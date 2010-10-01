Энергетика

МР7.руМР7.руМировые цены на нефть пошли вверх

На марку Brent цена выросла на 6,2%, на WTI подорожала на 9,6%. Цены на нефть маркерных сортов Brent и WTI. Об этом свидетельствуют данные мировых торгов.
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Цены на нефть начали расти

News.ruвчера в 10:27

Растут мировые цены на нефть

Эхо Москвывчера в 01:04

«Американские горки» на рынке нефти: WTI растет на 14%, Brent - 4%

Интерфакс29 апреля в 00:38

Нефть марки Brent выросла в цене

Телеканал 360°30 апреля в 01:27

Мировые цены на нефть растут

RT на русском30 апреля в 01:18

Цена нефти Brent выросла на 10%

ТАСС29 апреля в 22:21

Цены на нефть готовы к развороту вверх

REGNUM30 апреля в 08:15
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Игры

Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla

Astera 30 апреля в 15:50
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Здоровье

Из Покровской больницы в Петербурге массово уволились врачи

Издание "Фонтанка" сообщает, что замену четверым врачам, которые одновременно уволились из 2-го кардиологического отделения Покровской больницы в Петербурге, уже нашли.
Питерские заметки вчера в 07:00
297
Общество

Эколог назвал опасность медицинских масок больных с коронавирусом

Медицинские маски людей, которые лечатся от коронавируса дома, выбрасывают в мусорное ведро.
РБК 00:26
281
Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости 30 апреля в 19:50
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
8,8K
Политика

Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом

30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ вчера в 14:45
1,8K
Армия и оружие

На видео снято попадание украинской ракеты в машину с боеприпасами в Донбассе

ГЛАС.RU вчера в 07:42
1
Здоровье

Минздрав рассказал о состоянии детей с коронавирусом в России

Одиннадцать детей, заразившихся коронавирусом, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, за время эпидемии два ребенка скончались, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости вчера в 07:48
916
Общество

Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
565
Игры

В Google Play бесплатно раздают самую дорогую игру

OAnews вчера в 14:25
4
Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

РИА Новости 30 апреля в 09:02
1K
Общество

Познер прокомментировал версию о «постановке» заражения Мишустина

«Если заболевание Мишустина на самом деле придумано, чтобы образумить людей, то я целиком поддерживаю это», — заявил Познер.
RuNews24.ru вчера в 11:31
243
Политика

В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий

Российская газета вчера в 08:01
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Космос

Мертвая звезда прислала мощный радиосигнал

До полной разгадки тайн радиосигналов еще далеко, но SGR 1935+2154 дала ученым возможность сделать гигантский шаг вперед, ведь ничего подобного раньше не происходило.
LentaChel.ru вчера в 15:33
1
Общество

В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом

У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
1,2K
Кино

Умер звезда сериала «Клиника» Сэм Ллойд

Известия вчера в 23:46
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Наука

Найдено природное средство от похмелья

РИА Новости вчера в 16:22
57
Кино

Тизер хоррор-сериала «Страна Лавкрафта» появился в Сети

Телеканал HBO опубликовал тизер мини-сериала "Страна Лавкрафта" по одноименному роману Мэтта Раффа. Его премьера запланирована на август.
Экономика сегодня 00:41
Здоровье

Проценко рассказал о значении выхода на плато по COVID-19

По словам Проценко, анализ всех известных эпидемий гриппа, которые были в мире с начала прошлого века, показал, что они не протекали по сценарию — рост числа инфицированных, выход на плато и падение уровня заболеваемости.
Известия вчера в 12:40
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Авто

Появились первые изображения удлиненной Lada Niva

Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня 30 апреля в 11:45
128
Общество

Маск заявил о намерении продать все свои вещи

Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи.
Известия вчера в 15:22
145
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 30 апреля в 13:36
2,1K
Общество

Попова допустила усиление ограничительных мер после 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если жители России не будут соблюдать режим самоизоляции в майские праздники, то не исключено, что после 12 мая его придется ужесточать.
Профиль вчера в 07:58
2K
Общество

Defense One: в США отследили активность предприятий ВПК России

Вашингтон, 2 мая 2020, 08:14 — REGNUM Аналитическая компания Orbital Insights отследила уровень активности на российских оборонных заводах по сигналам мобильных телефонов, 1 мая сообщило издание Defense One.
REGNUM 01:14
124
Общество

В ВОЗ объяснили быстрое развитие пандемии в Белоруссии

Представитель ВОЗ объяснил причину быстрого развития пандемии коронавируса в Белоруссии.
Ореанда-Новости вчера в 06:27
105
Здоровье

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 2 мая

По состоянию на утро 2 мая число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3,3 миллиона человек.
Lenta.ru 00:50
Политика

Зеленский ищет новую должность для Саакашвили на Украине

Глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сообщил на брифинге, который транслировал телеканал «112», на днях Саакашвили вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, и они нашли ему подходящую должность.
Gazeta.SPb 30 апреля в 17:05
20
Политика

У премьера Михаила Мишустина диагностирован коронавирус

Президент поддержал эту инициативу на время болезни Мишустина.
Говорит Москва 30 апреля в 12:48
5,8K
Общество

В Госдуме назвали позором решение властей Петербурга экономить на медиках

Москва, 1 мая 2020, 20:38 — REGNUM В Госдуме осудили и назвали позором намерение властей Санкт-Петербурга экономить на компенсациях для медиков, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
REGNUM вчера в 13:38
58
Политика

В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина

В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости 30 апреля в 16:33
1K
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