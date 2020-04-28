Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена на нефть марки WTI выросла почти на 25%

В ходе торгов в среду, 29 апреля, цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%. По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.
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Эхономика: В среду мировые цены на нефть пошли вверх

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Нефть сохраняет рост к концу торговой сессии

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Цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%

RT на русском09:34

Цена нефти марки Brent превысила $23

ТАСС09:02

Цена нефти марки WTI выросла почти на 11 процентов

РИА Новости02:20

Нефть марки Brent потеряла в цене на Лондонской бирже

Российская газета27 апреля в 23:38

Цена на нефть пошла вверх, отыграв падение

Комсомольская правда27 апреля в 23:15
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Комментарии

Здоровье

Советник властей Италии назвал способ избежать второй волны коронавируса

«Чтобы избежать масштабной второй волны, правительству потребуется постоянно напоминать людям о важности соблюдения социальной дистанции», — уточнил он.
РБК 20:00
Футбол

Дибала в четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус

По сведениям источника, Дибала в 4-й раз за последние 6 недель стал положительный тест на COVID-19.
Vprognoze.ru 03:16
29
Происшествия

В Татарстане женщина увела детей в лес и кормила их листьями

РИА Новости 08:17
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Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих «Силы Сибири»

Вахтовый поселок в районе Чаяндинского месторождения в Якутии относится к другой подрядной организации, заявили РИА Новости в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия "Газпром добыча Ноябрьск".
РИА Новости вчера в 13:02
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Здоровье

Мясников рассказал об уникальном пациенте с COVID-19

Состояние пациентов, больных коронавирусом, может очень резко ухудшаться, заявил главврач московской городской больницы № 71 Александр Мясников в эфире Соловьев Live.
РИА Новости 11:14
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Происшествия

СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД

Высокопоставленный полицейский возглавлял управление ГИБДД по Нижегородской области с 2014 года, имел государственные и ведомственные награды.
РИА Новости 16:03
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Экономика

Коронавирус ударил по экономике. Но россияне нашли способ спасти свои сбережения

Одним из плюсов пандемии может стать рост интереса россиян к альтернативным (и легальным) способам заработка, в том числе к фондовому рынку.
Lenta.ru 17:01
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Общество

Индира Ли назначена и.о. начальника Управления культуры мэрии Якутска

SakhaPress.ru 20:48
Происшествия

Мэр Усть-Кута поймал в своих угодьях чиновников-поджигателей

Вести.Ru 03:00
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Общество

В Екатеринбурге ликвидированы боевики, готовившие теракты

Трое боевиков, готовивших теракты, ликвидированы в Екатеринбурге, сообщили в четверг "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Интерфакс 19:44
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 10:18
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Политика

Песков: пандемия не изменила отношения России с западными странами

Фактических изменений в отношениях России с западными странами на фоне пандемии коронавируса нового типа не произошло, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Газета.Ru 18:57
Политика

Песков: России удалось избежать катастрофического сценария пандемии

России удалось избежать катастрофического сценария распространения коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 20:00
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Общество

Подмосковье вышло на плато по заболеваемости коронавирусом

Подмосковье вышло на плато по количеству заболевших коронавирусом, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 12:13
1,4K
Общество

Новосибирский губернатор ответил на критику главы Роспотребнадзора

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ответил на критику, прозвучавшую накануне в докладе президенту Путину из уст главного санитарного врача России Анны Поповой.
Atas.info 04:03
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Наука

Создали стабильно светящиеся в темноте растения

Создали стабильно светящиеся в темноте растения, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:38
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Общество

Путин подписал указ о продлении ограничений по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:31
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Политика

В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
2,4K
Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости 15:15
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Экономика

Правительство Амурской области поддержит бизнесменов прямыми субсидиями

Амурские предприниматели смогут получить единовременную выплату в размере до 200 тысяч рублей.
ДВ-РОСС 06:15
Общество

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ 13:13
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Политика

Кабмин продлил запрет на въезд иностранцев в Россию

Правительство продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до улучшения ситуации с коронавирусом.
ТАСС 05:56
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Технологии

Блокчейн-платформа Павла Дурова получит операционную систему

Создатели Telegram Open Network (TON), блокчейн-платформы Павла Дурова, готовятся выпустить для продукта операционную систему TON OS.
News.ru 04:43
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Энергетика

В Польше намерены арестовать активы «Северного потока — 2»

Наложить арест на активы газопровода "Северный поток – 2" попробует Польша, если компания PGNiG не получит от "Газпрома" средства по решению Стокгольмского арбитража.
Газета.Ru вчера в 02:31
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Игры

В России издадут артбуки по Cyberpunk 2077 и Doom Eternal

Издательство XL Media выпустит артбуки по Doom Eternal и Cyberpunk 2077.
Cyber.sports.ru 09:15
Общество

Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru 21:24
Общество

Назван регион России с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу

Калининградская область является регионом с самой благопритяной на текущий момент ситуацией с коронавирусом нового типа, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
Газета.Ru 21:11
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Политика

США решили ускорить создание вакцины от коронавируса

Администрация президента США Дональда Трампа занимается разработкой проекта по ускорению темпов создания вакцины от коронавируса.
Lenta.ru 20:13
Происшествия

В Кузбассе после крупного пожара завели дело о халатности чиновника

Российская газета 07:58
Происшествия

На Камчатке завели дело на фермеров, бросивших животных умирать

РИА Новости 05:42
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