Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена на нефть марки WTI выросла почти на 25%

В ходе торгов в среду, 29 апреля, цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%. По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.
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Цены на нефть начали расти

News.ruвчера в 10:27

Нефть уверенно дорожает на признаках восстановления спроса

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Цена нефти Brent поднялась выше $27

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Нефть взяла передышку после быстрого роста

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Нефть продолжила дорожать на признаках восстановления спроса

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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 15:48, Ашберн

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Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

BFM.ru 03:50
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Общество

Медицинские маски названы потенциальным источником опасности

Медицинские маски могут быть потенциальным источником болезни, об этом заявил исполнительный директор общественной организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин.
RuNews24.ru 00:44
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Футбол

Тихонов отреагировал на информацию о зарплате Соболева в «Спартаке»

RT на русском 07:25
1
Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
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Наука

Создано средство против неизлечимого рака

Evo-rus.com 07:30
14
Общество

Еще 34 человека с коронавирусом скончались в Москве

За последние сутки в Москве умерло ещё 34 человека, инфицированных коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в субботу.
Интерфакс 15:24
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Политика

Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия вчера в 18:42
564
Общество

Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство «Рёнхап».
Коммерсантъ вчера в 18:01
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Технологии

«Росатом» продлит срок жизни стволов пушек и гаубиц

Специалисты ТРИНИТИ* предложили новую технологию для продления "жизни" стволов пушек и гаубиц.
Деловое.ТВ 13:12
22
Происшествия

В Ленинградской области ликвидировали пожар на пилораме

РИА Новости 15:29
1
Здоровье

Мужчины и женщины переносят коронавирус по-разному

Мужчины переносят коронавирус тяжелее женщин и чаще оказываются в реанимации.
URA.Ru вчера в 23:52
14
Общество

Лукашенко не проходил тест на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проходил тест на коронавирус, поскольку чувствует себя хорошо.
Известия 13:51
48
Общество

Прогноз об окончании пандемии коронавируса в России изменили ученые

Скорректированный прогноз опубликовали ученые из Сингапура. По их прогнозу в России окончание пандемии придется на 8 августа.
Privet-Rostov.ru 04:55
1,8K
Общество

Попова допустила усиление ограничительных мер после 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если жители России не будут соблюдать режим самоизоляции в майские праздники, то не исключено, что после 12 мая его придется ужесточать.
Профиль вчера в 07:58
2,3K
Происшествия

Врач выпал из окна воронежской больницы

Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС 13:15
1,2K
Общество

Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
1,4K
Общество

В Вольском районе два села закрыли на карантин из-за коронавируса

В Вольском районе Саратовской области 2 села закрыли на карантин.
Регион 64 10:21
6
Игры

В Google Play и App Store бесплатно раздают Deus Ex Go

Deus Ex Go – мобильный спин-офф серии, разработанный в жанре головоломки. Игру можно получить бесплатно в Google Play и App Store.
Cyber.sports.ru вчера в 10:03
3
Транспорт

Пассажиров без масок не пустят в транспорт Подмосковья с 12 мая

«Для нераспространения коронавируса с 12 мая пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт», — указала первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.
Известия 15:13
187
Здоровье

В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом

У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
1,3K
Космос

Индустрия малых спутников требует стандартизации — Bryce Space Tech

Индустрия разработки и изготовления малых спутников требует большей стандартизации.
ИА Красная Весна 07:36
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Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна

Газета.Ru 14:11
205
Политика

Путин обратится к россиянам 9 мая

Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
Ведомости 10:11
3,3K
Общество

Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом

Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости 07:17
21
Шоу-бизнес

«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни

Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом

RT на русском 10:36
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Общество

С митрополита Тихона требуют 10 млн рублей за личную переписку

Личную электронную почту митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) взломали и начали публиковать переписку.
URA.Ru вчера в 12:46
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Авто

Тюнеры из ABT «зарядили» гибридные Audi Q5

Для версии кроссовера Q5 55 TFSI e тюнеры приготовили два варианта 20-дюймовых колесных дисков ABT GR черного цвета: с глянцевым или матовым покрытием и алмазной шлифовкой отдельных элементов.
Тарантас Ньюс 30 апреля в 23:53
Здоровье

Проценко рассказал, как переболел коронавирусом

Газета.Ru 12:01
265
Общество

В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в населенных пунктах региона, на территории которых наблюдается высокий уровень заражаемости коронавирусной инфекцией.
Известия 15:29
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