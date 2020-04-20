Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI впервые в истории стала отрицательной, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.10 по московскому времени, WTI торговался уже на уровне минус 1,4 доллара за баррель. Срок окончания обращения майского фьючерса — 21 апреля.

Цена на нефть марки WTI упала ниже нуля

Общество В Свердловской области могут ввести пропускной режим Власти Свердловской области рассчитывают возможность введения пропускной системы на майских праздниках для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, об этом рассказал глава региона Евгений Куйвашев президенту РФ Владимиру Путину в ходе рабочей встречи. 33

Здоровье В России закончилась эпидемия гриппа В институте констатируют, что эпидемия гриппа в России завершилась, но при этом "заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах". 156

Общество В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи. 3,4K

Здоровье О разрушительной второй волне коронавируса предупредили в США Глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд соотечественников, что вторая волна коронавируса может оказаться более серьезной, по сравнению с первой, пишет The Washington Post. 248

Политика Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 1,9K

Происшествия В Петербурге загорелся металлический ангар В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся металлический ангар на площади 450 кв м, сообщается на сайте городского главка МЧС.

Экономика Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс». 974

Общество В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах Учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. 78

Здоровье Глава Омской области попросил помочь с обеспечением аппаратами ИВЛ Губернатор Омской области Александр Бурков попросил председателя правительства РФ Михаила Мишустина помочь в обеспечение региона аппаратами искусственной вентиляции легких, такую просьбу глава региона озвучил в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. 4

Политика Украина заблокировала в ООН попытку России ослабить санкции Украина заблокировала в ООН резолюцию России об ослаблении санкций в связи с экономическим кризисом на фоне пандемии коронавируса. 266

Общество Россиянам раскрыли план действий при уменьшении зарплаты работодателем Россиянам начали срезать, а то и вовсе не выдавать заработную плату. Граждане зачастую теряются при решении таких вопросов. 2

Общество Россияне сократили расходы на 90% товаров и услуг Потребительский спрос жителей России снизился на 90% товаров и услуг, сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование экспертов международного центра Romir и компании BCG. 197

Общество Еще у девяти жителей Кузбасса подтвердили заражение коронавирусом Заражение коронавирусной инфекцией подтвердилось еще у девяти жителей Кузбасса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. 8

Энергетика Цены на нефть растут на 9-12%, отыгрывая обвал в начале недели Мировые цены на нефть в четверг утром демонстрируют уверенный рост и уже увеличиваются на 9-12%, продолжая частично отыгрывать падение в начале недели, свидетельствуют данные торговых площадок.

Общество Мясников признал ошибочность прогноза по эпидемии коронавируса Ошибку в прогнозе насчет распространения коронавируса в России признал официальный представитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Александр Мясников. 1,4K

Общество Киберпреступность превзошла уличную преступность из-за коронавируса В кредитных организациях объяснили, что преступники пользуются методами социальной инженерии, играя на стрессовом состоянии своих жертв из-за эпидемии коронавируса. 4

Экономика Индекс Dow Jones упал на почти 3% на фоне ситуации на рынке нефти Крупнейшие американские фондовые индексы опустились на 3% на закрытии торгов на фоне ситуации на нефтяном рынке.

Общество Кадыров побрился наголо после просьбы открыть парикмахерские Фото: скриншот Прежде на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19 на территории ЧР, проходившем в прямом эфире в Instagram, жители обратились к нему с просьбой открыть салоны красоты и парикмахерские. 1,4K

Общество Две кошки заразились коронавирусом в США Как сообщает Associated Pres, в США впервые зарегистрировали случаи заражения кошек коронавирусом SARS-CoV-2. 38

Культура Документальный сериал Netflix «Король Тигров» бьёт рекорды стриминга За первые 10 дней «Короля тигров» посмотрело 19 миллионов зрителей, однако стоит помнить, что Nielsen учитывает только просмотры с ТВ и лишь на территории США.

Футбол Смолевичи – Динамо Минск: подбор игроков позволит победить Комментатор телеканала «Хабар» и эксперт сайта Legalbet Амангельды Сейтханов предлагает ставку на победу Динамо Минск в матче чемпионата Беларуси.