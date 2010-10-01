Энергетика
Piter.tvМировые цены на нефть стали расти
Мировые цены на нефть стали расти. Фьючерсы на нефть WTI по поставкам на июнь выросли на 14,81%. Теперь баррель сырья этой марки стоит 17,29 долларов за баррель.
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Комментарии
Политика
В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина
В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич тайно женился в четвертый раз
Андрей Макаревич рассказал в интервью на «Радио Свобода», что тайно женился в четвертый раз и счастлив.
Дни24 08:52
Общество
Активность российских оборонных заводов отследили по мобильным данным
Американская геопространственная аналитическая компания Orbital Insights утверждает, что отслеживает активность по сигналам мобильных телефонов на российских военных заводах.
Lenta.ru 23:29
Общество
В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии
Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан.
ТАСС 05:04
Общество
Опубликованы первые за 20 дней фото Ким Чен Ына
Официальный печатный орган Трудовой партии Кореи опубликовал фотографии северокорейского лидера Ким Чен Ына, сделанные во время его первого за последние 20 дней появления на публике.
RT на русском 20:23
Общество
В РПЦ высказались против изображения Сталина в храме Вооруженных сил
Удивило многих и желание разместить в храме изображение президента Владимира Путина.
ФедералПресс 11:23
Политика
Посол Украины отказался возлагать цветы в Берлине с послом России
Посол Украины в Германии отказался от приглашения властей Берлина возложить цветы вместе с послом России по случаю 75-летия Победы.
РИА Новости 14:04
Происшествия
В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников
Газета.Ru вчера в 02:16
Происшествия
В Сочи оштрафован местный житель, устроивший скандал полицейским
Сочи, Краснодарский край, 1 мая 2020, 18:26 — REGNUM Мужчина, устроивший на улице скандал и накричавший на сотрудников полиции, оштрафован за нарушение режима самоизоляции в городе Сочи Краснодарского края.
REGNUM 11:26
Политика
Песков: здоровье Путина охраняют на максимальном уровне
Охрана здоровья президента России Владимира Путина обеспечивается на максимальном уровне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 11:30
Общество
На утро 2 мая в Иркутской области выявили 16 новых случаев COVID-19
По данным оперштаба на 10:30 2 мая, в Иркутской области выявили еще 16 случаев COVID-19. Всего 166 инфицированных коронавирусом в регионе.
Твой Иркутск 23:02
Наука
Биологи рассказали, как безопасно приготовить курицу
Биологи советуют ориентироваться на мясо в самой широкой части курицы.
Деловое.ТВ 11:26
Общество
Маск заявил о намерении продать все свои вещи
Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи.
Известия 15:22
Шоу-бизнес
Умер актер театра Евгений Федоров
На 97-м году жизни скончался старейший актер театра имени Вахтангова, заслуженный артист РСФСР Евгений Федоров.
iReactor 05:55
Политика
У премьер-министра Мишустина обнаружили коронавирус
Общее число заболевших коронавирусом в стране превысило 100 тысяч — 106 498 человек.
Югополис вчера в 13:03
Экономика
В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов
Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 04:42
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Спорт
Комиссия МОК прокомментировала результаты расследования WADA
«Комиссия спортсменов МОК приветствует новости о существенном продвижении, которое было осуществлено отделом расследований WADA, и благодарит всех, кто был вовлечен в этот процесс», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна 08:38
Футбол
Футболист «Луча» высказался против обнуления сроков Путина
Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин считает, что в России глава государства не должен находиться на своем посту более 20 лет.
ProstoProSport 13:00
Здоровье
Названа разница в течении COVID-19 у мужчин и женщин
Мужчины тяжелее переносят коронавирус по сравнению с женщинами и чаще оказываются в реанимации.
Известия 21:26
Общество
ВОЗ оставила в силе глобальный режим ЧС из-за вируса
Всемирная организация здравоохранения решила не отменять режим чрезвычайной ситуации, объявленный из-за распространения коронавируса.
РБК 16:03
Происшествия
В Венесуэле заключенные устроили бунт, погибли 17 человек
В столкновениях погибли 17 заключенных, еще 9 были ранены. В настоящее время порядок в тюрьме восстановлен.
Вести.Ru 20:52
Технологии
Назван способ «удалиться» из интернета
По словам Щельцина, компании прекращают обработку данных не сразу, а по истечении срока доступа для правоохранителей, причем они могут затягивать этот процесс, из-за чего личная информация может быть не удалена полностью, а лишь скрыта из публичного пространства.
Известия 21:11
Армия и оружие
Министерство обороны РФ опубликовало архивы о Берлинской операции
Министерство обороны РФ публикует ранее засекреченные архивы о Берлинской операции — последней решающей битве Великой Отечественной войны.
Вести.Ru 19:45
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов отсудил у жены долю в квартире
StarHit.ru 00:30
Футбол
Российский футболист Давыдов не может вернуться из Болгарии на Родину
ProstoProSport 10:28
Политика
Зеленский ищет новую должность для Саакашвили на Украине
Глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сообщил на брифинге, который транслировал телеканал «112», на днях Саакашвили вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, и они нашли ему подходящую должность.
Gazeta.SPb вчера в 17:05
Общество
В Испании задержан экс-депутат Госдумы России
Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:47
Кино
Минобороны создало документальный сериал о Великой Отечественной войне
RT на русском 12:03