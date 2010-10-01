Энергетика
RT на русскомЦена на нефть марки WTI выросла почти на 25%
В ходе торгов в среду, 29 апреля, цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%. По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.
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Медицинские маски назвали потенциальным источником опасности
Исполнительный директор общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин назвал медицинские маски потенциальным источником опасности в беседе с радио Sputnik.
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По информации супруги актёра, на которую ссылается портал, 68-летний Пантолиано был госпитализирован после того, как во время семейной прогулки он попал под машину.
REGNUM вчера в 22:52
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Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
Интерфакс вчера в 14:49
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Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
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Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»
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Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
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Министерство обороны РФ публикует ранее засекреченные архивы о Берлинской операции — последней решающей битве Великой Отечественной войны.
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Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
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