
Live24 вчера в 01:40
Политика
Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая
По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 14:03
Происшествия
В Петербурге загорелся металлический ангар
В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся металлический ангар на площади 450 кв м, сообщается на сайте городского главка МЧС.
РБК 00:54
Общество
Аксенов назвал свинским поведение крымчан, вернувшихся из Таиланда
Аксенов назвал некоторых прилетевших из-за границы крымчан «баламутами» за их выступление против режима самоизоляции.
RuNews24.ru вчера в 23:34
Экономика
Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
Аргументы и Факты вчера в 06:12
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 21 апреля в 20:10
Здоровье
Глава Омской области попросил помочь с обеспечением аппаратами ИВЛ
Губернатор Омской области Александр Бурков попросил председателя правительства РФ Михаила Мишустина помочь в обеспечение региона аппаратами искусственной вентиляции легких, такую просьбу глава региона озвучил в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 13:52
Политика
Украина заблокировала в ООН попытку России ослабить санкции
Украина заблокировала в ООН резолюцию России об ослаблении санкций в связи с экономическим кризисом на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 12:07
Общество
Россиянам раскрыли план действий при уменьшении зарплаты работодателем
Россиянам начали срезать, а то и вовсе не выдавать заработную плату. Граждане зачастую теряются при решении таких вопросов.
ФедералПресс вчера в 20:17
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Общество
Россияне сократили расходы на 90% товаров и услуг
Потребительский спрос жителей России снизился на 90% товаров и услуг, сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование экспертов международного центра Romir и компании BCG.
Газета.Ru вчера в 19:34
Общество
Еще у девяти жителей Кузбасса подтвердили заражение коронавирусом
Заражение коронавирусной инфекцией подтвердилось еще у девяти жителей Кузбасса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:30
Энергетика
Цены на нефть растут на 9-12%, отыгрывая обвал в начале недели
Мировые цены на нефть в четверг утром демонстрируют уверенный рост и уже увеличиваются на 9-12%, продолжая частично отыгрывать падение в начале недели, свидетельствуют данные торговых площадок.
ПРАЙМ 00:41
Общество
Собянин предупредил об исчерпании мест в больницах через 3–4 недели
При сохранении нынешних темпов распространения COVID-19 ограниченный коечный фонд (80 тыс.) заполнится через три-четыре недели.
РБК вчера в 12:51
Общество
Мясников признал ошибочность прогноза по эпидемии коронавируса
Ошибку в прогнозе насчет распространения коронавируса в России признал официальный представитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Александр Мясников.
Газета.Ru вчера в 04:32
Общество
Киберпреступность превзошла уличную преступность из-за коронавируса
В кредитных организациях объяснили, что преступники пользуются методами социальной инженерии, играя на стрессовом состоянии своих жертв из-за эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:49
Общество
В России планируют создать единый центр контроля за водителями
В России ведется работа по созданию единого федерального центра автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП).
Известия вчера в 20:30
Экономика
Индекс Dow Jones упал на почти 3% на фоне ситуации на рынке нефти
Крупнейшие американские фондовые индексы опустились на 3% на закрытии торгов на фоне ситуации на нефтяном рынке.
Газета.Ru 21 апреля в 16:42
Общество
Кадыров побрился наголо после просьбы открыть парикмахерские
Фото: скриншот Прежде на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19 на территории ЧР, проходившем в прямом эфире в Instagram, жители обратились к нему с просьбой открыть салоны красоты и парикмахерские.
Капитал страны 21 апреля в 15:18
Происшествия
В Новосибирской области зафиксировали три новых случая коронавируса
За минувшие сутки в Новосибирской области было зафиксировано три новых случая заражения коронавирусом нового типа.
Газета.Ru 21 апреля в 00:39
Общество
Две кошки заразились коронавирусом в США
Как сообщает Associated Pres, в США впервые зарегистрировали случаи заражения кошек коронавирусом SARS-CoV-2.
Live24 вчера в 17:08
Культура
Документальный сериал Netflix «Король Тигров» бьёт рекорды стриминга
За первые 10 дней «Короля тигров» посмотрело 19 миллионов зрителей, однако стоит помнить, что Nielsen учитывает только просмотры с ТВ и лишь на территории США.
Игромания.ру 20 апреля в 07:56
Футбол
Смолевичи – Динамо Минск: подбор игроков позволит победить
Комментатор телеканала «Хабар» и эксперт сайта Legalbet Амангельды Сейтханов предлагает ставку на победу Динамо Минск в матче чемпионата Беларуси.
Legalbet 20 апреля в 03:37
Общество
Мусульмане начинают отмечать священный месяц Рамадан
Священный для мусульман месяц Рамадан начнется в 2020 году вечером 23 апреля.
ТАСС вчера в 17:02
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33