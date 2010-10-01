Мировые цены на нефть стали расти. Фьючерсы на нефть WTI по поставкам на июнь выросли на 14,81%. Теперь баррель сырья этой марки стоит 17,29 долларов за баррель.

Политика В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера. 1K

Общество Активность российских оборонных заводов отследили по мобильным данным Американская геопространственная аналитическая компания Orbital Insights утверждает, что отслеживает активность по сигналам мобильных телефонов на российских военных заводах.

Общество В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан. 105

Общество Опубликованы первые за 20 дней фото Ким Чен Ына Официальный печатный орган Трудовой партии Кореи опубликовал фотографии северокорейского лидера Ким Чен Ына, сделанные во время его первого за последние 20 дней появления на публике.

Происшествия В Сочи оштрафован местный житель, устроивший скандал полицейским Сочи, Краснодарский край, 1 мая 2020, 18:26 — REGNUM Мужчина, устроивший на улице скандал и накричавший на сотрудников полиции, оштрафован за нарушение режима самоизоляции в городе Сочи Краснодарского края. 303

Общество Маск заявил о намерении продать все свои вещи Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи. 104

Шоу-бизнес Умер актер театра Евгений Федоров На 97-м году жизни скончался старейший актер театра имени Вахтангова, заслуженный артист РСФСР Евгений Федоров. 13

Политика У премьер-министра Мишустина обнаружили коронавирус Общее число заболевших коронавирусом в стране превысило 100 тысяч — 106 498 человек. 5,8K

Спорт Комиссия МОК прокомментировала результаты расследования WADA «Комиссия спортсменов МОК приветствует новости о существенном продвижении, которое было осуществлено отделом расследований WADA, и благодарит всех, кто был вовлечен в этот процесс», — говорится в сообщении. 1

Футбол Футболист «Луча» высказался против обнуления сроков Путина Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин считает, что в России глава государства не должен находиться на своем посту более 20 лет. 6

Происшествия В Венесуэле заключенные устроили бунт, погибли 17 человек В столкновениях погибли 17 заключенных, еще 9 были ранены. В настоящее время порядок в тюрьме восстановлен.

Технологии Назван способ «удалиться» из интернета По словам Щельцина, компании прекращают обработку данных не сразу, а по истечении срока доступа для правоохранителей, причем они могут затягивать этот процесс, из-за чего личная информация может быть не удалена полностью, а лишь скрыта из публичного пространства. 5

Политика Зеленский ищет новую должность для Саакашвили на Украине Глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сообщил на брифинге, который транслировал телеканал «112», на днях Саакашвили вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, и они нашли ему подходящую должность. 20