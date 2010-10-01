Энергетика
RT на русскомЦена на нефть марки WTI выросла почти на 25%
В ходе торгов в среду, 29 апреля, цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%. По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 18:21, Ашберн
Комментарии
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС 13:15
Футбол
Уткин жестко объяснил, почему игнорирует волгоградский «Ротор»
Футбольный комментатор Василий Уткин рассказал о своем отношении к «Ротору».
Metaratings 15:18
Политика
Президент Хорватии начал борьбу с проявлениями неонацизма в стране
В канун 75-летия Великой Победы над фашизмом президент Хорватии Зоран Миланович открыто выступил против проявлений неонацизма и попыток реабилитации в стране усташей - сторонников марионеточного Независимого государства Хорватия - НГХ (1941-1945), чьи идеи, к сожалению, все еще находят здесь значительное количество последователей.
Российская газета 05:33
Общество
В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи
В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи.
RT на русском 11:50
Общество
Собянин объяснил создание в Москве временных госпиталей
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что практически во всех странах мира, которые переживают пандемию коронавируса, создают временные госпитали в крупных капитальных сооружениях - торговых центрах и спортивных сооружениях.
Московский Комсомолец 09:09
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов отсудил у жены долю в квартире
StarHit.ru вчера в 00:30
Автоспорт
Феттель неудачно дебютировал в виртуальных гонках
Четырёхкратный чемпион «Формулы-1», пилот Ferrari Себастьян Феттель принял участие в виртуальной Гонке легенд.
RT на русском 18:01
Наука
Описан новый способ лечения коронавируса
Американские ученые из Школы медицины Кека при Университете Южной Калифорнии проанализировали иммунный ответ организма на заражение.
Российская газета 11:05
Общество
Число умерших от коронавируса в штате Нью-Йорк выросло за сутки на 299
После продолжавшегося несколько дней подряд снижения смертность от инфекции снова стала расти. Это признал губернатор Эндрю Куомо.
Эхо Москвы 13:31
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать человечество
Российский режиссер Никита Михалков считает, что миллиардер и филантроп Билл Гейтс хочет чипировать всех людей планеты.
Газета.Ru 13:34
Общество
В Москве число умерших с коронавирусом превысило 700 человек
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на 2 мая, общее число больных COVID-19 в России составляет 124 054 человека, 1256 заболевших умерли.
Ведомости 15:41
Шоу-бизнес
«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни
Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
Авто
В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств
С 1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств, напоминает портал «Автоновости дня».
Мурманский вестник 30 апреля в 02:13
Футбол
Динияр Билялетдинов: Меня, как и Фролова, просят одолжить денег
По мнению Билялетдинова, каждый имеет право высказывать свою точку зрения - в том числе и по поводу проводимой в стране политики.
Советский спорт 12:09
Общество
Рекомендации по срокам окончания учебного года дало Минпросвещения
Как сообщает РИА Новости, Министерство просвещения РФ выступило с заявлением, в котором сообщило об окончании сроков текущего учебного года.
Live24 вчера в 01:43
Общество
В Москве определили районы, где удобнее пережить самоизоляцию
Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum запустили систему мониторинга районов города, в которых комфортнее всего переживать режим самоизоляции.
Коммерсантъ 07:09
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
Футбол
Матюиди рассказал, как он пережил коронавирус
Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди, который переболел коронавирусом, поделился своими эмоциями от этого события.
Metaratings 17:22
Авто
Составлен топ-5 самых бюджетных легковушек в РФ на 1 мая
Специалисты портала CarsWeek.ru провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей и составили актуальный рейтинг самых дешевых автомобилей в России по состоянию на 1 мая 2020 года.
Тарантас Ньюс вчера в 13:35
Политика
Чехия может открыть границы с четырьмя соседними странами в июле
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек прогнозирует, что республика в июле откроет границы со Словакией, Австрией, Германией и Польшей.
ТАСС 14:48
Экономика
Россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии
С 1 мая россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей.
Газета.Ru вчера в 03:12
Политика
Путин обратится к россиянам 9 мая
Ведомости 10:11
Общество
Борис Джонсон назвал сына в честь спасших его врачей
Аргументы и Факты 10:14
Армия и оружие
Дочь маршала Конева рассказала, почему его фронт не штурмовал Рейхстаг
РИА Новости 11:36
Общество
Еще 34 человека с коронавирусом скончались в Москве
За последние сутки в Москве умерло ещё 34 человека, инфицированных коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в субботу.
Интерфакс 15:24
Политика
Мэр Черкасс пообещал Зеленскому сопротивление из-за дела по карантину
Мэр украинских Черкасс Анатолий Бондаренко заявил президенту Владимиру Зеленскому, что город будет оказывать сопротивление в связи с делом, возбужденным из-за решения местных властей досрочно ослабить карантин из-за коронавируса.
РИА Новости 08:44