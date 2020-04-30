Энергетика
Газета.RuНефть Brent поднялась в цене выше $25 за баррель
Цены на нефть продолжают расти, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные торгов. Нефть Brent подорожала на 11,93% до $25,23 за баррель.
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Комментарии
Общество
Опубликовано видео с появившимся на публике Ким Чен Ыном
РИА Новости 06:07
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом
РИА Новости 10:22
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май»
Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги.
Live24 вчера в 06:49
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 30 апреля в 13:36
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
РИА Новости 30 апреля в 09:02
Здоровье
Названа разница в течении COVID-19 у мужчин и женщин
Мужчины тяжелее переносят коронавирус по сравнению с женщинами и чаще оказываются в реанимации.
Известия вчера в 21:26
Политика
Путин обратится к гражданам 9 мая от Вечного огня
Отрывок из передачи выложил в своем аккаунте в соцсети Instagram ее автор Павел Зарубин.
Российская газета 09:32
Культура
Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу
Участники работали с преподавателями, с музыкальными продюсерами, чтобы максимально запутать жюри и зрителей.
Собеседник 30 апреля в 03:42
Здоровье
Собянин объяснил создание временных госпиталей в Москве
Временные госпитали создают в Москве на случай приближения к пиковым значениям и если не хватит действующих мощностей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 08:47
Общество
Попова заявила, что до марта в России коронавируса не было
Некоторые россияне считают, что уже переболели новым коронавирусом в январе-феврале, однако это неверно, до марта его в России не было.
ТАСС 05:18
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
Технологии
«Росатом» продлит срок жизни стволов пушек и гаубиц
Популярная механика 05:20
Общество
Попова допустила возможность передачи коронавируса с водой и едой
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что коронавирус может попадать в организм человека с едой и водой.
Газета.Ru 09:44
Шоу-бизнес
«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни
Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
Армия и оружие
Сирия новости 2 мая 16.30: в Алеппо предотвращен теракт, мужчина был застрелен в Дейр-эз-Зоре войсками коалиции
ФАН 09:30
Шоу-бизнес
66-летний Андрей Макаревич женился на молодой иностранке
Артист старается не посвящать поклонников в свою личную жизнь, но тут он не смог удержаться и объявил, что в очередной раз женился.
Paparazzi.ru вчера в 15:51
Политика
Зеленский призвал сделать все для расследования трагедии в Одессе
Государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 09:13
Общество
Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ
В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
РБК вчера в 11:40
Футбол
Летом из «Реала» могут уйти как минимум пять игроков
Ранее ГЛАС сообщал о том, что Марсело не хочет уходить из «Реала» и надеется остаться здесь до конца карьеры.
ГЛАС.RU 06:07
Общество
Тест на коронавирус покажет результат на третий день после заражения
Тест на коронавирус показывает результат не третий день после предполагаемого заражения.
Известия 10:04
Политика
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия вчера в 18:42
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в этом учебном году в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, в десятых классах – до 30 мая.
Страна Советов on-line вчера в 04:43
Общество
Минздрав выступил против резкого снятия ограничений из-за коронавируса
Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что введенные меры по профилактике коронавируса и режим самоизоляции после прохождения пика заболеваемости отменять нельзя.
Lenta.ru 05:31
Общество
Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима в Москве
В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью для фильма «Опасный вирус 4» напомнил, что после прохождения пика заболеваемости сразу отменять режим всеобщей самоизоляции нельзя, поскольку для стабилизации ситуации потребуется время.
RT на русском 10:19
Политика
В Северной Осетии отказались праздновать окончание Второй мировой из-за Беслана
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что отказывается праздновать окончание Второй мировой войны 3 сентября, так как в этот день в республике вспоминают жертв теракта в Беслане.
Lenta.ru 09:52
Общество
Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
Московский Комсомолец вчера в 11:59
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 30 апреля в 13:18