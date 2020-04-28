Энергетика
RT на русскомЦена на нефть марки WTI выросла почти на 25%
В ходе торгов в среду, 29 апреля, цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%. По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 21:36, Ашберн
Комментарии
Здоровье
Советник властей Италии назвал способ избежать второй волны коронавируса
«Чтобы избежать масштабной второй волны, правительству потребуется постоянно напоминать людям о важности соблюдения социальной дистанции», — уточнил он.
РБК 20:00
Футбол
Дибала в четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус
По сведениям источника, Дибала в 4-й раз за последние 6 недель стал положительный тест на COVID-19.
Vprognoze.ru 03:16
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих «Силы Сибири»
Вахтовый поселок в районе Чаяндинского месторождения в Якутии относится к другой подрядной организации, заявили РИА Новости в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия "Газпром добыча Ноябрьск".
РИА Новости вчера в 13:02
Здоровье
Мясников рассказал об уникальном пациенте с COVID-19
Состояние пациентов, больных коронавирусом, может очень резко ухудшаться, заявил главврач московской городской больницы № 71 Александр Мясников в эфире Соловьев Live.
РИА Новости 11:14
Происшествия
СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД
Высокопоставленный полицейский возглавлял управление ГИБДД по Нижегородской области с 2014 года, имел государственные и ведомственные награды.
РИА Новости 16:03
Экономика
Коронавирус ударил по экономике. Но россияне нашли способ спасти свои сбережения
Одним из плюсов пандемии может стать рост интереса россиян к альтернативным (и легальным) способам заработка, в том числе к фондовому рынку.
Lenta.ru 17:01
Общество
В Екатеринбурге ликвидированы боевики, готовившие теракты
Трое боевиков, готовивших теракты, ликвидированы в Екатеринбурге, сообщили в четверг "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Интерфакс 19:44
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 10:18
Политика
Песков: пандемия не изменила отношения России с западными странами
Фактических изменений в отношениях России с западными странами на фоне пандемии коронавируса нового типа не произошло, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Газета.Ru 18:57
Политика
Песков: России удалось избежать катастрофического сценария пандемии
России удалось избежать катастрофического сценария распространения коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 20:00
Общество
Подмосковье вышло на плато по заболеваемости коронавирусом
Подмосковье вышло на плато по количеству заболевших коронавирусом, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 12:13
Общество
Новосибирский губернатор ответил на критику главы Роспотребнадзора
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ответил на критику, прозвучавшую накануне в докладе президенту Путину из уст главного санитарного врача России Анны Поповой.
Atas.info 04:03
Наука
Создали стабильно светящиеся в темноте растения
Создали стабильно светящиеся в темноте растения, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:38
Общество
Путин подписал указ о продлении ограничений по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:31
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости 15:15
Экономика
Правительство Амурской области поддержит бизнесменов прямыми субсидиями
Амурские предприниматели смогут получить единовременную выплату в размере до 200 тысяч рублей.
ДВ-РОСС 06:15
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ 13:13
Политика
Кабмин продлил запрет на въезд иностранцев в Россию
Правительство продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до улучшения ситуации с коронавирусом.
ТАСС 05:56
Технологии
Блокчейн-платформа Павла Дурова получит операционную систему
Создатели Telegram Open Network (TON), блокчейн-платформы Павла Дурова, готовятся выпустить для продукта операционную систему TON OS.
News.ru 04:43
Энергетика
В Польше намерены арестовать активы «Северного потока — 2»
Наложить арест на активы газопровода "Северный поток – 2" попробует Польша, если компания PGNiG не получит от "Газпрома" средства по решению Стокгольмского арбитража.
Газета.Ru вчера в 02:31
Игры
В России издадут артбуки по Cyberpunk 2077 и Doom Eternal
Издательство XL Media выпустит артбуки по Doom Eternal и Cyberpunk 2077.
Cyber.sports.ru 09:15
Общество
Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru 21:24
Общество
Назван регион России с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу
Калининградская область является регионом с самой благопритяной на текущий момент ситуацией с коронавирусом нового типа, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
Газета.Ru 21:11
Политика
США решили ускорить создание вакцины от коронавируса
Администрация президента США Дональда Трампа занимается разработкой проекта по ускорению темпов создания вакцины от коронавируса.
Lenta.ru 20:13
Происшествия
В Кузбассе после крупного пожара завели дело о халатности чиновника
Российская газета 07:58