Цены на нефть продолжают расти, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные торгов. Нефть Brent подорожала на 11,93% до $25,23 за баррель.

Общество Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений. 117

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май» Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги. 17

Здоровье Собянин объяснил создание временных госпиталей в Москве Временные госпитали создают в Москве на случай приближения к пиковым значениям и если не хватит действующих мощностей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Шоу-бизнес 66-летний Андрей Макаревич женился на молодой иностранке Артист старается не посвящать поклонников в свою личную жизнь, но тут он не смог удержаться и объявил, что в очередной раз женился. 36

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Общество Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС. 1,1K

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Политика Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel. 427

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Общество Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима в Москве В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью для фильма «Опасный вирус 4» напомнил, что после прохождения пика заболеваемости сразу отменять режим всеобщей самоизоляции нельзя, поскольку для стабилизации ситуации потребуется время. 2,1K