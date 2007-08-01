Энергетика
RT на русскомЦена на нефть марки WTI выросла почти на 25%
В ходе торгов в среду, 29 апреля, цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%. По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.
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Здоровье
Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна
Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая.
ТАСС 03:10
Авто
Составлен рейтинг бюджетных иномарок с самыми надежными моторами
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Общество
Собянин назвал процент заразившихся коронавирусом москвичей
Реальное количество заразившихся коронавирусом жителей Москвы составляет около двух процентов от общего числа горожан.
Lenta.ru 02:08
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Volkswagen продлевает заводскую гарантию на автомобили
Если возраст автомобиля превышает 4 года, марка предлагает клиентам установку деталей Volkswagen Economy с двухлетней гарантией производителя.
Автостат 30 апреля в 09:30
Общество
В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии
Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан.
ТАСС вчера в 05:04
Общество
Ученые скорректировали дату окончания эпидемии в России
Ученые из Сингапура скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса по России, перенеся его на четыре дня - на 8 августа, это следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 00:10
Происшествия
Аксёнов рассказал полиции о схемах нелегального въезда в Крым
Глава Крыма Сергей Аксёнов попросил полицию разобраться со схемой нелегального въезда в Крым жителей других регионов страны в обход ограничений.
ИА Крыминформ 03:41
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Общество
Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников
Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
Российская газета вчера в 10:34
Общество
Попова сообщила об отсутствии повторных случаев заражения коронавирусом в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об отсутствии повторных случаев заражения коронавирусом в России в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».
Lenta.ru 00:54
Общество
В Забайкалье ввели обязательный масочный режим
Со 2 мая в Забайкальском крае начал действовать обязательный масочный режим.
Российская газета 00:27
Общество
В Подмосковье решили ввести масочный режим
Губернатор Московской области ️Андрей Воробьёв подписал постановление, предусматривающее введение на территории Подмосковья масочного режима.
RT на русском вчера в 11:22
Общество
Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни
Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство «Рёнхап».
Коммерсантъ вчера в 18:01
Политика
Токаев прекратил полномочия спикера сената Казахстана Назарбаевой
RT на русском 02:48
Политика
Андрей Белоусов назначен исполняющим обязанности премьера
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому первый вице-премьер Андрей Белоусов назначен исполняющим обязанности премьера.
ПолитРоссия 30 апреля в 13:09
Футбол
ПФЛ выступила за досрочное завершение футбольного сезона
Напомним, что ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что руководители большинства клубов ФНЛ проголосовали за досрочное завершение первенства лиги.
Татар-информ вчера в 14:08
Армия и оружие
Новый двигатель для китайского истребителя J-20 оказался неисправен
Китайские двигатели для истребителей оказались неисправны, пишет Военное обозрение.
Политическая Экспертиза вчера в 11:54
Политика
Белый дом запретил главному инфекционисту давать показания в конгрессе
Белый дом запретил главе Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи давать показания в конгрессе, заявил представитель комитета по ассигнованиям в палате Ивэн Холландер.
РИА Новости вчера в 18:52
Здоровье
Какие тульские больницы открылись после карантина
Отделения Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи и Тульской областной стоматологической поликлиники открылись после дезинфекции.
Московский Комсомолец Тула 00:02
Армия и оружие
Военные США застрелили мирного жителя в Сирии
Известия вчера в 18:56
Политика
Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера
Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
Инфорос вчера в 02:08
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
РИА Новости 30 апреля в 09:02
Происшествия
Грабитель ударил ножом россиянина ради пакета с продуктами
Неизвестный на востоке Москвы ударил мужчину и забрал у него пакет с продуктами.
Lenta.ru 02:17
Общество
«Почта России» назвала график работы в майские праздники
30 апреля и 8 мая рабочий день почтовых отделений будет сокращен на час.
Телеканал Санкт-Петербург 30 апреля в 09:56
Футбол
Погребняк рассказал, купил ли «Зенит» матч у «Баварии» в 2008 году
Нападающий Павел Погребняк в интервью РИА Новости отреагировал на слухи о том, что матч санкт-петербургского "Зенита" с мюнхенской "Баварией" в полуфинале Кубка УЕФА-2007/08 мог быть договорным.
Sport.ru вчера в 11:14
Шоу-бизнес
Умер старейший актер Вахтанговского театра Евгений Федоров
«После тяжелой продолжительной болезни на 97-м году жизни скончался старейший вахтанговский актер - заслуженный артист РСФСР Евгений Евгеньевич Федоров», - сообщили в пресс-службе театра.
Ридус вчера в 05:13
Культура
Борис Акунин выпускает новый детектив «Просто Маса» в трех форматах
Поклонники русского писателя Бориса Акунина смогут познакомиться с его новым детективом «Просто Маса», прослушав аудиокнигу, или прочитав роман в бумажном или электронном издании.
Gazeta.SPb 29 апреля в 06:24
Политика
Министр Боснии и Герцеговины отказал российским специалистам во въезде
Сараево, 2 мая 2020, 07:17 — REGNUM Колонна российских военных специалистов, направляющаяся из Сербии в Боснию и Герцеговины для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, не была пропущена в страну решением министра безопасности Фахрудина Радончича, сообщает пресс-служба ведомства.
REGNUM 01:02
Общество
Число смертей от COVID-19 во Владимирской области выросло до семи
Число летальных случаев среди пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией во Владимирской области выросло до семи, сообщает в пятницу обладминистрация.
РИА Новости вчера в 06:20