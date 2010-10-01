Энергетика
RT на русскомЦена на нефть марки WTI выросла почти на 25%
В ходе торгов в среду, 29 апреля, цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%. По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.
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Происшествия
Нарушитель самоизоляции напал на полицейского в Москве
В Москве нарушитель режима самоизоляции, введенного в связи с коронавирусом, напал на сотрудника полиции, возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».
Известия 08:53
Общество
В Роспотребнадзоре допускают ужесточение ограничений после 12 мая
Режим ограничений, введенный в России из-за опасности распространения коронавируса, может быть ужесточён после 12 мая, если граждане не будут ответственно относиться к нему на праздниках.
Национальная служба новостей вчера в 05:58
Политика
Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом
Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
Интерфакс вчера в 14:49
Общество
Число заболевших коронавирусом на Дону выросло до 1106
По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтверждённых больных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 80 и по состоянию на 2 мая достигло 1 106 человек.
Правительство Ростовской области 04:40
Общество
Собянин предупредил о возможности ужесточить выдачу пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что если на улицах столицы будет много людей и понадобится сократить их количество для предупреждения распространения коронавируса, власти города могут ужесточить меры, сократив выдачу пропусков.
Известия 05:54
Общество
Медицинские маски названы потенциальным источником опасности
Медицинские маски могут быть потенциальным источником болезни, об этом заявил исполнительный директор общественной организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин.
RuNews24.ru 00:44
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке рассказал, как переболел COVID-19
Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как у него протекал коронавирус.
РИА Новости 05:34
Общество
Ученые нашли природное средство от похмелья
Профиль вчера в 21:30
Политика
Украинский посол в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Берлин, 2 мая 2020, 03:09 — REGNUM Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался от приглашения властей Берлина принять участие вместе в памятной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине.
REGNUM вчера в 20:09
Общество
Во Владимирской области выявили 60 новых случаев коронавируса
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области утром 2 мая сообщает о 60 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в регионе.
Владимирские ведомости 03:33
Здоровье
На Кубани коронавирусом заразился годовалый ребенок
В Краснодаре заболели 14 человек, среди них - четырехлетний ребенок. В Сочи зафиксировано девять заражений, одно - у 14-летнего подростка.
Российская газета вчера в 06:33
Экономика
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников
Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 02:18
Кино
Disney снимет киноадаптацию «Геркулеса»
Диснеевский мультфильм «Геркулес» 1997 года будет переснят как игровой кинофильм.
Радио Комсомольская правда вчера в 04:59
Политика
Токаев прекратил сенаторские полномочия Дариги Назарбаевой
РИА Новости 04:12
Общество
Россияне рассказали, чем займутся после отмены режима самоизоляции
Большинство россиян после снятия ограничений в первую очередь планируют прогуляться по городу, а также обнять родных и друзей.
Газета.Ru 08:20
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
Общество
Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
Московский Комсомолец вчера в 11:59
Здоровье
Назван главный признак коронавируса
Изменение вкусовых ощущений является главным признаком коронавируса.
Lenta.ru 08:38
Космос
Космический кризис: марсоход Curiosity может прекратить работу из-за финансовых проблем NASA
Машины и Механизмы 08:20
Происшествия
При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик
РИА Новости 01:28
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare случайно включили вид от третьего лица
Tkade14 случайно сыграл в Call of Duty: Modern Warfare с видом от третьего лица.
Cyber.sports.ru 08:29
Общество
Опубликованы первые фото Ким Чен Ына после отсутствия
Опубликованы фото лидера КНДР Ким Чен Ына с его первого за 20 дней мероприятия. Кадры появились в официальных северокорейских СМИ.
РЕН ТВ вчера в 20:24
Игры
Обзор Streets of Rage 4. Ретро с кулаками
Kung Fury Sonic Mania В конце 80-х – начале 90-х битэмапы были одним из самых популярных и востребованных жанров: вспомните только Double Dragon, Final Fight, Golden Axe, Battletoads, TMNT и, конечно же, Streets of Rage.
Игромания.ру 06:00
Общество
Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок
Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению губернатора Московской области, жителям региона в период с 1 мая по 11 мая включительно настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы — при нахождении в местах общего пользования, включая аптеки, магазины, такси, поликлиники.
REGNUM 07:29
Общество
ФАС выявила компанию, которая повысила цены на маски сразу на 957%
По данным ведомства, компания ООО «ВИТТА компани» с декабря по февраль закупила трехслойные защитные маски по цене 7,29 рубля за штуку, а продала почти в десять раз дороже.
Новости Воронежа вчера в 12:58
Общество
Коронавирус подтвержден в 45 районах Нижегородской области
Случаи заражения коронавирусом (COVID-19), по данным на 2 мая, подтверждены в 45 районах и городских округах Нижегородской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Бизнес News. Время зарабатывать 05:13
Общество
В Самарской области выявили 25 новых случаев заболевания коронавирусом
Как стало известно, в регионе подтвердили 25 новых случаев заболевания коронавирусом.
Самарская газета вчера в 04:17
Общество
Глава Роспотребнадзора объяснила, с чего начнется отмена самоизоляции
Послабление ограничений в России начнется с разрешения прогулок по 2-3 человека, уверена глава Роспотребнадзора Анна Попова.
ToDay News Ufa 02:21