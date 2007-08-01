Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена на нефть марки WTI выросла почти на 25%

В ходе торгов в среду, 29 апреля, цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%. По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.
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Цены на нефть начали расти

News.ruвчера в 10:27

Нефть взяла передышку после быстрого роста

REGNUMвчера в 10:28

Мировые цены на нефть растут

RT на русском30 апреля в 01:18

Цена июльского фьючерса нефти Brent поднялась выше $27 за баррель

ТАСС30 апреля в 20:25

Растут мировые цены на нефть

Эхо Москвывчера в 01:04

Цена нефти Brent поднялась выше $27

Коммерсантъ30 апреля в 20:38

«Американские горки» на рынке нефти: WTI растет на 14%, Brent - 4%

Интерфакс29 апреля в 00:38
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:13, Ашберн

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Здоровье

Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна

Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая.
ТАСС 03:10
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Авто

Составлен рейтинг бюджетных иномарок с самыми надежными моторами

Новые автомобили вчера в 00:07
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Общество

Собянин назвал процент заразившихся коронавирусом москвичей

Реальное количество заразившихся коронавирусом жителей Москвы составляет около двух процентов от общего числа горожан.
Lenta.ru 02:08
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Авто

Volkswagen продлевает заводскую гарантию на автомобили

Если возраст автомобиля превышает 4 года, марка предлагает клиентам установку деталей Volkswagen Economy с двухлетней гарантией производителя.
Автостат 30 апреля в 09:30
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Общество

В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии

Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан.
ТАСС вчера в 05:04
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Общество

Ученые скорректировали дату окончания эпидемии в России

Ученые из Сингапура скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса по России, перенеся его на четыре дня - на 8 августа, это следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 00:10
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Происшествия

Аксёнов рассказал полиции о схемах нелегального въезда в Крым

Глава Крыма Сергей Аксёнов попросил полицию разобраться со схемой нелегального въезда в Крым жителей других регионов страны в обход ограничений.
ИА Крыминформ 03:41
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
9K
Общество

Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников

Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
Российская газета вчера в 10:34
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Общество

Попова сообщила об отсутствии повторных случаев заражения коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об отсутствии повторных случаев заражения коронавирусом в России в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».
Lenta.ru 00:54
15
Общество

В Забайкалье ввели обязательный масочный режим

Со 2 мая в Забайкальском крае начал действовать обязательный масочный режим.
Российская газета 00:27
9
Общество

В Подмосковье решили ввести масочный режим

Губернатор Московской области ️Андрей Воробьёв подписал постановление, предусматривающее введение на территории Подмосковья масочного режима.
RT на русском вчера в 11:22
1,7K
Общество

Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство «Рёнхап».
Коммерсантъ вчера в 18:01
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Политика

Токаев прекратил полномочия спикера сената Казахстана Назарбаевой

RT на русском 02:48
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Политика

Андрей Белоусов назначен исполняющим обязанности премьера

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому первый вице-премьер Андрей Белоусов назначен исполняющим обязанности премьера.
ПолитРоссия 30 апреля в 13:09
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Футбол

ПФЛ выступила за досрочное завершение футбольного сезона

Напомним, что ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что руководители большинства клубов ФНЛ проголосовали за досрочное завершение первенства лиги.
Татар-информ вчера в 14:08
Кино

На YouTube-канале Киностудии им. Горького опубликуют более 500 фильмов

Ревизор.ру 00:11
Армия и оружие

Новый двигатель для китайского истребителя J-20 оказался неисправен

Китайские двигатели для истребителей оказались неисправны, пишет Военное обозрение.
Политическая Экспертиза вчера в 11:54
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Политика

Белый дом запретил главному инфекционисту давать показания в конгрессе

Белый дом запретил главе Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи давать показания в конгрессе, заявил представитель комитета по ассигнованиям в палате Ивэн Холландер.
РИА Новости вчера в 18:52
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Здоровье

Какие тульские больницы открылись после карантина

Отделения Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи и Тульской областной стоматологической поликлиники открылись после дезинфекции.
Московский Комсомолец Тула 00:02
Армия и оружие

Военные США застрелили мирного жителя в Сирии

Известия вчера в 18:56
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Политика

Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера

Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
Инфорос вчера в 02:08
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Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

РИА Новости 30 апреля в 09:02
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Происшествия

Грабитель ударил ножом россиянина ради пакета с продуктами

Неизвестный на востоке Москвы ударил мужчину и забрал у него пакет с продуктами.
Lenta.ru 02:17
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Общество

«Почта России» назвала график работы в майские праздники

30 апреля и 8 мая рабочий день почтовых отделений будет сокращен на час.
Телеканал Санкт-Петербург 30 апреля в 09:56
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Футбол

Погребняк рассказал, купил ли «Зенит» матч у «Баварии» в 2008 году

Нападающий Павел Погребняк в интервью РИА Новости отреагировал на слухи о том, что матч санкт-петербургского "Зенита" с мюнхенской "Баварией" в полуфинале Кубка УЕФА-2007/08 мог быть договорным.
Sport.ru вчера в 11:14
Шоу-бизнес

Умер старейший актер Вахтанговского театра Евгений Федоров

«После тяжелой продолжительной болезни на 97-м году жизни скончался старейший вахтанговский актер - заслуженный артист РСФСР Евгений Евгеньевич Федоров», - сообщили в пресс-службе театра.
Ридус вчера в 05:13
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Культура

Борис Акунин выпускает новый детектив «Просто Маса» в трех форматах

Поклонники русского писателя Бориса Акунина смогут познакомиться с его новым детективом «Просто Маса», прослушав аудиокнигу, или прочитав роман в бумажном или электронном издании.
Gazeta.SPb 29 апреля в 06:24
Политика

Министр Боснии и Герцеговины отказал российским специалистам во въезде

Сараево, 2 мая 2020, 07:17 — REGNUM Колонна российских военных специалистов, направляющаяся из Сербии в Боснию и Герцеговины для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, не была пропущена в страну решением министра безопасности Фахрудина Радончича, сообщает пресс-служба ведомства.
REGNUM 01:02
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Общество

Число смертей от COVID-19 во Владимирской области выросло до семи

Число летальных случаев среди пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией во Владимирской области выросло до семи, сообщает в пятницу обладминистрация.
РИА Новости вчера в 06:20
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