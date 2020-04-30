Лондон, 30 апреля 2020, 05:45 — REGNUM Мировые цены на нефть на бирже ICE в Лондоне с начала торгов демонстрируют рост. По данным торговой площадки на 05:26 мск июньские фьючерсы Brent торговались на уровне $25,74 за баррель, подорожав на 6,2% от уровня закрытия сессии 29 апреля.

Нефть Brent поднимается к $26 за баррель

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