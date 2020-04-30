Энергетика
REGNUMНефть Brent поднимается к $26 за баррель
Лондон, 30 апреля 2020, 05:45 — REGNUM Мировые цены на нефть на бирже ICE в Лондоне с начала торгов демонстрируют рост. По данным торговой площадки на 05:26 мск июньские фьючерсы Brent торговались на уровне $25,74 за баррель, подорожав на 6,2% от уровня закрытия сессии 29 апреля.
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Комментарии
Происшествия
В Челябинской области число заболевших COVID-19 достигло 547
Общее число заболевших достигло 547, сообщили в четверг в региональном минздраве.
Российская газета 02:10
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Скончался глава Ставрополя Андрей Джатдоев, сообщил в четверг утром губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Интерфакс 01:42
Здоровье
Рост числа россиян с коронавирусом объяснила Малышева
Не боятся роста числа заражений коронавирусом призвала россиян врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала.
Live24 00:37
Происшествия
Уничтоженные в Екатеринбурге боевики были сторонниками ИГ
Трое боевиков, ликвидированные в Екатеринбурге, были сторонниками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ).
ТАСС 02:19
Общество
В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики
Российская газета вчера в 20:37
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
Общество
Главреда «Эха Москвы» обвинили в домогательствах
Piter.tv вчера в 13:24
Происшествия
Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке
Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в американском штате Нью-Йорк. Об этом пишет The New York Times.
Lenta.ru 01:48
Общество
Власти Москвы аннулировали 20 тыс. рабочих пропусков
Власти Москвы аннулировали цифровой пропуск 20 тыс. горожанам с симптомами ОРВИ или коронавирусом.
Известия 28 апреля в 11:49
Политика
США рассказали о сокрывшем данные о коронавирусе Китае
Госсекретарь США Майкл Помпео рассказал, что власти Китая скрыли часть информации о коронавирусе.
Lenta.ru 01:33
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости вчера в 15:56
Футбол
Фергюсона признали лучшим тренером в истории футбола
Журнал FourFour Two представил рейтинг лучших тренеров в истории футбола, ежегодно публикуемый изданием.
ProstoProSport вчера в 23:29
Энергетика
В Польше заявили, что «Газпром» согласился снизить цену на газ
Польская энергетическая компания PGNiG сообщила, что "Газпром" согласился снизить цену на поставляемый газ после решения Стокгольмского Арбитражного суда, передает ТАСС со ссылкой на заявление главы PGNiG Ежи Квечиньского.
Газета.Ru вчера в 13:43
Общество
В Саратовской области ввели обязательный масочный режим
Правительство Саратовской области продлило режим ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции до 11 мая включительно, а также ввело обязательный масочный режим в общественных местах, сообщил вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
РИА Новости вчера в 12:32
Политика
В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев
Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
Общество
Министра информационных технологий назначили в Челябинской области
Фетисов работал в министерстве с 2010 года, был заместителем министра. С февраля 2020 года исполнял обязанности руководителя министерства.
АиФ Челябинск 02:17
Политика
Песков предупредил о риске второй волны коронавируса в России
В России сохраняется очень большой риск второй волны заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 22:13
Происшествия
В Красноярском крае нашли тела всех пропавших при прорыве дамбы
Тела пропавших без вести при прорыве дамбы золотодобывающего предприятия "Сисим" в Красноярском крае обнаружены в нескольких сотнях метров от места аварии.
ТАСС 00:25
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин 28 апреля в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении режима нерабочих дней до 12 мая.
Известия 28 апреля в 23:09
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс вчера в 12:16
Общество
Главврач Коммунарки выступил за сохранение ограничений
Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко выступил за сохранение ограничений для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 16:19
Общество
Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов
На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, кто планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было.
Вести.Ru вчера в 09:12
Общество
На Украине отключился энергоблок Ровенской АЭС
Третий энергоблок Ровенской атомной электростанции (АЭС) выключился после срабатывания автоматики, сообщил глава энергетического комитета рады Андрей Герус.
Известия вчера в 17:50
Общество
В России в 2019 году выросло число осужденных за крупные взятки
Всего по коррупционным делам осудили почти 5,3 тыс. человек, из них 2,8 тыс.— за получение и дачу крупных взяток.
Коммерсантъ 00:58
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости вчера в 15:15
Здоровье
Эффективность лекарства от Эболы для борьбы с коронавирусом доказана
Государственные испытания противовирусного препарата ремдесивир показали его эффективность в лечении коронавируса, отметил Энтони Фаучи, директор национального института аллергии и инфекционных заболеваний США.
ToDay News Ufa вчера в 15:42
Общество
Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области
Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:43
Общество
Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
Гаджеты
MIUI 12 могут установить владельцы Xiaomi и Redmi
Два дня назад Xiaomi представила свою новую фирменную оболочку MIUI 12 с заявлением, что она будет поддерживать более 40 смартфонов.
The GEEK вчера в 02:43