Энергетика
RT на русскомЦена на нефть марки WTI выросла почти на 25%
В ходе торгов в среду, 29 апреля, цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%. По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
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В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.
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Среди симптомов аллергии Роспотребнадзор назвал насморк, покраснение и слезоточение глаз, зуд, першение в горле.
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Развод принес Оксане Самойловой доход 5 миллионов рублей в неделю Оксана Самойлова стала хорошо зарабатывать после расставания с мужем.
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Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
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Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
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Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
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Новый двигатель для китайского истребителя J-20 оказался неисправен
Китайские двигатели для истребителей оказались неисправны, пишет Военное обозрение.
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Умерла солистка «Фристайла» Нина Кирсо
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Китай не допустил ВОЗ к расследованию возникновения коронавируса
Напомним, ВОЗ 11 марта признала вспышку коронавируса COVID-19 пандемией.
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Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам
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В Узбекистане эвакуировали затопленный после прорыва дамбы поселок
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