Энергетика
RT на русскомЦена на нефть марки WTI выросла почти на 25%
В ходе торгов в среду, 29 апреля, цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%. По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.
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Цены на нефть стремятся вниз, WTI подешевела почти на 20%
Центр энергетической экспертизы28 апреля в 04:08
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Комментарии
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости вчера в 15:56
Происшествия
В Красноярском крае нашли погибшего при прорыве дамбы в прошлом году
В Курагинском районе Красноярского края на реке Сисим найдено тело работника старательской артели, пропавшего в прошлом году при прорыве дамбы.
Российская газета 27 апреля в 08:15
Музыка
Экс-солист группы «Бутырка» обвинил Илью Яббарова в краже песни
StarHit.ru 28 апреля в 16:00
Происшествия
Грузовики с десятками разлагающихся тел обнаружили в Нью-Йорке
Вблизи одного из бруклинских похоронных бюро Нью-Йорка обнаружили грузовики с десятками тел умерших, которые уже начали разлагаться, пишет 29 апреля The New York Times.
Известия вчера в 22:24
Общество
Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области
Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:43
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней
В начале апреля Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил, что в стране продлевается режим нерабочих дней из-за коронавируса до 30 апреля.
RT на русском 28 апреля в 10:51
Происшествия
Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса
Известия вчера в 12:22
Наука
В Британии назальный спрей хотят использовать для лечения коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые из Великобритании предлагают использовать назальный спрей для лечения коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 10:58
Политика
Песков призвал не недооценивать риск второй волны коронавируса
Песков напомнил о словах главы больницы в Коммунарке Дениса Проценко, который заверил Владимира Путина, что Россия готова даже к итальянскому сценарию.
Интерфакс вчера в 18:07
Общество
В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию
Режим контртеррористической операции ввели с 00.30 (22.30 мск среды) по решению начальника регионального УФСБ на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области.
РИА Новости вчера в 19:42
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс вчера в 12:16
Экономика
МОТ предупредила о лишении 1,6 млрд человек средств из-за коронавируса
В результате экономического кризиса из-за пандемии коронавируса могут лишиться средств к существованию примерно 1,6 млрд рабочих неформального сектора экономики по всему миру.
РБК вчера в 13:19
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ вчера в 13:13
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости вчера в 15:15
Футбол
Сезон во французской Лиге 1 будет завершён досрочно
Текущий розыгрыш французского первенства в высшем и во втором по силе дивизионе будет завершён досрочно, а новый сезон может стартовать в августе.
Metaratings 28 апреля в 09:16
Здоровье
В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до 11 мая
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании заявил о продлении режима самоизоляции в регионе до 11 мая.
РИА Новости вчера в 08:15
Спорт
Predator: Hunting Grounds стартовала с большими проблемами
Sony не разрешила изданиям опробовать Predator: Hunting Grounds до релиза, поэтому журналисты попали на серверы игры вместе с другими пользователями в прошлую пятницу.
Городской портал Новый Нижний 28 апреля в 01:00
Общество
Подать заявку на грантовую поддержку инновационных проектов в Москве можно до 15 мая
В столице приняли решение продлить срок подачи заявок на получение гранта на поддержку комплексных инновационных проектов для участников Московского инновационного кластера (МИК), говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
РИАМО 00:30
Общество
Главврач Коммунарки выступил за сохранение ограничений
Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко выступил за сохранение ограничений для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 16:19
Общество
Возможный трубоукладчик «Северного потока – 2» направился к Балтике
Известия вчера в 10:18
Общество
Роскомнадзор разблокировал Vademecum после удаления статьи о COVID-19
Роскомнадзор возобновил доступ к сайту Vademecum, заблокированный ранее из-за обвинений в размещении недостоверной статьи о коронавирусе, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
РБК вчера в 06:44
Общество
Ubisoft анонсировала Assassin’s Creed Valhalla
News.ru вчера в 16:03
Экономика
Российская промышленность погрузилась в депрессию
По данным Росстата, в марте российская промышленность избежала спада – промышленное производство выросло на 0,3% в годовом выражении, но индустрию поддержал ажиотажный спрос на продукты и товары первой необходимости.
Ведомости вчера в 17:30
Политика
Армия Хафтара приостановила боевые действия
Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, осаждающие столицу страны Триполи, заявили в среду, что договорились о гуманитарной паузе в боевых действиях во время священного для мусульман месяца Рамадан.
Коммерсантъ вчера в 17:49
Политика
На Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток — 2»
Макогон добавил, что завершение строительства «Северного потока — 2» приведёт к потере оставшихся 50 млрд куб. м.
RT на русском вчера в 06:44
Технологии
Хакеры могут получить доступ к камере смартфона
Как сообщил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Тимофеев, сегодня хакеры могут получить доступ не только к файлам, истории поиска, перепискам и разговорам, а также к микрофону или камере.
Русская Планета 28 апреля в 17:02
Общество
В Татарстане появится новая цель в системе пропусков
Vverh-tatarstan.ru вчера в 10:05
Здоровье
Назван самый полезный способ приготовления кофе
РИА Новости вчера в 20:10
Общество
Италия выходит из коронавирусного кризиса: рестораторам скоро разрешат работать, но они недовольны
Италия — страна, которая пострадала от коронавируса больше других европейских государств.
НГС.Кемерово вчера в 20:30
Общество
В Волгоградской области разрешили работать самозанятым
В среду опубликовано постановление губернатора Волгоградской области об утверждении новых правил передвижения волгоградцев во время режима самоизоляции.
Волгоградская правда вчера в 10:11