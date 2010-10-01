В ходе торгов в среду, 29 апреля, цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%. По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.

Цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%

Общество В Испании задержан экс-депутат Госдумы России Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости". 321

Общество Обязательный масочный режим введут в Забайкалье Забайкальские власти собираются ввести обязательный масочный режим в общественных местах и транспорте.

Авто Новый субкомпактный пикап от Ford получит имя Maverick В Европе в 1990-х годах, Ford использовал имя Maverick для своего внедорожника, построенного на базе Nissan Terrano II, а затем в 2000-х годах он снова воскресил имя для кроссовера Escape первого поколения.

Общество Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства. 13

Происшествия Замглавы УМВД Воскресенска задержан по делу о взятке В ведомстве добавили, что замначальника УМВД предъявлено обвинение в получении взятки за незаконные действия (бездействия) с использованием своего должностного положения группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с вымогательством взятки (п.п. "а,б" ч.5 ст. 290 УК РФ). 56

Наука У пищевой бактерии раскрыли патогенный секрет В бактериях содержится много ферментов РНКаз, расщепляющих РНК, и из-за них РНК белка-шаперона может исчезнуть быстрее, чем на ней синтезируется нужное количество белка.

Общество В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом. 1,2K

Происшествия В Венесуэле 41 человек погиб при попытке заключенных сбежать из тюрьмы В начале октября 2018 года в Индонезии из трех тюрем сбежали 1,2 тыс. заключенных.

Общество Медицинские маски назвали потенциальным источником опасности Исполнительный директор общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин назвал медицинские маски потенциальным источником опасности в беседе с радио Sputnik. 32

Происшествия Актёр Джо Пантолиано попал под машину По информации супруги актёра, на которую ссылается портал, 68-летний Пантолиано был госпитализирован после того, как во время семейной прогулки он попал под машину.

Происшествия В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД. 1K

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. 8,7K

Политика Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства. 1,6K

Политика Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI. 4,7K

Общество Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap. 473

Футбол Футболисту сборной Англии грозит дисквалификация на год По информации Daily Mail, 29-летнему игроку грозит отстранение от футбола на один год за нарушение правил о ставках.